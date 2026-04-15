Cultura

Ana Paula Maia, finalista del Premio Booker: “La literatura latinoamericana es potente y visceral”

Premios globales, historias intensas y una voz que incomoda al canon literario. Una finalista brasileña que remarca la vitalidad creativa de Latinoamérica en la literatura contemporánea

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Ana Paula Maia
Ana Paula Maia se convierte en finalista del Premio Booker Internacional 2026 con su novela Así en la tierra como debajo de la tierra - Filba

La escritora Ana Paula Maia se encuentra entre los seis finalistas del Premio Booker Internacional 2026, luego de que su novela Así en la tierra como debajo de la tierra fuera seleccionada entre más de un centenar de postulaciones de todo el mundo. El anuncio, realizado el 31 de marzo, marca un hito en la carrera de la autora brasileña y destaca la diversidad de voces presentes en la décima edición del galardón.

La lista de finalistas incluye a autores de Alemania, Francia, Taiwán, Bulgaria y Brasil, reflejando el alcance global del certamen. Maia comparte la nómina con escritores como Daniel Kehlmann y Marie NDiaye, reconocidos por su relevancia en la literatura contemporánea.. El premio, dotado con 50.000 libras esterlinas a repartirse entre autor y traductor, se entregará el 19 de mayo.

La literatura latinoamericana es reconocida por su potencia y visceralidad, según la autora brasileña Ana Paula Maia - "Así en la tierra como debajo de la tierra" (Eterna Cadencia), de Ana Paula Maia
La literatura latinoamericana es reconocida por su potencia y visceralidad, según la autora brasileña Ana Paula Maia - "Así en la tierra como debajo de la tierra" (Eterna Cadencia), de Ana Paula Maia

En diálogo con Infobae luego de haber sido seleccionada en la estapa final de uno de los certamenes más prestigiosos de habla inglesa, Maia expresó que estar entre los finalistas significa que su proyecto literario “se está consolidando y ganando acogida en otras partes del mundo”. Además, la autora calificó el reconocimiento como “increíble y emocionante”. Maia, nacida en Río de Janeiro, desarrolló una obra centrada en universos cerrados y personajes que enfrentan la violencia estructural y la indiferencia social.

Así en la tierra como debajo de la tierra está situada en una colonia penal construida sobre una antigua plantación de esclavos. La novela, traducida al inglés por Padma Viswanathan y al español por Cristian De Nápoli, plantea un escenario donde los presos deben sobrevivir a la brutalidad del sistema y la corrupción institucional. Maia explicó que su interés por estos ambientes tiene raíces en su exploración de los espacios de confinamiento, como ya había hecho en su libro anterior, De ganados y de hombres. “El espacio de la colonia penal refleja la relación de la sociedad con las prácticas punitivas, el abandono del Estado y la indiferencia social”, afirmó la autora.

Ana Paula Maia
Así en la tierra como debajo de la tierra fue traducida al inglés por Padma Viswanathan y al español por Cristian De Nápoli - Fotos: Pablo Contreras/Angustia Criadora; prensa Eterna Cadencia

La literatura de Maia se caracteriza por su forma elocuente y destemplada en la que la autora ejecuta sus historias.

- Tu escritura suele ser descrita como cruda y sin concesiones. ¿Es una decisión estética o una necesidad narrativa?

- Son las dos posibilidades. Todo gira en torno a sobre quién escribo: personajes crudos, que viven en espacios crudos. El texto solo refleja eso. La forma en que piensan, actúan y reaccionan también debe estar en armonía con la narrativa.

Además, sigueindo la misma linea, la violencia en sus libros aparece como un fenómeno estructural. Maia señaló que su literatura aborda “el esfuerzo por mantenerse con vida en este mundo”. Para la autora, “vivimos en una colonia penal, pero no todo el mundo se da cuenta de ello a lo largo de su vida”. Respecto a la incomodidad que puede provocar en el lector, la autora comentó: “es una consecuencia natural y directa de las historias que cuento”.

- ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Partís de una idea, una imagen o un personaje?

- Por lo general, parto de la idea de un personaje y de sus experiencias. Sobre todo de a qué se dedica ese personaje. A partir de ahí, la narrativa va tomando forma.

Pila vertical de seis libros. Los lomos son de colores rojo, naranja, blanco, azul, celeste y gris. Se ven sobre una superficie clara con fondo beige
La edición 2026 del Premio Booker Internacional destaca la diversidad de voces con autores de Alemania, Francia, Taiwán, Bulgaria y Brasil - (India Hobson para Booker Prize Foundation)

Mientras tanto, la internacionalización de su obra fue un proceso a fuego lento, ya que la traducción del libro al inglés recién se concretó en agosto del año pasado. El manuscrito original y la versión en español se publicaron en 2017.

Asimismo, Maia calificó como “grandiosa” la experiencia de ver su novela traducida al inglés y llegar a un público global, y destacó la profundidad de los comentarios recibidos. Su novela comparte la final con títulos como “El Director” de Daniel Kehlmann, “La bruja” de Marie NDiaye, “Taiwan Travelogue” de Yáng Shuāng-zǐ, “La que permanece” de René Karabash y “Las noches son tranquilas en Teherán” de Shida Bazyar.

En cuanto al lugar que ocupa la región en el circuito global, Maia resaltó la potencia de la literatura latinoamericana en el escenario internacional y eligió subrayar este fenómeno con palabras contundentes: “Surge con una fuerza descomunal. La literatura latinoamericana es potente y visceral”. Maia observa que, en la actualidad, las voces latinoamericanas logran irrumpir en la escena mundial con propuestas capaces de impactar y renovar las formas del relato contemporáneo. La autora integra así una generación de narradores que trascienden fronteras y amplifican la presencia de la región en los principales premios y ferias del libro.

Ana Paula Maia está trabajando en su décima novela, O tenebroso brilho do sol, que será publicada este año en el género folkhorror - Fotos: Pablo Contreras/Angustia Criadora; prensa Eterna Cadencia
Ana Paula Maia está trabajando en su décima novela, O tenebroso brilho do sol, que será publicada este año en el género folkhorror - Fotos: Pablo Contreras/Angustia Criadora; prensa Eterna Cadencia

Actualmente, Ana Paula Maia trabaja en la edición de su décima novela, titulada O tenebroso brilho do sol, que será publicada este año. El libro, según relató , se inscribe en el género folkhorror y narra la historia de Eliote, único sobreviviente de una tragedia en su pueblo, quien dedica sus días a la vigilancia de una presa y la búsqueda de los cuerpos de sus hijos.

- Y si ganaras el Booker, ¿qué cambiaría (o no) en tu forma de escribir?

- Seguiré escribiendo y siempre buscaré conectar lo mejor posible con la historia y con las palabras.

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