Los hechos reales que inspiraron ‘La Odisea’ de Homero: “La guerra de Troya se produjo por el ‘petróleo’ de la época”

Imagen de 'La Odisea' de Christoper Nolan. (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

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Para Alfonso Mañas, toda leyenda cuenta con una historia real que, en el fondo, la inspira. Al fin y al cabo, este doctor en Historia del Deporte y autor de varios libros sobre gladiadores nos recuerda que “los mitos de la Antigüedad eran la manera de explicar lo desconocido, lo que se desconocía completamente”, de un modo similar a lo que hoy hace la ciencia: describir el mundo, o mejor dicho, descubrirlo. Algo así hizo Odiseo en su nave tras la guerra de Troya, en un periplo que quedaría inmortalizado para siempre en los versos de Homero, y que vuelve a estar en la mente de todo el mundo por el reciente estreno de la nueva película de Christopher Nolan.

Así, en La Odisea. La realidad tras el mito (Almuzara), Mañas identifica los diferentes elementos reales que pudieron contribuir a la creación de uno de los clásicos más importantes de la literatura universal. En algunos casos, esa verdad histórica es fácil de encontrar, pues se encuentra en el testimonio de otros filósofos e historiadores clásicos que ya reflexionaron sobre el poema homérico; en otros, hay que ir un poco más allá, y repasar algunos de los descubrimientos arqueológicos y paleontológicos para descubrir con qué obstáculos pudo encontrarse Odiseo para volver a casa.

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Y eso, claro, si es que hubo solo un Ulises (así lo llamaban los romanos). “Muchos cantos que surgen después de la guerra los cosería Homero con otros cantos y leyendas que hubiera sobre navegantes. Eso explicaría la discrepancia que existe entre el Odiseo de La Ilíada, que es un guerrero bastante brutal e implacable, y el Odiseo más sentimental de La Odisea, al que incluso vemos llorar”. La tradición clásica describe a Homero como un “rapsoda”, un poeta que viajaba recitando o cantando sus versos épicos en fiestas y banquetes. Sobre esto, Mañás hace hincapié en la propia palabra rapsoda, que significa en griego cosedor de odas: “Eso mismo fue lo que hizo”.

Cubierta de 'La Odisea. La realidad tras el mito'. (Almuzara)

Troya y el ‘petróleo’ de la época

En la película de Nolan, Odiseo y Penélope comparten un diálogo sobre los motivos que empujan a Agamenón y Menelao a asediar Troya. Parece ser que el pretexto es el rapto (o fuga) de la mujer de este último, pero el motivo real es el “control de las rutas comerciales”. Los restos encontrados de la ciudad en la península de Anatolia parecen indicar esto mismo: “Troya es la ciudad que controla el estrecho de los Dardanelos, por el cual se llega al Mar Negro, que es donde están las principales minas de estaño”, explica Mañas, que describe este metal como “el petróleo de la época”.

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El uso del estaño comenzó alrededor del 4000 a. C. en el Cercano Oriente y los Balcanes. Su gran revolución ocurrió cuando los humanos descubrieron que, al mezclarlo con cobre, obtenían bronce. “Las mejores armas por aquel entonces se hacían de bronce”, continúa el historiador. “Quien tenía las mejores armas tenía la predominancia en la guerra y, por ende, el poder y la riqueza”. No hubo una única guerra de Troya, sino varias: entre troyanos y griegos, pero también entre griegos e hititas, tal y como rescatan tablillas del siglo XIII a. C.

Mañas incide en que una parte posterior del viaje de Odiseo, ya cuando se pierde en el mar, fue en realidad un trayecto realizado para llegar a las islas Casitéridas, también para conseguir estaño. En este sentido, La Odisea tendría la función de “una carta de navegación” para llegar a ese legendario archipiélago que él, apoyado en las fuentes clásicas, sitúa en el océano Atlántico y, por lo tanto, al final de una ruta que pasaba, forzosamente, por las costas de la península ibérica.

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Alfonso Mañas, autor de 'La Odisea. La realidad tras el mito'. (Cedida)

Cíclopes, caballos y sirenas

La Odisea. La realidad tras el mito también analiza el origen de algunos de los elementos más recordados del viaje de Odiseo, empezando por el caballo de Troya que él mismo ideó. “Algunos autores griegos posteriores decían que sería un barco, no un caballo”. Durante la época micénica se utilizaba mucho un tipo de embarcación de origen fenicio a la que los griegos llamaban hippos (caballo) porque llevaba tallada la figura de una cabeza de caballo en la proa. En la misma línea, Homero utilizó en La Odisea palabras asociadas con lo naval para describirlo, como koilon (palabra que significa cóncavo, pero también casco de barco) o doru (madera, también barco).

En aquella época, existía la costumbre de que el bando derrotado entregara el tributo de guerra al vencedor dentro de un barco de tipo hippos. Los griegos habrían fingido su retirada dejando este barco hippos lleno de riquezas falsas, una teoría apoyada por diversos arqueólogos e historiadores modernos, que también apuntan a una posible confusión entre barco y caballo porque, tras el final de la civilización micénica, las rutas con Oriente se cortaron y los barcos hippos (de origen fenicio) dejaron de verse en Grecia. Siglos después, los griegos olvidaron que antiguamente existía un tipo de barco llamado caballo y empezaron a leer la palabra hippos de forma literal.

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Escultura con forma de barco fenicio 'hippos'. (Jesús M. Gómez Carrasco/Ministerio de Cultura)

Este no es el único icono que queda desmitificado por Mañas, quien apunta al descubrimiento de un esqueleto gigante en una cueva para explicar la creación de los cíclopes, o a la representación simbólica del ansia de saber de Odiseo para explicar por qué decide escuchar el canto de las sirenas. De todos modos, advierte el historiador que ahora imaginamos este ser “con cola de pez”, pero que en la Antigua Grecia no era así: “Eran pájaros con cabeza de mujer”.

‘La Odisea’, un viaje a través del alma humana

Mañas ya ha visto la película de La Odisea de Christopher Nolan y le ha gustado mucho. “Hubiera potenciado un poco más los monstruos, porque creo que es uno de los valores que tiene y lo que le ha valido la pervivencia a lo largo de los siglos: desde la infancia, los niños pequeños de la Antigüedad, la Edad Media o ahora, siempre estaban encantados con los cíclopes, las sirenas y todas esas criaturas de las que tenemos una imagen muy viva en la mente”. Con todo, es consciente de que Nolan propone explotar el lado “interior” de la historia, con todos los dilemas y tribulaciones que envuelven a los personajes.

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Tráiler de 'La Odisea', la adaptación cinematográfica de Christopher Nolan del clásico de Homero. (Universal Pictures)

No obstante, Mañas señala que este carácter psicológico rima mucho con el verdadero significado de La Odisea de Homero. “Te das cuenta de que no es un hombre que viaja en barco, sino un hombre luchando contra todas las dificultades de la vida para conseguir regresar a lo único que le queda. Es un viaje por el alma humana, tiene todo el espectro de emociones que puede sentir una persona, por eso también sigue vigente”. Esa es otra posible explicación de que la mitología griega siga viva después de tanto tiempo: a través de esos héroes que se equivocan y se sobreponen a sus propios errores, de esos dioses que sienten y padecen, “nos explica a nosotros mismos”.