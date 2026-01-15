Lanzan la primera Bienal de Historieta en Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buenos Aires será sede de un nuevo hito cultural: en marzo de 2026, la ciudad abrirá sus puertas a la primera Bienal de Historieta de Buenos Aires, un evento concebido para rendir homenaje al vínculo histórico entre la capital argentina y la narrativa gráfica. El anuncio, que tendrá su presentación oficial el lunes 19 de enero en la Casa de la Cultura, reafirma el papel central de Buenos Aires como cuna y promotora de la historieta tanto en el ámbito local como internacional.

En el salón dorado de la Casa de la Cultura—antiguo edificio de La Prensa, en Avenida de Mayo 575—el lanzamiento reunirá a figuras clave del género. Entre los invitados destaca José Muñoz, quien será padrino oficial de la bienal y ostenta una trayectoria que lo distingue como el artista argentino de mayor proyección global en el rubro. Muñoz es el único autor de habla hispana que ha recibido el prestigioso Grand Prix del Festival de Angoulême, en Francia, galardón considerado el máximo reconocimiento mundial para el sector.

Según la comunicación oficial difundida por el Ministerio de Cultura porteño, la dirección artística de la bienal recaerá en Martín Ramón. El evento aspira a convertirse en un espacio de encuentro entre autores, editores, productores y público aficionado, donde la calidad artística y la creatividad sean el eje de una celebración masiva.

El edificio que oficiará de sede principal—coronado por la escultura de Palas Atenea y dotado de salones y subsuelos de rica historia gráfica—fue elegido por su emblemático valor para la cultura argentina y su relación directa con el oficio que caracteriza a la historieta desde sus orígenes.

Como anticipo al programa de la bienal, en el marco del ciclo Cultura de Verano se realizarán actividades preparatorias entre febrero y marzo. Entre ellas se anuncia una clase de historieta orientada a la formación de jóvenes dibujantes: cinco mesas reunirán a diez participantes cada una, rotando con profesionales como Salvador Sanz, Christian Montenegro o María Luque. Esta actividad se desarrollará en el segundo subsuelo de la Casa de la Cultura durante la segunda quincena de febrero y tendrá una duración de tres horas.

Otra propuesta destacada es el tríptico para dibujo de historieta en vivo, donde tres artistas plasmarán obras de gran formato (1,30 x 0,90 metros) en tres sedes simultáneas: la Casa de la Cultura, el Teatro 25 de Mayo—escenario vinculado a figuras como Giacomo Puccini y Jorge Luis Borges—y el Planetario, que se asociará a relatos de ciencia ficción y la llegada a la Luna. Estas presentaciones tendrán lugar en la última semana de febrero.

La agenda incluye también un seminario de presentación de portfolios y proyectos para historietistas con trabajos terminados o en desarrollo. A cargo de Paula Boffo y Jules Mamone, esta instancia se desarrollará en el Salón Dorado durante la primera semana de marzo y está diseñada para incorporar nuevos talentos al circuito editorial y de producción.

La Bienal de Historieta de Buenos Aires 2026 busca consolidar la posición de la ciudad como referente internacional, rindiendo tributo a una disciplina que, en palabras del anuncio oficial, “ha construido una identidad reconocible y prestigiosa a nivel global”.