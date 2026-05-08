Cultura

Beatriz Sarlo, el editor de Mafalda y un recetario muy particular: Infobae Ediciones presenta su apuesta a la lectura sin obstáculos

La editorial digital llega a la Feria del Libro con dos obras que vuelven a traer las voces de quienes hicieron nuestra cultura: Divinsky y la maestra de la crítica. También, un libro de cocina donde la IA metió la mano

Guardar
Google icon
Infobae ediciones presenta tres ebooks en la Feria del Libro
Infobae ediciones presenta tres ebooks en la Feria del Libro

Beatriz Sarlo, Daniel Divinsky y un recetario hecho con inteligencia artificial. Tres libros distintos, una misma editorial y una misma idea: que el precio no sea el motivo por el que alguien deja de leer. Infobae Ediciones, sello propio de Infobae, presenta estos títulos en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con actos el 9 de mayo a las 19:00 y el 10 de mayo a las 16:00 en el Stand TICMAS del Hall Central de La Rural, predio ferial tradicional de Buenos Aires.

Los tres títulos comparten un mismo rasgo: son ebooks de acceso gratuito. Infobae Ediciones opta por un modelo en el que el costo no es un obstáculo para el lector. Así, cualquier persona con un teléfono, tablet o computadora puede descargarlos libremente y leerlos donde y cuando quiera.

PUBLICIDAD

book img

Como dijo Sarlo

Gratis

Descargar
book img

Manual Divinsky de literatura contemporánea

Gratis

Descargar
book img

Veintidós recetas de verano

Gratis

Descargar

Esa apuesta por la lectura digital no compite con el libro en papel, sino que lo acompaña. Los ebooks de Infobae Ediciones amplían el alcance de títulos que, en formato físico, llegarían a un público más acotado. La Feria Internacional del Libro es el escenario ideal para presentar esta propuesta: un espacio donde conviven lectores de todas las generaciones y el debate sobre los formatos del futuro es tan presente como el olor a papel nuevo. Llevar libros digitales gratuitos a ese ámbito señala que la lectura no tiene un solo soporte ni un solo precio posible.

Sarlo: entrevistas y legado

El sábado 9 de mayo a las 19:00, Infobae Ediciones presenta Como dijo Sarlo: Las entrevistas en Infobae, un volumen que reúne las conversaciones que la pensadora Beatriz Sarlo mantuvo con periodistas del medio entre 2017 y 2024. El acto contará con la presencia de los periodistas María Laura Santillán, Hinde Pomeraniec, Flavia Pittella, Patricio Zunini y Patricia Kolesnicov.

PUBLICIDAD

El libro, con prólogo de Flavia Pittella, traza un arco temporal que permite seguir la evolución del pensamiento de Beatriz Sarlo sobre la política argentina, el feminismo, la ética pública durante la pandemia y el deterioro educativo. “Con semialfabetizados no creás un país moderno” es una de las frases que mqrcan el volumen. La intelectual, que murió en diciembre de 2024, aparece en cada entrevista con la misma disposición: pensar en caliente sin resignar el rigor.

Como dijo Sarlo
"Como dijo Sarlo", el libro de Beatriz Sarlo.

Otras frases de la intelectual que aparecen en el libro son:

  • “El prejuicio antipolítico existe en muchos lugares del mundo, pero en la Argentina se ha acentuado de un modo espectacular. Y es un sentimiento que no existía". (A Facundo Chaves, 2023).
  • “La Argentina es un país que entró en una profunda decadencia social y política.No tengo que demostrarlo: la cantidad de pobres, la cantidad de chicos que dejan de ir a la escuela, el 60% de los chicos de 15 años.” (A Diego Rojas, 2024).
  • Desde que tenía 6 años creí que debía establecerme como una igual de todos, altos, petisos, enanos, gigantes, hombres, mujeres o lo que viniera. Entonces no conozco el mundo de la diferencia. Jamás permití que se estableciera una diferencia. De establecerse una diferencia de lo que hoy se llama género conmigo yo o rompía o me retiraba” (A Hinde Pomeraniec, 2022).
  • Evita en sus trajes de fiesta, eso es valorado como algo que alcanza a todo el Estado argentino como representación. ¿Por qué la Primera Dama argentina no se va a vestir como una Primera Dama europea?" (A Patricia Kolesnicov, 2022).

El volumen puede leerse de manera cronológica o por temas —memoria, educación, ética pública, organización política—, y reúne entrevistas realizadas por distintos periodistas de Infobae a lo largo de casi una década.

Divinsky: reseñas y promesas

El domingo 10 de mayo a las 16:00 será la presentación de Manual Divinsky de literatura contemporánea: Las reseñas del mítico editor en Infobae, con la participación de Juan Sasturain, Judith Gociol, Patricio Zunini y Patricia Kolesnicov. El libro reúne las columnas escritas por Daniel Divinsky para Infobae, donde comentaba los libros que le daban ganas de leer, sin atarse a novedades ni lanzamientos. El título encierra una broma cómplice: Divinsky solía ironizar con los homenajes solemnes y se burlaba de quienes lo llamaban “el mítico editor” o “maestro de maestros”, así que bautizar así la recopilación de sus textos es un guiño que él habría celebrado.

Fotografía monocromática de Daniel Divinsky, un hombre mayor con gafas sentado en un escritorio, con la mano en la barbilla y rodeado de objetos.
Una guía de lectura escrito por un gran lector.

Daniel Divinsky, editor de Quino en su editorial, De La Flor, aceptó colaborar con una sola condición: libertad total para elegir sus títulos. Su columna, que él quiso llamar “No-novedades”, recorre autores consagrados como George Orwell y emergentes como Paula Tomassini, y refleja una mirada que privilegiaba los stands chicos de la Feria y los autores que el mercado todavía no había descubierto. Tenía fe en su propio paladar y desde ahí impulsaba a salir de las listas de los grandes nombres. Por De La Flor pasaron Rodolfo Walsh, Umberto Eco, Ray Bradbury, Boris Vian y Martín Caparrós, entre muchos otros. Divinsky murió el 1 de agosto de 2025.

Aunque apareció de manera póstuma, el libro fue fruto de largas conversaciones con el autor, que había aceptado escribir el prólogo. No pudo ser.

IA y cocina: el recetario digital

También el sábado 9 de mayo a las 20:00, Flavia Pittella y Patricia Kolesnicov presentarán un panel dedicado al recetario digital Veintidós recetas de verano, producido por Infobae Ediciones. El libro fue creado con la colaboración de un agente de inteligencia artificial especializado en cocina, con curaduría y desarrollo editorial a cargo de Patricia Kolesnicov.

Las recetas del verano, un trabajo con edición humana e inteligencia artificial.
Las recetas del verano, un trabajo con edición humana e inteligencia artificial.

El recetario se organiza en cuatro secciones —Gourmets, Con Carnes, Económicas y Vegetarianas— y propone una cocina contemporánea pensada para los días cálidos del hemisferio sur. Platos como el tartar de salmón y palta con crocante de arroz, el ceviche de langostinos con chips de batata o el gazpacho criollo conviven con opciones de bajo presupuesto y recetas vegetarianas que aprovechan los productos de estación. “Comer bien no es una sola cosa. A veces es darse un gusto, a veces resolver con lo que hay”, plantea el libro desde su apertura.

La presentación en La Rural plantea el debate sobre el rol de la inteligencia artificial en los procesos editoriales, un tema que el libro encarna porque fue producido con esa tecnología y, a la vez, con un profundo trabajo humano.

Google icon

Temas Relacionados

Feria Internacional del LibroInfobae EdicionesLectura DigitalInteligencia Artificial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

George Orwell, escritor británico: “La libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír”

A 80 años de su concepción, una de las frases más célebres de este genial autor sigue incomodando al poder y a las mayorías. El origen de un prólogo censurado, la sátira contra Stalin y por qué su pensamiento es el antídoto definitivo contra la corrección política

George Orwell, escritor británico: “La libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír”

Cómo se escribe según la RAE: ex cathedra, ex cátedra y excátedra, formas adecuadas

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe según la RAE: ex cathedra, ex cátedra y excátedra, formas adecuadas

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del viernes 8 de mayo

Actividades para todo público, beneficios insólitos y la participación de celebridades argentinas. Una agenda diversa convierte cada jornada en una experiencia única que no deja indiferente a nadie

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del viernes 8 de mayo

David Letterman y el fin de una era en la televisión de Estados Unidos: “Ya no es la máquina de hacer dinero que solía ser”

La cancelación del icónico programa ‘The Late Show’ simboliza una redefinición del entretenimiento tradicional. “Toda parece haber sido afectado por la comunicación digital”, asegura el histórico conductor

David Letterman y el fin de una era en la televisión de Estados Unidos: “Ya no es la máquina de hacer dinero que solía ser”

Pacho O’Donnell dona una colección de libros a la Biblioteca Ricardo Güiraldes: “Tienen una visión nacional, popular y federal”

Esta noche en la Feria del Libro, el historiador cederá 300 obras de José María Rosa, Scalabrini Ortiz y Jorge Abelardo Ramos entre otros autores: “Las leí como apasionado de la historia”, asegura

Pacho O’Donnell dona una colección de libros a la Biblioteca Ricardo Güiraldes: “Tienen una visión nacional, popular y federal”

DEPORTES

El emotivo pedido de Thierry Henry a Bukayo Saka tras el pase del Arsenal a la final de la Champions League: “Sean los Inolvidables”

El emotivo pedido de Thierry Henry a Bukayo Saka tras el pase del Arsenal a la final de la Champions League: “Sean los Inolvidables”

Lautaro Martínez, a poco del inicio del Mundial: las selecciones candidatas, su relación con una nueva figura y el final de Lionel Messi

Bomba en el mercado europeo: un gigante de Inglaterra irá por Vinícius Júnior en plena crisis de vestuario del Real Madrid

Anderson y la vida con Cristiano en Manchester United: “Si perdía en cualquier cosa, no nos hablaba en 2 días”

Mundial 2026: los 10 jugadores sub-22 que pueden cambiar el destino de sus selecciones

TELESHOW

La pregunta de Darío Barassi que incomodó a una participante de Ahora Caigo: “Me quiero ir”

La pregunta de Darío Barassi que incomodó a una participante de Ahora Caigo: “Me quiero ir”

Nicolás Cabré contó cómo vive la distancia con Rufina, instalada en Turquía con la China Suárez: “La extraño”

La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

Eduardo Costantini llevó a su hija Kahlo a visitar a los carpinchos: el tierno video

Benjamín Vicuña contó cuándo volverá a ver a sus hijos en medio de los rumores de crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

El Hospital Santo Tomás y Operation Walk realizan nuevas cirugías gratuitas de rodilla en Panamá

El Hospital Santo Tomás y Operation Walk realizan nuevas cirugías gratuitas de rodilla en Panamá

Las exportaciones de café de Guatemala a Estados Unidos crecen 2.6 veces en el primer bimestre de 2026

El emotivo pedido de Thierry Henry a Bukayo Saka tras el pase del Arsenal a la final de la Champions League: “Sean los Inolvidables”

La administración de Asfura fortalece lazos con Washington y reorienta política exterior

Ucrania informó de un ataque a infraestructura petrolera rusa a 700 kilómetros de Ucrania