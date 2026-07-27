Cultura

“La Odisea” vuelve a conquistar fuera del cine: cómo el arte mostró las escenas más famosas de la película

El estreno del filme de Christopher Nolan volvió a poner la mirada en las placas, ánforas, lámparas y esculturas que cuentan desde otro ángulo el regreso del rey griego y sus encuentros más recordados

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Monte Olimpo, estatuas, templo griego, barco de remos y vela, dos monstruos marinos, montañas, nubes y mar agitado.
“La Odisea” vuelve a conquistar fuera del cine: cómo el arte mostró las escenas más famosas de la película (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estreno de La Odisea de Christopher Nolan la semana pasada ha reavivado el interés por la historia del rey Odiseo y su viaje de diez años de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya.

Parte de la fascinación que sigue despertando el poema épico que inspiró la película se debe a la cercanía de Odiseo con los seres humanos, explicó Joel Christensen, profesor de filología clásica en la City University of New York. “No es hijo de dioses; no es hijo de una diosa”, señaló. “No tiene poderes especiales, simplemente es muy inteligente”.

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Kenneth Lapatin, curador de antigüedades en el Museo J. Paul Getty de Los Ángeles, comentó que le resulta fascinante la cantidad de medios en los que se ha reflejado la historia. “Está en vasijas”, dijo. “Está en piezas de plata. Está en pinturas murales. Está en gemas. Está en esculturas”.

Las sociedades de las que proceden estos objetos brillan a través de sus interpretaciones de la historia. “La historia de ‘La Odisea’ es como un manuscrito palimpsesto”, dijo Christensen. “Sigue escribiéndose y reescribiéndose, pero debajo se pueden ver las otras historias”.

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Fragmento de relieve en terracota con cuatro figuras: un hombre de pie y tres personas sentadas o arrodilladas. Presenta pilares y secciones rotas sobre fondo negro
Una escena de "La Odisea", representada en una placa de terracota, en la que una nodriza reconoce a Odiseo disfrazado

Si la película de Nolan, llena de estrellas, ha despertado tu interés, hay imágenes inspiradas en las aventuras expuestas en varios museos de Estados Unidos. A continuación, un repaso por algunas de ellas.

Metropolitan Museum of Art en Nueva York

En el Met, dos placas griegas de terracota del siglo V a.C. destacan por su detallada representación de dos episodios cerca del final del viaje de Odiseo. Probablemente estuvieron fijadas a un cofre de madera o a una pared.

Una de ellas se centra en el momento en que una anciana nodriza, Euriclea, lava los pies de Odiseo, quien ha regresado a Ítaca disfrazado, y lo reconoce por una cicatriz.

“Si se hubiera conservado su rostro —el fragmento falta— la veríamos mirándolo en ese momento de reconocimiento”, dijo Seán Hemingway, curador de arte griego y romano en el Met.

Relieve de terracota con seis figuras masculinas. Un hombre sentado con la mano en la cabeza. Otro hombre toca una lira. Cuatro hombres observan de pie y sentados
Una placa que muestra a Odiseo acercándose a Penélope

En la segunda placa, Odiseo, vestido como mendigo, se acerca a su esposa Penélope, quien lo ha esperado fielmente. “Aparece desolada, pero resuelta”, afirmó Hemingway. “Pronto reconocerá a su esposo y sabrá que ha vuelto a casa”.

Estas escenas de reencuentro familiar subrayan la importancia de la familia y las vivencias compartidas para los antiguos griegos, añadió, y señaló que los detalles representados son lo que hace que las piezas resulten conmovedoras.

Museum of Fine Arts, Boston

El Museo de Bellas Artes de Boston alberga varios objetos dedicados a las aventuras de Odiseo: dos ánforas de vino, o pelikai, de la antigua Grecia y una pintura del pintor suizo del siglo XIX Arnold Böcklin.

Ánfora de cerámica griega de figuras rojas sobre fondo negro, con tres figuras masculinas y patrones decorativos geométricos y florales
Odiseo se encuentra con Elpénor en el inframundo

En una de las ánforas, Odiseo aparece encontrándose con Elpenor, un miembro fallecido de su tripulación, en el inframundo. “La expresión lastimera de Elpenor, bellamente dibujada de perfil, conmueve a Odiseo al obligarlo a recordar y honrar a quienes quedan atrás”, comentó Phoebe Segal, curadora principal de arte griego y romano.

La segunda ánfora aborda uno de los relatos más conocidos del poema: la huida de Odiseo de la cueva de Polifemo aferrado a un carnero. Es “quizás el episodio más vívido y emocionante”, según Segal, quien añadió que “ejemplifica su ingeniosa astucia”.

Las pelikai eran comunes en los banquetes, explicó, y las imágenes del poema “servían de punto de partida para recitaciones poéticas y discusiones filosóficas”.

Ánfora de cerámica con dos asas, cuello estrecho y base. Decoración de figuras rojas sobre fondo negro muestra caballo grande y un hombre con espada
La huida de Odiseo del gigante Polifemo

Miles de años después de la popularidad de las pelikai, Böcklin también exploró la huida de Odiseo en una obra de 1896, que muestra a Polifemo a punto de lanzar una roca contra el barco del rey.

En una nota curatorial compartida por el museo, la historiadora del arte Emily Beeny destacó cómo el paisaje marino está impregnado de narrativa literaria. “Böcklin crea una combinación singular de miedo y humor, y de fantasía y realidad en su versión de esta historia en la pintura”, escribió.

Pintura muestra a un gigante de piel oscura lanzando una roca a un bote de remos con numerosos hombres en un mar agitado junto a rocas escarpadas
«Odiseo y Polifemo», de Arnold Böcklin

J. Paul Getty Museum en Los Ángeles

En la Getty Villa de Los Ángeles, varios objetos destacan momentos del poema, entre ellos una copa de dos asas y una lámpara, ambos de la antigua Roma.

La copa, que representa un episodio de la visita de Odiseo al inframundo, está hecha de plata. “Obviamente, es de mucho mayor valor”, dijo Lapatin, quien añadió que probablemente perteneció a un romano adinerado.

Copa de plata con dos asas, pie, y relieves que muestran figuras humanas y elementos de paisaje
A drinking cup depicting Odysseus’ visit to the underworld

Estas copas también eran comunes en los banquetes.

Lapatin señaló que la lámpara, que muestra el momento en que Odiseo ofrece una copa de vino a Polifemo para emborracharlo, era, en cambio, un objeto menos “elitista”. Homero era cultura popular, y sus historias se difundían ampliamente, según Lapatin.

En el Getty Center, los visitantes pueden ver “Ulises en el palacio de Circe”, una obra de 1667 de Wilhelm Schubert van Ehrenberg, artista flamenco especializado en imágenes arquitectónicas, y Carl Borromäus Andreas Ruthart, pintor alemán conocido por sus representaciones de animales. La obra ilustra el encuentro entre Odiseo y la hechicera Circe en su isla, después de que ella convirtiera a los miembros de su tripulación en cerdos.

Pintura con edificio clásico, personas en vestimenta antigua y variados animales como ciervos, jabalíes, aves y felinos, en un paisaje arbolado
«Ulises en el palacio de Circe», de Wilhelm Schubert van Ehrenberg y Carl Borromäus Andreas Ruthart

La escritora Madeline Miller, autora de la exitosa novela “Circe”, incluyó la obra en un ensayo para su sitio web. “Estos artistas han tomado la atmósfera lujosa y seductora de la historia original de Circe y la han potenciado”, escribe. “Ahora Circe vive en una casa fastuosa, rodeada de un séquito desenfadado y animales exóticos, incluido un avestruz”.

Art Institute of Chicago

Este panel forma parte de un cassone, un cofre decorado que solía formar parte del ajuar de una novia en la Italia renacentista. El artista, Apollonio di Giovanni, fue uno de los creadores de cassoni más prolíficos de la Florencia del siglo XV, explicó Rebecca Long, curadora de pintura y escultura europea.

El panel muestra a Odiseo atado al mástil de su barco para evitar la tentación de las sirenas; su encuentro con Nausícaa, hija del rey Alcínoo; y su regreso a Ítaca.

Pintura alargada en un marco dorado que contiene múltiples escenas con figuras humanas desnudas y vestidas, barcos, arquitectura y un paisaje acuático y terrestre
«Las aventuras de Ulises», de Apollonio di Giovanni

En el centro de la pintura está Penélope, tejiendo en su hogar. Esa elección, explicó Long, fue intencionada: los cassoni solían asociarse con la vida doméstica y el matrimonio. “Son mujeres que esperan a su esposo, mujeres que permanecen fieles”, dijo.

Bonus: Isabella Stewart Gardner Museum en Boston

En una hornacina a lo largo de una escalera, esta estatua de Odiseo ha divertido a los visitantes del Museo Isabella Stewart Gardner durante décadas. Desde el patio interior se ve el frente, pero si te colocas junto al ascensor, se observa la parte trasera descubierta de la figura.

La ubicación no habría pasado desapercibida para Isabella Stewart Gardner, coleccionista pionera y fundadora del museo, dijo Nathaniel Silver, director asociado y curador jefe del museo. “Tenía un gran sentido del humor”, afirmó.

Escultura de mármol de un hombre barbudo con gorro, sujetando un animal con cuernos en una pose reclinada sobre una base
Una estatua de Odiseo que parece mostrarlo durante la Guerra de Troya

La estatua se halló en lo que fue el jardín de recreo del historiador romano Salustio. Odiseo aparece en posición agachada, explicó Silver, y habría formado parte de un grupo de estatuas en el jardín o de un frontón de templo.

Se cree que la estatua representa un momento durante la guerra de Troya, antes de los acontecimientos de “La Odisea”; en el poema, el conflicto se retoma mediante recuerdos y relatos de los personajes. La postura de Odiseo sugiere que podría estar en una misión clandestina y sostiene una espada.

Fuente: The New York Times

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