Los hombres que creían que algunos hombres son más iguales que otros

El libro del día: "Country of Lords", de Kim Phillips-Fein

Los carteles lo anunciaban como “uno de los mayores debates jamás celebrados”. El 17 de marzo de 1929, el sociólogo negro W.E.B. Du Bois se enfrentó al historiador supremacista blanco Lothrop Stoddard. La cuestión a debatir: “¿Tiene el negro la misma capacidad intelectual que otras razas?”

Según relatos periodísticos, Stoddard no logró convencer a la audiencia interracial con su desprecio por la “igualdad cultural” y su veneración de la “línea de color”. Dos años antes, había escrito un panegírico sobre el fascismo italiano, al que elogió por su “temperamento realista y pragmático”. “Siendo así los hombres desiguales”, escribió aprobatoriamente, “la democracia, en el sentido común del término, es una absurda irrealizable”.

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“Siendo así los hombres desiguales”: la suposición casual de Stoddard contradecía de lleno las verdades evidentes de la Declaración de Independencia, con su afirmación de que “todos los hombres son creados iguales”. Pero Stoddard fue solo uno de una larga lista de pensadores reaccionarios estadounidenses que han arremetido contra esta idea fundacional. Como demuestra la historiadora Kim Phillips-Fein en su nuevo libro, Country of Lords: Neo-Aristocrats, Social Darwinists, Tech Utopians, and the Long Fight Against Equality in America, siempre ha existido una sólida “tradición en la sombra” de figuras como Stoddard: antigualitarios que consideran la desigualdad no solo inevitable, sino motivo de celebración.

El historiador supremacista blanco Lothrop Stoddard y el sociólogo W.E.B. Du Bois

Phillips-Fein ha escrito libros sobre la crisis fiscal de Nueva York en los años setenta y sobre la organización conservadora contra el New Deal. Aborda el tema desde una genuina curiosidad y con cierta perplejidad. Sus padres participaron en los movimientos por los derechos civiles y contra la guerra en los años sesenta; recuerda celebraciones del 4 de julio con pancartas caseras hechas con papel de carnicero que llevaban las palabras iniciales de la Declaración de Independencia. Señala que, a medida que la desigualdad ha aumentado en Estados Unidos, con una pequeña élite acaparando grandes cantidades de riqueza y poder político, también proliferan las doctrinas antigualitarias. Figuras de la derecha ensalzan la autocracia e incluso la monarquía. “¿Por qué sucede esto?”, se pregunta Phillips-Fein. “¿Qué ha impulsado la proliferación de estas ideas?”

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“Country of Lords” comienza con Lord Adam Gordon, un noble británico menor que visitó las colonias americanas en el siglo XVIII, y termina con el multimillonario de Silicon Valley Peter Thiel. Entre ambos, se presentan retratos complejos y sin concesiones de antigualitarios famosos y menos conocidos, como los teóricos sociales del siglo XIX George Fitzhugh y William Graham Sumner, así como los magnates Andrew Carnegie y Henry Ford. Se menciona cómo el presidente John Adams temía que, si el poder político quedaba “totalmente confiado” al pueblo, “los pobres y los viciosos robarían instantáneamente a los ricos y virtuosos”. El economista Milton Friedman, por su parte, promovió con entusiasmo una idea de mercado libre que justificaba el aumento de la desigualdad con un barniz populista.

Lord Adam Gordon

Phillips-Fein ha elegido bien a sus protagonistas. Cada antigualitario lo es a su manera. Un capítulo fascinante alterna entre las reflexiones elogiosas de Sumner sobre cómo “la competencia acelera la supervivencia de los más aptos” y la conciencia más torturada de Carnegie. Carnegie, afirma, “debió lidiar personalmente con las implicaciones morales y éticas de la gran riqueza de un modo que Sumner no”. Es cierto que, en las décadas de 1880 y 1890, Carnegie aplastó los sindicatos en sus acerías para mantener sus ganancias. Pero lo acosaba la culpa y luego incrementó sus donaciones filantrópicas.

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El capítulo sobre Carnegie y Sumner transmite algo más. Son los académicos y escritores de este libro quienes suelen convertirse en los ideólogos más fervientes de la desigualdad. Sumner, por ejemplo, era un profesor popular en Yale; al igual que Stoddard después de él, siempre buscaba atención. En un ensayo escrito tras su muerte, un antiguo alumno recordaba el “placer malicioso” que sentía al escandalizar la sensibilidad de los reformistas bienintencionados. Una vez, cuando un colega de la facultad de teología le preguntó por los pobres, Sumner respondió con desdén: “¡Que mueran! ¡Que mueran!”

Phillips-Fein sostiene que no debe subestimarse el “atractivo carismático” de las creencias reaccionarias, especialmente en el contexto estadounidense; nuestros tradicionales “remedios sobre la igualdad” explican en parte por qué los ataques a la igualdad han tenido una “carga transgresora y emocionante”. Pero, al analizar las décadas siguientes, percibe un cambio en los años sesenta y setenta. Hasta entonces, los antigualitarios solían estar atormentados por los viejos ideales de igualdad y justicia, aunque los repudiaran; los “neorreaccionarios” posteriores muestran mucha menos inquietud, rechazando tranquilamente “la mera idea de que las personas hayan sido creadas iguales”.

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Peter Thiel, cofundador de Palantir y reconocido inversor, posa para un retrato con el icónico Puente Golden Gate de San Francisco de fondo. (Reuters)

Silicon Valley ha resultado un entorno especialmente fértil para quienes denuncian la democracia y promueven concentraciones extremas de riqueza. Phillips-Fein sugiere que algunos magnates tecnológicos de derecha se han dejado llevar tanto por ideas fantásticas que han perdido contacto con la realidad. En el mundo digital, “las abstracciones importaban mucho más que el mundo real de los objetos y las personas”, escribe. “Por eso, era un mundo en el que el ámbito físico —el hambre, la necesidad, el trabajo— quedó subordinado al mundo del pensamiento, del intelecto y la mente pura”. De ahí la obsesión por permanecer siempre jóvenes e incluso desafiar la muerte. (Thiel ha calificado la criónica de “ideológicamente importante”). Para estos líderes tecnológicos, el futuro no está en la humanidad sino en la tecnología.

Todo esto no deja a los demás en buena posición, pero Phillips-Fein sostiene que la esperanza es más indispensable que nunca. Al fin y al cabo, el estilo antigualitario de la política estadounidense se alimenta, en última instancia, de la desesperanza. Cita a Abraham Lincoln en 1858, quien ridiculizaba las justificaciones interesadas que los monarcas utilizaban para legitimar su poder absoluto sobre sus insignificantes súbditos. Su razonamiento siempre se reducía a “la misma vieja serpiente que dice: tú trabajas y yo como, tú te esfuerzas y yo disfruto del fruto”.

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“Country of Lords” muestra cómo incluso algunos de los más brillantes “tecnorreyes” —que prefieren buscar maneras de colonizar el espacio exterior antes que pagar más impuestos— resultan ser rezagados en un aspecto. A pesar de toda su riqueza y conocimiento tecnológico, siguen padeciendo una condición muy banal y muy antigua: una pobreza de imaginación moral.

Fuente: The New York Times