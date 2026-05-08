Beatriz Sarlo, el editor de Mafalda y un recetario muy particular: Infobae Ediciones presenta su apuesta a la lectura sin obstáculos

Infobae ediciones presenta tres ebooks en la Feria del Libro

Beatriz Sarlo, Daniel Divinsky y un recetario hecho con inteligencia artificial. Tres libros distintos, una misma editorial y una misma idea: que el precio no sea el motivo por el que alguien deja de leer. Infobae Ediciones, sello propio de Infobae, presenta estos títulos en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con actos el 9 de mayo a las 19:00 y el 10 de mayo a las 16:00 en el Stand TICMAS del Hall Central de La Rural, predio ferial tradicional de Buenos Aires.

Los tres títulos comparten un mismo rasgo: son ebooks de acceso gratuito. Infobae Ediciones opta por un modelo en el que el costo no es un obstáculo para el lector. Así, cualquier persona con un teléfono, tablet o computadora puede descargarlos libremente y leerlos donde y cuando quiera.

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Esa apuesta por la lectura digital no compite con el libro en papel, sino que lo acompaña. Los ebooks de Infobae Ediciones amplían el alcance de títulos que, en formato físico, llegarían a un público más acotado. La Feria Internacional del Libro es el escenario ideal para presentar esta propuesta: un espacio donde conviven lectores de todas las generaciones y el debate sobre los formatos del futuro es tan presente como el olor a papel nuevo. Llevar libros digitales gratuitos a ese ámbito señala que la lectura no tiene un solo soporte ni un solo precio posible.

Sarlo: entrevistas y legado

El sábado 9 de mayo a las 19:00, Infobae Ediciones presenta Como dijo Sarlo: Las entrevistas en Infobae, un volumen que reúne las conversaciones que la pensadora Beatriz Sarlo mantuvo con periodistas del medio entre 2017 y 2024. El acto contará con la presencia de los periodistas María Laura Santillán, Hinde Pomeraniec, Flavia Pittella, Patricio Zunini y Patricia Kolesnicov.

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El libro, con prólogo de Flavia Pittella, traza un arco temporal que permite seguir la evolución del pensamiento de Beatriz Sarlo sobre la política argentina, el feminismo, la ética pública durante la pandemia y el deterioro educativo. “Con semialfabetizados no creás un país moderno” es una de las frases que mqrcan el volumen. La intelectual, que murió en diciembre de 2024, aparece en cada entrevista con la misma disposición: pensar en caliente sin resignar el rigor.

"Como dijo Sarlo", el libro de Beatriz Sarlo.

Otras frases de la intelectual que aparecen en el libro son:

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“El prejuicio antipolítico existe en muchos lugares del mundo, pero en la Argentina se ha acentuado de un modo espectacular. Y es un sentimiento que no existía". (A Facundo Chaves, 2023).

“La Argentina es un país que entró en una profunda decadencia social y política. No tengo que demostrarlo: la cantidad de pobres, la cantidad de chicos que dejan de ir a la escuela, el 60% de los chicos de 15 años.” (A Diego Rojas, 2024).

Desde que tenía 6 años creí que debía establecerme como una igual de todos, altos, petisos, enanos, gigantes, hombres, mujeres o lo que viniera. Entonces no conozco el mundo de la diferencia. Jamás permití que se estableciera una diferencia. De establecerse una diferencia de lo que hoy se llama género conmigo yo o rompía o me retiraba” (A Hinde Pomeraniec, 2022).

“Evita en sus trajes de fiesta, eso es valorado como algo que alcanza a todo el Estado argentino como representación. ¿Por qué la Primera Dama argentina no se va a vestir como una Primera Dama europea?" (A Patricia Kolesnicov, 2022).

El volumen puede leerse de manera cronológica o por temas —memoria, educación, ética pública, organización política—, y reúne entrevistas realizadas por distintos periodistas de Infobae a lo largo de casi una década.

Divinsky: reseñas y promesas

El domingo 10 de mayo a las 16:00 será la presentación de Manual Divinsky de literatura contemporánea: Las reseñas del mítico editor en Infobae, con la participación de Juan Sasturain, Judith Gociol, Patricio Zunini y Patricia Kolesnicov. El libro reúne las columnas escritas por Daniel Divinsky para Infobae, donde comentaba los libros que le daban ganas de leer, sin atarse a novedades ni lanzamientos. El título encierra una broma cómplice: Divinsky solía ironizar con los homenajes solemnes y se burlaba de quienes lo llamaban “el mítico editor” o “maestro de maestros”, así que bautizar así la recopilación de sus textos es un guiño que él habría celebrado.

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Una guía de lectura escrito por un gran lector.

Daniel Divinsky, editor de Quino en su editorial, De La Flor, aceptó colaborar con una sola condición: libertad total para elegir sus títulos. Su columna, que él quiso llamar “No-novedades”, recorre autores consagrados como George Orwell y emergentes como Paula Tomassini, y refleja una mirada que privilegiaba los stands chicos de la Feria y los autores que el mercado todavía no había descubierto. Tenía fe en su propio paladar y desde ahí impulsaba a salir de las listas de los grandes nombres. Por De La Flor pasaron Rodolfo Walsh, Umberto Eco, Ray Bradbury, Boris Vian y Martín Caparrós, entre muchos otros. Divinsky murió el 1 de agosto de 2025.

Aunque apareció de manera póstuma, el libro fue fruto de largas conversaciones con el autor, que había aceptado escribir el prólogo. No pudo ser.

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IA y cocina: el recetario digital

También el sábado 9 de mayo a las 20:00, Flavia Pittella y Patricia Kolesnicov presentarán un panel dedicado al recetario digital Veintidós recetas de verano, producido por Infobae Ediciones. El libro fue creado con la colaboración de un agente de inteligencia artificial especializado en cocina, con curaduría y desarrollo editorial a cargo de Patricia Kolesnicov.

Las recetas del verano, un trabajo con edición humana e inteligencia artificial.

El recetario se organiza en cuatro secciones —Gourmets, Con Carnes, Económicas y Vegetarianas— y propone una cocina contemporánea pensada para los días cálidos del hemisferio sur. Platos como el tartar de salmón y palta con crocante de arroz, el ceviche de langostinos con chips de batata o el gazpacho criollo conviven con opciones de bajo presupuesto y recetas vegetarianas que aprovechan los productos de estación. “Comer bien no es una sola cosa. A veces es darse un gusto, a veces resolver con lo que hay”, plantea el libro desde su apertura.

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La presentación en La Rural plantea el debate sobre el rol de la inteligencia artificial en los procesos editoriales, un tema que el libro encarna porque fue producido con esa tecnología y, a la vez, con un profundo trabajo humano.