Eduardo Costantini adquirió más de mil obras de arte latinoamericano y se anunció una expansión del Malba

Eduardo Costantini

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) anunció que su fundador, Eduardo F. Costantini, adquirió la Colección Daro Latinoamérica, compuesta por 1233 obras de 117 artistas de la región, principalmente producidas entre las décadas de 1950 y 2010.

Con esta adquisición, la colección de arte latinoamericano moderno y contemporáneo de Malba y de Eduardo Costantini casi duplicará su tamaño y se ubicará entre las más importantes y extensas del mundo,reuniendo aproximadamente 3000 obras.

La adquisición de la Colección representa un hito en la historia del Malba y redefine el panorama del arte latinoamericano contemporáneo. El anuncio se enmarca en la estrategia de expansión del museo de cara a su vigésimo quinto aniversario, previsto para septiembre de 2026, e incluye la ampliación de su edificio bajo la Plaza República del Perú, lo que duplicará la superficie actual hasta llegar a ocho mil metros cuadrados y habilitará nuevos espacios para exhibiciones y programas.

Belkis Ayón, "La cena", 1993

La integración de la Colección Daros Latinamerica no solo incrementa el volumen de obras, sino que también profundiza la representación de movimientos y lenguajes artísticos fundamentales. Según Rodrigo Moura, director artístico de Malba, “esta adquisición reposiciona al Malba como la principal colección de arte latinoamericano contemporáneo abierta al público en el continente, una posición que el museo ya ocupaba en el campo del arte moderno. De esta manera, fortalecemos nuestra misión pública, reafirmando un compromiso con el arte del presente y con nuestras audiencias en crecimiento.”

El museo asume así la responsabilidad de preservar y reactivar públicamente este conjunto, devolviendo a la región obras que durante años formaron parte de una colección con sede en Zúrich, Suiza.

La Colección Daros Latinamerica fue fundada en el año 2000 por Ruth Schmidheiny junto a su entonces esposo, el empresario y filántropo suizo Stephan Schmidheiny. A lo largo de más de dos décadas, la colección se consolidó como uno de los conjuntos privados más completos de arte contemporáneo latinoamericano, reuniendo obras producidas principalmente desde la década de 1960 hasta la actualidad y abarcando una amplia diversidad de medios, géneros y lenguajes.

Cildo Meireles "Missão Missões (Como construir catedrais)", 1987

Ruth Schmidheiny, fallecida en 2019, impulsó el proyecto bajo el principio de priorizar la fuerza expresiva y la relevancia histórica de cada pieza, lo que dotó al acervo de una coherencia singular y de una capacidad de diálogo múltiple entre medio y contenido.

La llegada de estas obras a Malba amplía de manera significativa la representación de la fotografía, el video y la instalación, con piezas de artistas como Ana Mendieta, Rosângela Rennó, Paz Errázuriz, Marcos López, José Alejandro Restrepo, Alfredo Jaar, Javier Téllez y Melanie Smith. Además, la colección incorpora conjuntos destacados de figuras históricas como Julio Le Parc, Lygia Clark, Gego, Antonio Dias, Maria Freire, Liliana Porter, Mira Schendel y Luis Camnitzer, junto a obras emblemáticas como Relevo espacial, 1959 de Hélio Oiticica, Analogía I, 1971 de Víctor Grippo, Untitled (Glass on Body Imprints), 1972 de Ana Mendieta, Missão/Missões (Como construir catedrais), 1987 de Cildo Meireles y La cena, 1993 de Belkis Ayón.

Entre los artistas que ingresan por primera vez a la colección de Malba y Costantini se encuentran setenta y cinco nombres, entre ellos Doris Salcedo, Carlos Cruz-Diez y Jesús Rafael Soto, cuyas obras de las décadas de 1990 y 2000 inauguran su presencia en el museo.

Víctor Grippo, "Analogía I", 1971

El impacto de la adquisición se extiende también al alcance geográfico de la colección, que ahora profundiza la representación de países como Colombia y Cuba, y suma obras de Costa Rica, Honduras, Jamaica, Panamá y República Dominicana, junto a los ya consolidados núcleos de Argentina, México y Brasil. Esta diversidad permitirá realizar exposiciones panorámicas y fortalecerá la investigación sobre el arte latinoamericano contemporáneo.

La expansión edilicia prevista bajo la Plaza República del Perú permitirá a Malba inaugurar un programa integral de diseño y arte textil, además de responder a la necesidad de exhibir una colección en constante crecimiento. Eduardo F. Costantini expresó: “La incorporación de la Colección Daros Latinamerica es una alegría inmensa y un paso histórico en el crecimiento sostenido de Malba. Sumar grandes piezas contemporáneas a las ya existentes obras maestras de la colección y poder proyectar el salto de escala del museo rumbo a sus 25 años, es un sueño hecho realidad”.

Malba, inaugurado en Buenos Aires en septiembre de 2001 en un edificio diseñado por AFT arquitectos, nació gracias a la donación inicial de doscientas veintiséis piezas de la colección personal de Costantini, entre ellas obras de Tarsila do Amaral, Antonio Berni, Emilio Pettoruti, Wifredo Lam, Maria Martins, Xul Solar, Frida Kahlo y Diego Rivera.

Tania Bruguera, "Destierro", 1998

Desde entonces, el museo se consolidó como un referente internacional, con una colección que abarca desde los inicios del Modernismo hasta el presente y que incluye artistas de Argentina, Uruguay, Brasil, México, Ecuador, Cuba, Colombia, Venezuela y Chile, entre otros países.

Malba funciona como una organización sin fines de lucro y ofrece un programa de exposiciones temporales, ciclos de cine —en una de las pocas salas que proyecta en 35 mm de modo permanente en la ciudad— y actividades literarias, educativas y de publicaciones, recibiendo un promedio de setecientos cincuenta mil visitantes anuales entre sus dos sedes.

La Colección Daros Latinamerica, que entre 2002 y 2011 se exhibió en su propio espacio museístico en Zúrich y, a partir de 2006, en Casa Daros en Río de Janeiro, promovió el intercambio artístico e intelectual en la región mediante exposiciones, performances, charlas y talleres.

Lygia Clark, "Planos em superfície modulada série A no. 1", 1958

Las obras también circularon internacionalmente a través de préstamos a museos e instituciones, consolidando la presencia del arte latinoamericano en la escena global. En 2014, Malba presentó la exposición Le Parc Lumière, compuesta por obras históricas de Julio Le Parc pertenecientes a la Colección Daros Latinamerica, marcando un hito en la colaboración entre ambas instituciones.

La familia Stephan Schmidheiny celebra el regreso de la colección a América Latina y su establecimiento en Malba, donde se integrará a una constelación de piezas maestras modernas de artistas como Tarsila do Amaral, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedios Varo, Diego Rivera, Joaquín Torres García, Wifredo Lam, Roberto Matta, Cándido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti y Antonio Berni.