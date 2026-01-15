Cultura

Lanzan la primera Bienal de Historieta en Buenos Aires

La nueva propuesta cultural presentará actividades diversas, como talleres para jóvenes, intervenciones en vivo y seminarios destinados a fortalecer el reconocimiento del cómic argentino en el ámbito local y global

Guardar
Lanzan la primera Bienal de
Lanzan la primera Bienal de Historieta en Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buenos Aires será sede de un nuevo hito cultural: en marzo de 2026, la ciudad abrirá sus puertas a la primera Bienal de Historieta de Buenos Aires, un evento concebido para rendir homenaje al vínculo histórico entre la capital argentina y la narrativa gráfica. El anuncio, que tendrá su presentación oficial el lunes 19 de enero en la Casa de la Cultura, reafirma el papel central de Buenos Aires como cuna y promotora de la historieta tanto en el ámbito local como internacional.

En el salón dorado de la Casa de la Cultura—antiguo edificio de La Prensa, en Avenida de Mayo 575—el lanzamiento reunirá a figuras clave del género. Entre los invitados destaca José Muñoz, quien será padrino oficial de la bienal y ostenta una trayectoria que lo distingue como el artista argentino de mayor proyección global en el rubro. Muñoz es el único autor de habla hispana que ha recibido el prestigioso Grand Prix del Festival de Angoulême, en Francia, galardón considerado el máximo reconocimiento mundial para el sector.

Según la comunicación oficial difundida por el Ministerio de Cultura porteño, la dirección artística de la bienal recaerá en Martín Ramón. El evento aspira a convertirse en un espacio de encuentro entre autores, editores, productores y público aficionado, donde la calidad artística y la creatividad sean el eje de una celebración masiva.

Otra propuesta destacada es el
Otra propuesta destacada es el tríptico para dibujo de historieta en vivo, donde tres artistas plasmarán obras de gran formato

El edificio que oficiará de sede principal—coronado por la escultura de Palas Atenea y dotado de salones y subsuelos de rica historia gráfica—fue elegido por su emblemático valor para la cultura argentina y su relación directa con el oficio que caracteriza a la historieta desde sus orígenes.

Como anticipo al programa de la bienal, en el marco del ciclo Cultura de Verano se realizarán actividades preparatorias entre febrero y marzo. Entre ellas se anuncia una clase de historieta orientada a la formación de jóvenes dibujantes: cinco mesas reunirán a diez participantes cada una, rotando con profesionales como Salvador Sanz, Christian Montenegro o María Luque. Esta actividad se desarrollará en el segundo subsuelo de la Casa de la Cultura durante la segunda quincena de febrero y tendrá una duración de tres horas.

Otra propuesta destacada es el tríptico para dibujo de historieta en vivo, donde tres artistas plasmarán obras de gran formato (1,30 x 0,90 metros) en tres sedes simultáneas: la Casa de la Cultura, el Teatro 25 de Mayo—escenario vinculado a figuras como Giacomo Puccini y Jorge Luis Borges—y el Planetario, que se asociará a relatos de ciencia ficción y la llegada a la Luna. Estas presentaciones tendrán lugar en la última semana de febrero.

La agenda incluye también un seminario de presentación de portfolios y proyectos para historietistas con trabajos terminados o en desarrollo. A cargo de Paula Boffo y Jules Mamone, esta instancia se desarrollará en el Salón Dorado durante la primera semana de marzo y está diseñada para incorporar nuevos talentos al circuito editorial y de producción.

La Bienal de Historieta de Buenos Aires 2026 busca consolidar la posición de la ciudad como referente internacional, rindiendo tributo a una disciplina que, en palabras del anuncio oficial, “ha construido una identidad reconocible y prestigiosa a nivel global”.

Temas Relacionados

CulturaBienal de HistorietaHistorietaLibrosBuenos Aires

Últimas Noticias

Tiene 104 años, publicó otro libro y llama a la sociedad a rebelarse

Edgar Morin es filósofo y dice que estamos cada vez más sumisos. Pero apela a los jóvenes: “Nunca se debe sacrificar la libertad”

Tiene 104 años, publicó otro

Vila-Matas, Premio Zenda de Honor: “La lengua española está más viva en Latinoamérica”

El autor de Barcelona, reconocido por su mirada crítica, apuesta por el sarcasmo como vehículo de transformación y libertad creativa dentro del universo literario actual. También alertó sobre la pérdida del sentido cómico

Vila-Matas, Premio Zenda de Honor:

La 4° temporada de “Bridgerton” promete un giro inesperado al cuento de ‘Cenicienta’

El estreno mundial en París reunió a cientos de seguidores para dar la bienvenida a una entrega que reimagina la clásica historia, con el carismático Benedict Bridgerton y la misteriosa Sophie Baek como protagonistas principales

La 4° temporada de “Bridgerton”

Confirmaron el autor y el valor del cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata

El cuadro ‘Retrato de una dama’, que fue robado a un marchante judío en los Países Bajos por “el mago de las finanzas” del régimen nazi fue identificado por especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes

Confirmaron el autor y el

Tip de la RAE: identificar no es diferenciar ni distinguir

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Tip de la RAE: identificar
DEPORTES
Se sorteó el cuadro principal

Se sorteó el cuadro principal del Australian Open: los rivales de los nueve tenistas argentinos y el camino para los máximos favoritos

La impactante cláusula de rescisión con la que Atlético de Madrid busca blindar a Giuliano Simeone

En medio de la polémica porque su rival “jugó a las escondidas”, el argentino Luciano Benavides recuperó el liderazgo y sueña con ganar el Rally Dakar

Tiger Woods habló tras afrontar su séptima cirugía en la espalda y se refirió a su futuro dentro del golf

Un campeón del mundo con Brasil en 2002 entró a Gran Hermano en medio de sus problemas económicos: “Tomé decisiones incorrectas”

TELESHOW
La sorpresa que le prepararon

La sorpresa que le prepararon Fede Hoppe y Maca Rinaldi a su hija en su primer cumpleaños: “Todo preparado”

Las Trillizas de Oro contaron cómo fue trabajar con Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual y agresiones

El tierno saludo de Cami Homs a su hija Francesca por su cumpleaños: “Cambiaste mi vida para siempre”

Así fueron las emotivas reacciones de las madres de Lali Espósito y Pedro Rosemblat cuando la pareja anunció su boda

Zaira Nara le dio un consejo a Maxi López a 15 días del nacimiento de su hijo: “Que acompañe a su mujer”

INFOBAE AMÉRICA

La “flota fantasma” y el

La “flota fantasma” y el factor BRICS: por qué el cerco arancelario de Trump expone la peligrosa cercanía de Brasil con Irán

Tiene 104 años, publicó otro libro y llama a la sociedad a rebelarse

Vila-Matas, Premio Zenda de Honor: “La lengua española está más viva en Latinoamérica”

Cuba cerró 2025 con casi 1.200 presos políticos: el informe que desnuda una represión que no se detiene

Exigen mecanismos de justicia internacional frente a la represión en Irán: “Es una espiral de sangre e impunidad”