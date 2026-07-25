La película biográfica en dos partes sobre Charles de Gaulle se convirtió en un éxito de taquilla en Francia

La batalla de Gaulle, una película biográfica en dos partes sobre el líder francés Charles de Gaulle se ha convertido en un éxito de taquilla veraniego en su país natal, transmitiendo una fuerte dosis de patriotismo a través de una de las pocas figuras que lograron unir al país. Las dos superproducciones del diplomático convertido en director Antonin Baudry se centran en la tenaz y a menudo solitaria lucha del militar para resistir la ocupación nazi de Francia, así como en sus maniobras para ser reconocido por los Aliados como el líder de la nación en el exilio.

La historia de valentía ante la adversidad y de victoria contra todo pronóstico supone un estímulo emocional para una nación dividida que celebra a De Gaulle como un gigante político que ayudó a mitigar la culpa de guerra de Francia y a dar origen a su república moderna. “En tiempos de crisis políticas, económicas e institucionales, es una película que te hace bien: sales de ella con una sensación de orgullo”, dijo el historiador Pierre Manenti, especialista en el militar y estadista, fundador y primer presidente de la Quinta República Francesa.

PUBLICIDAD

Las superproducciones de Antonin Baudry retratan la resistencia de De Gaulle frente a la ocupación nazi y su disputa por el liderazgo francés en el exilio

La primera parte de esta épica película de 160 minutos se estrenó este año en el festival de cine de Cannes, donde contrastó con el tono más sombrío de otros dramas bélicos sobre el fascismo. Ante las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año, en las que se espera que el partido nacionalista de extrema derecha de Marine Le Pen lance su desafío más fuerte hasta la fecha para acceder al poder, algunos observadores se preguntaron si el programa, fuertemente influenciado por el fascismo, era una elección deliberada.

Un hombre de su tiempo, ganadora del premio al mejor guion en Cannes, examinaba las fallas morales de un ambicioso burócrata que trabajaba en el gobierno francés colaboracionista con los nazis, mientras que Moulin narraba los espantosos últimos días del héroe de la Resistencia Jean Moulin, capturado en combate.

PUBLICIDAD

Nathalie Cieutat, subdirectora de distribución de la productora Pathé, que financió las películas sobre De Gaulle, declaró que el estudio sabía “que íbamos a bombardear a la gente con información histórica fascinante que hoy resuena de una manera un tanto inquietante”.

La figura de Charles de Gaulle reaparece en el cine como símbolo de unidad nacional en una Francia atravesada por divisiones políticas

‘Necesidad de patriotismo’

La historia de De Gaulle toca muchas fibras patrióticas en Francia, sobre todo por su amor inquebrantable y su orgullo por su patria. Las películas también reflejan su actitud torpe, obstinada y calculadora hacia sus mecenas británicos y estadounidenses, y su disposición a enfrentarse a “los anglosajones” contribuyó a definir la política exterior francesa de la posguerra.

PUBLICIDAD

“Sin duda, el público en general se ha sorprendido por lo que De Gaulle pensaba de Francia, pero sobre todo de sí mismo, a pesar de estar aislado en sus creencias y su lucha”, explicó el historiador y cineasta Christian Delage.

El candidato presidencial de derecha francés, Bruno Retailleau, cuyo partido remonta sus orígenes a De Gaulle, calificó la película de “fantástica” en una reciente entrevista televisiva, afirmando que su éxito reflejaba “la necesidad de patriotismo”.

PUBLICIDAD

La primera parte de la película sobre De Gaulle se estrenó en Cannes. En la foto: el director Antonin Baudry (de camisa blanca) y varios de los miembros del elenco

Tras un comienzo flojo en taquilla a principios de junio, las películas han vendido más de tres millones de entradas, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos franceses del año. Eso ayudará a Pathé a recuperar parte del presupuesto: según se informa, alrededor de 40 millones de euros por cada película, cifras poco comunes para una producción francesa. “Los invito a que vayan a verla”, dijo otro candidato presidencial francés, el político de centroizquierda Raphael Glucksmann, en un acto público reciente. “Corran a verla. Vean el precio de la libertad”.

Fuente: AFP

[Fotos: Pathé Films; Reuters/ Sarah Meyssonnier]