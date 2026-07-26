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Demócrito, filósofo griego: “Si no deseas mucho, lo poco te parecerá mucho, pues los pequeños deseos dan a la pobreza igual valor que a la riqueza”

Las reflexiones de este pensador influyeron mucho en la Antigüedad, hasta el punto de que corrientes como el epicureismo o el estoicismo se sirvieron de estas para fundamentar su visión del mundo

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Busto del filósofo griego Demócrito.
Busto del filósofo griego Demócrito. (Museo Arqueológico de Nápoles)

A Demócrito de Abdera le conocieron en la Antigüedad como “el filósofo que ríe”. Esta etiqueta le venía porque la serenidad que acompañaba su mirada no estaba discutida con el sentido del humor con el que muchas veces se tomaba las pasiones y afanes humanos. Lejos de la amargura o el cinismo, su risa nacía de comprender la fragilidad del mundo y el hecho de que la vida debía abordarse con ligereza, buscando siempre la tranquilidad del ánimo y la verdadera alegría.

Esta actitud vital es un reflejo directo de lo que caracterizaba a uno de los pensadores más influyentes de la Antigua Grecia. Aunque hoy se le recuerda principalmente por concebir la teoría atómica (en efecto, Demócrito fue el primero en hablarnos de los átomos que más de 2.000 años después confirmaría la ciencia), este filósofo exploró también la ética, la cosmología y la conducta social, tratando siempre de descifrar cómo alcanzar la felicidad plena en un universo físico cambiante.

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Desde esa perspectiva, dejó para la posteridad una conocida reflexión: “Si no deseas mucho, lo poco te parecerá mucho, pues los pequeños deseos dan a la pobreza igual valor que a la riqueza”. Una frase que sintetiza buena parte de su filosofía moral al situar el bienestar real no en la acumulación de bienes materiales externos, sino en nuestra capacidad de moderar nuestros impulsos.

Demócrito, filósofo griego pintado por Pedro Pablo Rubens en 1638.
Demócrito, filósofo griego pintado por Pedro Pablo Rubens en 1638.

El significado de la frase de Demócrito

La propuesta del pensador griego radica en transformar nuestra relación con las necesidades personales. Al reducir nuestras ambiciones superfluas, descubrimos que la verdadera riqueza reside en la autosuficiencia espiritual. Y es que, para él, la meta de esta búsqueda era la libertad mental que se planteaba tanto en términos individuales como colectivos: “La pobreza en la democracia es preferible al bienestar en la tiranía, tanto como la libertad a la servidumbre”.

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De esta reflexión cabe preguntarnos: ¿cuán libres somos hoy? Lo cierto es que la sociedad contemporánea parece, en muchos sentidos, funcionar bajo una lógica opuesta a la de Demócrito, al vivir inmersa en un consumo desmedido donde casi podríamos decir que es la insatisfacción constante (el deseo prisionero de sí mismo) lo que impulsa la economía. Frente a este panorama, la enseñanza del filósofo griego resulta hoy un antídoto lúcido que nos recuerda cómo adquirir y acumular bienes raramente equivale a conseguir una vida más plena.

Demócrito no invitaba a nadie a la miseria, pero era consciente de que “la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión”, y que por lo tanto esta no consistía tanto en la posesión de bienes como en el uso que se hace de ellos. Tal vez la clave para dar ese paso sea la risa que tanto defendía: un sentido del humor que, como mecanismo de defensa, distanciaba al griego de los engranajes mediante los que funcionaba el mundo para poder desarrollar su propio pensamiento crítico.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Del jardín de Epicuro al estoicismo romano

El pensamiento moral de Demócrito dejó una huella imborrable en escuelas filosóficas griegas posteriores. Epicuro de Samos, por ejemplo, adoptó su postura moral y convirtió la moderación de los deseos en el eje de su ética. En sus propias palabras recogidas en la Carta a Meneceo, dejaba escrito lo siguiente: “No consideramos la autosuficiencia como un uso exclusivo de lo poco, sino para contentarnos con poco si no tenemos mucho”.

En la sociedad romana también habría otros filósofos que compartirían la urgencia por limitar la ambición para vivir en paz. Así, Séneca dejó otra de las frases más conocidas sobre este tema: “No es pobre el que tiene poco, sino el que más codicia”. Tanto para ellos como para Demócrito, pues, la clave de la sabiduría se encontraría siempre en el dominio de uno mismo.

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