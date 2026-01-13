Frida, Dan Flavin y la nueva colección, entre las principales muestras del Malba para su 25° aniversario

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) celebrará en septiembre su 25° aniversario con una programación especial que incluye una renovada presentación de su colección permanente, donde se exhibirán piezas nunca antes vistas en el país, provenientes de la colección Daros Latinamerica, recientemente incorporada.

Las actividades comenzarán el 17 de septiembre con una gala que reunirá a invitados internacionales y marcará el inicio de una semana de festejos.

Gran Muro, 1976, de Olga de Amaral (Mark Waldhauser)

Pero antes, entre las muestras temporarias previstas, destaca la apertura de “Olga de Amaral. Cuerpo textil”, programada del 27 de febrero al 11 de mayo, bajo la curaduría de María Amalia García y Marie Perennès.

En marzo, se sumará la exposición “Fernanda Laguna. Mi corazón es un imán”, organizada junto con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, y “Metamorfo. Dualidad y transformación en la Colección Malba–Costantini”, que podrá visitarse desde el 28 de marzo hasta el 30 de agosto.

Dan Flavin, "monument 4 for those who have been killed in ambush (to P.K. who reminded me about death)", 1966 (Colección Dia Art Foundation)

El museo también incluirá la muestra permanente “Colección Aniversario” desde el 1 de mayo, a cargo del equipo liderado por Rodrigo Moura. Durante junio, se presentarán trabajos de Dan Flavin (del 12 de junio al 26 de agosto) y de Abel Rodríguez (Mogage Guihu), “El árbol de la vida y la abundancia”, del 19 de junio al 23 de agosto, organizada por el Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.

A partir del 17 de julio, la obra de Vivian Suter ocupará el Nivel -1 del edificio, bajo la curaduría de Rodrigo Moura. En septiembre, la programación incluirá una edición especial de la “Colección Aniversario” como exposición temporaria del 18 de septiembre de 2026 al 8 de febrero de 2027.

Las Apariencias Engañan. Cortesía MFK

La muestra “Viva Frida”, dedicada a Frida Kahlo, organizada por el Museo Frida Kahlo de Ciudad de México y curada por Circe Henestrosa en el contexto de la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC), bajo la presidencia de Elina Costantini (del 18 de septiembre de 2026 al 14 de marzo de 2027).

Las exposiciones se desarrollarán en colaboración con instituciones de América Latina, Europa y Estados Unidos, abordando tanto temáticas contemporáneas como la historia del arte latinoamericano.