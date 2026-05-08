Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del viernes 8 de mayo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° edición con una agenda diversa que integra literatura, ciencia, tecnología y arte en La Rural - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires comienza su último fin de semana el viernes 8 de mayo en La Rural, Palermo, con una agenda de actividades que abarca literatura, ciencia, tecnología, educación y espectáculos. La 50° edición del evento sigue consolidando su posición como el principal encuentro cultural de la región, ofreciendo propuestas para todos los públicos y una amplia participación de autores y especialistas nacionales e internacionales.

Desde la mañana, la jornada se distingue por el cruce entre investigación y divulgación, el intercambio entre bibliotecarios y autores, talleres creativos, presentaciones de libros y espacios de experimentación científica y artística.

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Todas las actividades del viernes 8 de mayo

El viernes 8 de mayo, la Feria del Libro ofrece más de doce horas de actividades continuas con presentaciones de autores reconocidos y talleres para todo público - (Foto AP/Natacha Pisarenko)

09:00 h

Jornadas Nacionales y Latinoamericanas de Investigación y Crítica Teatral.

Organiza: AINCRIT

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Jornadas Nacionales y Latinoamericanas de Investigación y Crítica Teatral.

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Organiza: AINCRIT

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

11:00 h a 13:00 h

Jornadas CONABIP: jornada en donde Bibliotecarios de todo el país asisten a conocer el catálogo y seleccionar libros para llevar a sus comunidades. Los autores intercambian con los bibliotecarios que se acerquen al stand y recomiendan sus libros para que puedan obtenerlo y llevarlo a sus bibliotecas. Los autores que participarán en esta jornada son: 11:00 h: Santiago L. Speranza y Ludmila Ramis (El amor que detuvo todos los relojes); 12:00h: Nico Grupe (Manual de vida).

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Santiago L. Speranza, Ludmila Ramis y Nico Grupe

Coordina: No mencionado

Sala: Stand Editorial El Ateneo n°916

Pabellón: Verde

14:00 h

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

MUSEO_del_FUTURO. Vení a imaginar el mundo que viene y convertite en parte de una obra colectiva que crece y crece. En cada encuentro vas a crear tu propio afiche y sumarlo a una muestra viva que viaja por América Latina, reuniendo las miradas de jóvenes de toda la región. Pero ningún día es igual a otro, siempre habrá una sorpresa distinta: artistas invitados, música en vivo, mini desafíos con premios, videojuegos analógicos, sets de filmación o conexiones en vivo con estudiantes de otros países. ¿Cómo será la experiencia de hoy?

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Esteban Castromán

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Arácnidos bajo la lupa. ¿Sabías que los escorpiones brillan bajo luz ultravioleta? En esta estación demostrativa podrás verlo y acercarte al mundo de los arácnidos presentes en Argentina. A través de ejemplares y observaciones con lupas de pantalla digital, se explicarán las diferencias morfológicas y los grados de peligrosidad de arañas de importancia sanitaria —como la viuda negra, la violinista y la araña de los bananos— y de escorpiones del género Tityus. La propuesta se completa con infografías y videos que ayudan a reconocer cuáles arácnidos pueden representar un riesgo y cuáles no, promoviendo una convivencia informada con estos vecinos poco conocidos.

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Organiza: Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Exactas-UBA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Termobiología. La temperatura es uno de los factores ambientales más importantes para la vida. Influye en cómo viven los organismos, cómo son sus cuerpos y dónde se distribuyen en el planeta. En esta estación hay un mapa donde los visitantes pueden ubicar animales que conocen. Así se pueden observar patrones interesantes, como que en regiones frías muchas especies tienden a ser más grandes o a tener extremidades más cortas que en regiones cálidas. Explorar estas relaciones ayuda a entender cómo la vida se adapta al ambiente, algo cada vez más importante en un contexto de cambio climático.

Organiza: Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Exactas-UBA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Criando mosquitos sin querer. Estación demostrativa sin experimentos. Conoceremos sobre mosquitos presentes en la región metropolitana de Buenos Aires, centrándonos en la prevención de enfermedades transmitidas por Aedes aegypti (Dengue, fiebre Chikungunya, Zika, etc.) Observaremos material a través de la lupa y veremos larvas vivas en pecera. También habrá actividades lúdicas como la simulación de una casa para el reconocimiento de posibles criaderos del mosquito.

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Organiza: Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Exactas-UBA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Proyecto humedales y fauna. Adentrate en el mundo de los humedales con una estación demostrativa donde vas a descubrir qué es un ecosistema de humedal y jugar al “Quién es quién en el Humedal”, un desafío para reconocer distintos vertebrados y entender cómo se relacionan con la vida en este ambiente lleno de sorpresas.

Organiza: Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Exactas-UBA

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

El cronograma abarca jornadas académicas, ciencia interactiva, talleres de escritura, espectáculos para infancias y diálogos con figuras como Fito Páez y Selva Almada - (Prensa delegación de Perú)

14:15 h

Cusi, el viaje de la Alegría, Espectáculo de narración oral y canciones con instrumentos originarios. De 0 a 12 años.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

14:30 h

Presentación del libro Jurisprudencia en materia de derecho de los consumidores. Tercera compilación.

Organiza: Editorial Jusbaires

Participa: Alejandra García, Laura Perugini, Marcelo Meis, María Candelaria Castillo Louis y Micaela Castro Mosqueda

Coordina: No mencionado

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

5 propuestas sobre distintos aspectos para mejorar el futuro.

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Organiza: SADE

Participa: Daniel Gollán, Alberto Sileoni, Félix Crous y Agustín Rossi

Coordina: Carlos Montero

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Globalización tecnocrática: El apogeo de la oligarquía digital - Presentación del libro “El fin de la realidad”.

Organiza: SADE

Participa: Jonathan Taplin, Jorge Calzoni, y Jorge Zaccagnini

Coordina: Jorge Zaccagnini

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Verdevioleta Cuentos. Función de narración oral. Cuentos, poemas y canciones a una y a dos voces de diversos autores/as y variados géneros. Un repertorio adaptable a las franjas etarias que asisten a la Feria.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: Verdevioleta

Coordina: NA

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Fábrica de noticias" con Vale Rodríguez y Vale Roquejoffre de @unamamaencolores. Los chicos y chicas se convierten en periodistas y trabajan en una redacción imaginaria. A partir de una “primicia” sobre un personaje o situación ocurrida en una historia literaria, los participantes crean su propia nota periodística Se armará un mural colectivo como si fuera el diario de la feria. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Valeria Rodriguez

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

15:00 h

Firma de Nico Grupe: es coach ontológico y cuenta con una gran comunidad en las redes sociales de +1.700.000 seguidores. Autor de libros como Meditaciones, Sobre la vida feliz y Manual de vida, en los cuales comenta y traduce libros clásicos milenarios a un lenguaje simple, actual y cercano.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Nico Grupe

Coordina: No mencionado

Sala: Stand Editorial El Ateneo n°916

Pabellón: Verde

Celular e infancias: del scroll infinito a la socialización, pensando en la descripción: Taller para docentes, estudiantes de profesorado y trabajadores de la educación. Nos proponemos repensar el uso de la tecnología de manera crítica desde la escuela. Es un taller a cargo de la Lic. Grabriela D’Angelo y la Lic. Adriana Gasalla para la Fundación Noble.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: Fundación Noble

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Literatura infantil de Argentina y Perú. El sello Liwru Kuyay presenta “Letranimal”, de Leo Frino, en una charla abierta junto a Kari de la Vega y Carola Martínez. Un encuentro que invita a explorar la literatura infantil desde el cruce de miradas y a participar activamente del proceso creativo.

Organiza: Liwru Kuyay (PERÚ)

Participa: Leo Frino, Kari de la Vega y Carola Martínez

Coordina: Armando Alzamora

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

15:45 h

Susanna Isern, reconocida autora española, nos visita en la Zona Infantil.

Organiza: Abrazando Cuentos

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Una entusiasta visitante sonríe mientras se toma una selfie frente a la señalización del 50 aniversario de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, destacando las actividades del evento.

16:00 h

Celebración 35° aniversario de Ediciones CICCUS y lanzamiento del II Premio Ensayo “Pensar Nuestramérica con categorías propias”.

Organiza: Ediciones CICCUS

Participa: Diana Braceras

Coordina: Juan Carlos Manoukian

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Presentación de libro sobre el archivo del artista Carmelo Arden Quin.

Organiza: Eudeba, Museo Nacional de Bellas Artes, Cristina Rossi y Tencha de Sagastizabal

Participa: Cristina Rossi y Daniel Gigena

Coordina: Luis Quevedo

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Biblia, la Historia escondida & Variaciones sobre Don Segundo Sombra (1926-2026) en homenaje a Ricardo Güiraldes.

Organiza: Ayesha Agencia de Gestion Cultural y Editorial

Participa: Daniel Kriner, Alberto Campos Carlés, Alejandro Margulis

Coordina: No mencionado

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Cuando la Gestión Compite”.

Organiza: Diego Adrián Pascual

Participa: Diego Adrián Pascual

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación de “Aqui Francisco, una historia irrepetible”, de Graciela Almada y “Llamados al amor”, de Carlos A. Scarponi.

Organiza: Paulinas

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Estanislao López y la provincia invencible. Historia del caudillo santafesino (1786-1838).

Organiza: Ministerio de Cultura de Santa Fe

Participa: Ignacio Martinez, Marcela Ternavasio y autoridades del Gobierno de Santa Fe

Coordina: No mencionado

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Día de la Provincia de Mendoza.

Organiza: Gobierno de la Provincia de Mendoza

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Cuenta cuentos terrorífico, por Tato Affif. Cuentacuentos terrorífico. ¡Una actividad interactiva entre el Contador de historias y los niños! Un espacio inquietante donde el suspenso, los efectos especiales y las sorpresas te dejarán con la boca abierta! De 9 a 12 años.

Organiza: Editorial Mariscal

Participa: Tato Affif

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Kamishibai, historias ilustradas en teatro de papel. Función de historias ilustradas para Kamishibai: Pescadores de estrellas, Mío y Quattrocchi. Taller post función de collage o títeres de papel. De 5 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Laura Mazzoncini

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Todos hacemos música. Presentación del libro “Argentina en una canción”: una hoja de ruta por el país a través de sonidos, historias y encuentros. Un proyecto que impulsa la inclusión, produciendo discos y festivales junto a personas con discapacidad. Un recorrido de 29.149 kilómetros en el que 170 artistas de las 23 provincias grabaron una canción colectiva.

Organiza: ARG Editorial

Participa: Ralf Niedenthal y Nicolás Serafini

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

16:30 h

“Convivencia en tiempos de IA: prevenir y anticiparse” Un taller para pensar estrategias de prevención y anticipación que permitan construir una convivencia escolar cuidada y fortalecer el vínculo entre pares, en diálogo con los desafíos y riesgos que plantea la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los y las estudiantes. Es un taller para docentes y trabajadores de la educación a cargo de la Lic. Grabriela D’Angelo y la Lic. Adriana Gasalla para la Fundación Noble.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: Fundación Noble

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Numerosos peatones se congregan frente a la entrada de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Perú es el país invitado de honor.

17:00 h

Infancias rotas en la literatura. Charla de Factotum Ediciones donde participan los autores Luis Mey, Esteban Godoy, María Inés Bedia, Marcelo López.

Organiza: Factotum Ediciones

Participa: Luis Mey, Esteban Godoy, María Inés Bedia, Marcelo López

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Narración y taller de arte sobre el libro “Prudencia”, de Verónica Alvarez Rivera y Pamela Cano Correa.

Organiza: Hola Chicos

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Marisa Nejmark autora de Desarma Guerra, abordará el tema de conflictos bélicos para jóvenes. La autora leerá parte de sus textos para analizar la realidad de una persona atravesada por la guerra. El título de su libro, Desarmaguerra, es el principal impulso y el mayor deseo para estos tiempos.

Organiza: Bianca ediciones

Participa: Marisa Nejmark

Coordina: No mencionado

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

17:30 h

La Palabra Indígena. Diálogo con Escritoras y Escritores Originarios. Mesa IV. Poetas del Amazonas y del Apurímac (Perú): conversación con Dina Ananco Ahuananchi (pueblo wampis) y Genaro Cahuana Orihuela (pueblo quechua).

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Dina Ananco Ahuananchi y Genaro Cahuana Orihuela

Coordina: F. M. Siccardi

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Un recorrido por la obra de Elizabeth Clapés.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Fito Páez lee en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. “La música en tiempos de demencia masiva”. Extracto de un ensayo.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Presentación de “Sabores que escriben”. Los prestigiosos chefs Jazmín Marturet y Pedro Bargero presentan sus libros en la colección Huevos al plato. Ambos con estilos innovadores, unidos por una vocación hacia el arte culinario, se reúnen para explorar qué es aquello que los motiva en la cocina.

Organiza: Grupal

Participa: Jazmín Marturet, Pedro Bargero

Coordina: Adriana Balagüer

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación de “Preocuparse de más”, del psicólogo Daniel Bogiaizian.

Organiza: VR Editoras

Participa: Daniel Bogiaizian

Coordina: Flavia Tomaello

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Hubo una vez un patio”, de Ana Julia Bonetto y Martin Bonetto.

Organiza: Martin Bonetto

Participa: Ana Julia Bonetto, Martin Bonetto, Nacho Iraola y Nicolas Artusi

Coordina: No mencionado

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

La SEA y sus 25 años.

Organiza: Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA)

Participa: Graciela Aráoz, Esteban Moore, Raúl Brasca, Horacio Pérez Losada

Coordina: Luis Raúl Calvo

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Acompañamiento terapéutico y autismo. ¿Cómo acompañar en el autismo sin invadir? Esta charla propone una mirada más humana: escuchar ritmos, adaptar el entorno y entender el juego como un espacio clave de acompañamiento.

Organiza: Noveduc / Novedades Educativas

Participa: Nora Woscoboinik, Sandra Estela Sorbara

Coordina: Brian Banszczyk

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Del libro a la Alfombra Roja. Los autores Marcelo Rubens Paiva (Ainda estou aqui), Ana Correa (Somos Belén) y Eduardo Sacheri (El secreto de sus ojos) conversan sobre cómo una historia escrita cruza al cine y alcanza los grandes circuitos internacionales. Sus adaptaciones, dirigidas por Walter Salles, Dolores Fonzi y Juan José Campanella, permiten entrar en ese proceso: las decisiones, los desplazamientos y las transformaciones que ocurren cuando una historia pasa de la página a la pantalla.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: Marcelo Rubens Paiva, Eduardo Sacheri y Ana Correa

Coordina: Ingrid Bejerman

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

El stand de Perú en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 exhibe su oferta cultural mientras se prepara para ser el País Invitado de Honor.

Propuesta lúdica para aprender a crear podcast para contar historias. Donde se difunde la lectura para la realización de narraciones orales. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Lucas Mejía - Caos Radio

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

¡Crea este libro! Taller de arte. Invitamos a chicos y chicas a explorar su creatividad a través de consignas artísticas. En este taller podrán intervenir páginas ampliadas de: Crea este libro, y experimentar con colores, trazos y distintas técnicas. De 5 a 12 años.

Organiza: Sigmar

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

18:00 h

Entrevista: “El amor que detuvo todos los relojes” con Ludmila Ramis: autora de ficción y romance juvenil con +33.400 seguidores, presentará su libro El amor que detuvo todos los relojes, el cual aborda importantes temáticas como el abuso, la amistad, los secretos y el romance.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Ludmila Ramis

Coordina: Maru Drozd

Sala: Stand Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: n°1400

Pabellón: Amarillo

¿Por qué y para qué problematizar las ciencias sociales en la contemporaneidad? Bajo el enfoque de Molini y Sardi (2022), esta disciplina se asume como un posicionamiento ético y político que busca interpelar la subjetividad del estudiante y fomentar la multiperspectividad y la multiescalaridad. De este modo, el aula se transforma en un dispositivo de producción colectiva donde la tensión entre los estereotipos previos y los contenidos curriculares actúa como el motor para generar interrogantes profundos y conocimientos fundamentados.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: María Gabriela Sardi, Judith Molini

Coordina: EdUNLPam (Ente Cultural Patagonia)

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

18:30 h

Warmis de Nazareno. Conversación alrededor del libro de autoría colectiva de mujeres indígenas del norte de Salta, junto a CONICET y Fundación Comunes. Recupera un proceso (2020–2024) donde el tejido se afirma como práctica de autonomía, memoria y organización comunitaria.

Organiza: Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta

Participa: Warmis de Nazareno: María Adelaida Torres y Alicia Chauque

Coordina: Lucrecia Petit

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

La escritura en retirada frente a los reels y los memes. Un análisis del impacto que tiene la retracción de la escritura y las microlecturas frente al desarrollo de la nueva narrativa social. Sus efectos en la educación.

Organiza: Fondo de Cultura Económica

Participa: Fernando Peirone

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Orquesta Atlas. Películas y series en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Pista Central

Pabellón: Exterior

“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

19:00 h

La Palabra Indígena. Diálogo con Escritoras y Escritores Originarios. Mesa V. Presentación de “Kunturi”, de Sandro Rodríguez (pueblo diaguita calchaquí).

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Sandro Rodríguez

Coordina: Sylvia Iparraguirre y Pablo Lo Presti

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

La Facultad de Teología de la UCA presenta las publicaciones 2025.

Organiza: Facultad de Teología de la UCA

Participa: Marcela Fugardo, Juan Pablo Ballesteros, Oscar Andrés De Masi, Virginia Azcuy, Paula Depalma, Alina Rosales y Alejandro Puiggari

Coordina: Ricardo R. Albelda

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Una numerosa audiencia asiste atenta a la presentación de un homenaje a Mario Vargas Llosa en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (Fundación El Libro )

Selva Almada presenta “Una casa sola”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Graciela Ramos presenta “Antonia”.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Tiranía 4.0, algoritmo de una democracia hackeada”.

Organiza: Punto de Encuentro

Participa: Adrián Murano

Coordina: No mencionado

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Librosactivos.com.ar es la plataforma que reúne el catálogo de libros más amplio del país, diseñada para aumentar el alcance y las ventas de las librerías, y para facilitar a los lectores la búsqueda y compra de títulos. A través de un sistema de geolocalización, permite encontrar la librería más cercana donde el libro está disponible. Sin complicaciones ni intermediarios innecesarios: una herramienta federal y gratuita que conecta lectores con librerías.

Organiza: Fundación La Balandra y la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA)

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Presentación de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigida por el señor Marcelo Bernal, de una colección de poesía que, a su vez, está dirigida por la doctora Graciela Ferrero, decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional. Obra Poética completa de Susana Romano Sued u Obra Poética completa de Susana Cabuchi.

Organiza: Agencia Córdoba Cultura

Participa: Marcelo Bernal y Graciela Ferrero

Coordina: No mencionado

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Sueños, miedos y otros cantares a la hora de dormir. Espacio literario, lúdico, musical y participativo. Poesías y canciones que invitan a recorrer el universo de miedos nocturnos, oscuridad con colores ocultos, manos mágicas y hadas musicales. Arte y creatividad en acción, un camino para convertir los miedos en risas y los temores en magia compartida. De 0 a 12 años.

Organiza: Escritores/as Independientes

Participa: Valeria Mitidieri

Coordina: No mencionado

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Trifonía y Baldomero: coloreemos juntos esta historia inolvidable. Actividades recreativas para pintar y dibujar los personajes clásicos del ilustrador Tute, mientras escuchamos sus historias. De 5 a 12 años.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

19:30 h

Entre autora y editora: cómo se publica un libro en España. Una autora española por primera vez en Argentina y su editora (también editora de la best seller Ali Hazelwood) dialogan sobre el proceso de edición. Tamara Molina y Ana Sánchez conversan sobre la escritura y publicación de libros en el mercado español, moderadas por una estudiante de edición argentina.

Organiza: Calambur Distribuidora

Participa: Tamara Molina, Ana Sanchez y Sol Freitas Taiyo

Coordina: No mencionado

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

No doy más. Gestión emocional para docentes apasionados. Muchos docentes aman enseñar, pero sienten que el cansancio emocional, la sobreexigencia y los conflictos cotidianos están apagando su vocación. Esta charla propone un espacio honesto para hablar de lo que muchas veces no se dice: la carga emocional de enseñar.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Mariana de Anquín, Claudia Calvi

Coordina: Editorial Dunken

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

El ingreso a la Feria del Libro es gratuito para menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes y titulares del Pase Cultural, con acceso completo a todas las actividades. - (Fundación El Libro)

20:00 h

Cómo saber si gusta de ti. ¿Gusta o no gusta de vos? ¿Cómo saberlo con certeza? El profesor I Acevedo presenta una clase magistral con diferentes modelos teóricos de testeo del afecto para confirmar si esa persona especial gusta o no gusta de vos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: I Acevedo

Coordina: No mencionado

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

“Estamos desesperados” (2011) y “Dios del under” (2013) son dos libros sobre la cultura indie-rock de los 90. Su autor, Martín Servelli, conversará con artistas de las nuevas generaciones sobre la evolución de los recitales y la escena independiente a través del tiempo.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Martín Servelli y Pablo Pérez

Coordina: Pablo Ferrajuolo

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

20:30 h

Presentación del último libro de la colección Futuro Anfibio, “Francisco: el ultimo hombre bueno”.

Organiza: UNSAM Edita

Participa: Carlos Greco, Cristian Alarcón

Coordina: Mario Greco

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Día de Jujuy en Buenos Aires. Presentacion de escritores jujeños y puesta en escena de la cultura jujeña a traves de dramaturgia y musica.

Organiza: Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy

Participa: No mencionado

Coordina: Florencia Rocío Cari

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

¿Qué palabras y actitudes abrigan nuestro corazón? Magela Demarco y Caru Grossi narrarán sus cuentos y realizarán una actividad con las familias relacionada con las emociones, el poder de las palabras y las actitudes que transforman nuestra mirada de la vida. De 5 a 9 años.

Organiza: La Brujita de Papel

Participa: Magela Demarco; Caru Grossi

Coordina: No mencionado

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

De la idea al libro: los secretos del proceso de escritura: charla entre autores juveniles y un moderador. Hablarán sobre su proceso como autores de libros de distintos géneros, además de sus historias.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Ludmila Ramis, Malena Contieri y Daniela Anselmo

Coordina: Anto Romano

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

La Palabra Indígena. Diálogo con Escritoras y Escritores Originarios. Mesa VI. Poeta del pueblo munduruku (Brasil): conversación con Daniel Munduruku.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Daniel Munduruku

Coordina: Bernardo Colipan (poeta del pueblo mapuche)

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Diálogo entre autoras de la colección La otra palabra (Galerna), dirigida por Jazmín Ferreiro.

Organiza: Galerna

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Mercedes Ron presenta “Culpa vuestra”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Cartografías de lo traumático en las infancias y adolescencias: intervenciones clínicas y comunitarias. ¿Qué condiciones permiten reintroducir la palabra, el lazo y la esperanza allí donde lo traumático amenaza con clausurar el futuro? La mesa redonda se propone indagar las formas en que lo traumático irrumpe en la subjetividad infantil y adolescente en la cultura contemporánea, así como los modos de abordaje posibles desde la clínica.

Organiza: Editorial Entreideas

Participa: Lic. Ileana Fischer, Lic. Diana Altavilla, Lic. Cristina Blanco, Lic. Jorge Goldberg, Lic. Norma Brea

Coordina: Lic. Ileana Fischer

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación de “Un inmenso azul. Una oda al mar y sus maravillas”, de Patrik Svensson. De visita por primera vez en la Argentina, Patrik Svensson, escritor y periodista sueco, presenta su segundo libro publicado por Libros del Asteroide, un ensayo literario sobre la historia del mar y de la curiosidad humana que entrelaza el relato de aventuras, las memorias y la investigación científica.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Patrik Svensson

Coordina: Flavia Pitella

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

El pasado en disputa: formas de narrar la historia. La historia no es solo lo que ocurrió, sino también cómo se cuenta. Esta charla cruza la ficción y la investigación académica para indagar cómo se elaboran los relatos históricos y qué se pone en juego al narrarlos. Desde la novela y los estudios coloniales, la mesa aborda las fricciones entre memoria e imaginación, y el modo en que la escritura puede abrir nuevas miradas sobre el pasado.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participa: Rafael Dumett y Valeria Añon

Coordina: Damián Lamanna Guiñazú

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las entradas y cómo comprarlas

El valor de la entrada general para el viernes 8 de mayo es de $12.000. Los tickets pueden adquirirse en las boleterías de La Rural o de manera anticipada a través del sitio web oficial de la feria. Cada entrada otorga un “chequelibro” de $12.000, utilizable para la compra de libros en las librerías adheridas dentro del predio. Además, las editoriales participantes ofrecen vales y descuentos adicionales con cada compra, potenciando los beneficios para los visitantes.

La Fundación El Libro mantiene la política de precios accesibles en los días de semana, favoreciendo la asistencia de estudiantes, docentes y público general.

Quiénes tienen descuentos

El ingreso es gratuito para menores de 12 años acompañados por un adulto, personas con discapacidad junto a un acompañante (presentando certificado), docentes de todos los niveles educativos (con recibo de sueldo o comprobante) y titulares del Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los viernes, estudiantes, jubilados y pensionados pueden ingresar sin costo acreditando su condición. Todas las actividades y espectáculos dentro del predio están incluidos con la entrada.

Horarios

El viernes 8 de mayo, la Feria del Libro abre sus puertas de 9 a 22 horas en el predio de La Rural. La jornada se inicia con las Jornadas Nacionales y Latinoamericanas de Investigación y Crítica Teatral, seguidas por la tradicional jornada de la CONABIP, donde bibliotecarios de todo el país seleccionan libros para sus comunidades y dialogan con autores.

A partir de las 14:00, la agenda se expande con talleres de escritura, experiencias interactivas en el Museo del Futuro, estaciones científicas sobre biodiversidad, robótica, arácnidos y humedales, y propuestas de narración oral y espectáculos para la infancia. Las presentaciones de libros y charlas se suceden a lo largo de la tarde, abordando temas de derecho, literatura contemporánea, historia, educación, salud mental, cocina, podcast, creatividad artística y procesos de adaptación entre la literatura y el cine.

La programación incluye también talleres de arte, actividades lúdicas, narraciones comunitarias, debates sobre la gestión emocional docente, clínica y acompañamiento en autismo, y encuentros con autores reconocidos como Selva Almada, Fito Páez, Graciela Ramos, Mercedes Ron, Patrik Svensson y figuras del ámbito académico y cultural.

La agenda nocturna incorpora mesas de diálogo con escritores indígenas y latinoamericanos, presentaciones editoriales, debates sobre historia y memoria, y actividades lúdicas y participativas para el público juvenil e infantil. La grilla completa, con detalles de horarios y actividades, puede consultarse en el sitio web oficial de la feria.

El viernes 8 de mayo, la Feria del Libro reafirma su papel como espacio de encuentro, formación y celebración colectiva, con propuestas que atraviesan la literatura, la ciencia y el arte en Buenos Aires.