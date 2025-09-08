Cultura

Banksy reapareció en Londres con un grafiti de un juez golpeando a un ciudadano

La intervención en el Tribunal de Justicia fue rápidamente protegida y vigilada. Es su regreso a la capital británica tras el Zoo de Londres de 2024

Guardar
Banksy regresa a Londres con
Banksy regresa a Londres con una nueva obra en el Tribunal de Justicia. La pintura, en el Queen’s Building, ya está cubierta y bajo vigilancia

El misterioso artista callejero británico Banksy volvió a actuar este lunes en Londres con una pintura realizada en el Tribunal de Justicia de la capital británica, que ya se encuentra cubierta y bajo vigilancia.

La pintura, que se hizo viral en redes sociales, representa a un juez sosteniendo un mazo y golpeando a una persona que sostiene una pancarta manchada de sangre, y se sitúa en una de las paredes exteriores del edificio Queen’s Building, que forma parte del complejo del Tribunal de Justicia en Londres.

El misterioso artista callejero reivindicó en su cuenta de Instagram la autoría de la imagen, que esta misma mañana se presentaba cubierta con dos paneles negros de plástico, vallas metálicas y dos vigilantes de seguridad que permanecen constantemente frente a ella.

El misterioso artista callejero reivindicó
El misterioso artista callejero reivindicó en su cuenta de Instagram la autoría de la imagen

Banksy vuelve a actuar después de que el pasado 30 de mayo apareciera una de sus obras en Marsella (sur de Francia), y regresa a la capital británica después de crear en agosto de 2024 nueve obras de temática animal, conocidas como el Zoo de Londres, entre ellas la famosa garita de Policía situada en la City (distrito financiero) y reconvertida en un tanque de pirañas.

El artista es conocido por reivindicar problemas sociales, políticos y medioambientales a través de su arte callejero en varias partes del mundo y sus obras son muy cotizadas, llegando a alcanzar decenas de millones de euros en subastas.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Jack Taylor.

Temas Relacionados

BanksyArte callejeroTribunal de JusticiaLondres

Últimas Noticias

Cervantes homoerótico en el cine: “Un buen termómetro para saber si realmente la diversidad está tan normalizada”

El cineasta español Alejandro Amenábar sorprende con “El cautivo”, una película que explora la relación entre el autor del “Quijote” y su captor en Argel, apostando por una mirada valiente y honesta sobre la libertad y la diversidad en el cine

Cervantes homoerótico en el cine:

Jodie Foster confesó que le gustaría ser dirigida por Pedro Almodóvar

En el marco del Festival de Cine de Toronto, la actriz estadounidense aseguró que desea trabajar con el cineasta español

Jodie Foster confesó que le

Murió Rick Davies, cantante y cofundador de Supertramp

El también compositor de algunas de las canciones más icónicas de la banda británica falleció a los 81 años

Murió Rick Davies, cantante y

Tip de la RAE: inicio del curso escolar, claves de redacción

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Tip de la RAE: inicio

La verdad detrás de Muriel Spark: migraciones, espionaje y encuentros literarios

La vida de la escritora británica cobra nueva relevancia tras la aparición en español de su autobiografía, “Curriculum Vitae”, una obra fundamental para entender su obra

La verdad detrás de Muriel
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei convocó a una

Javier Milei convocó a una doble reunión de Gabinete tras el duro traspié electoral bonaerense

Pablo Avelluto: “Hace dos años que dejó de existir el PRO”

Gabriel Katopodis: “Se terminaron los cuentos de las redes y los Tik Tok, ayer habló la calle y fue muy contundente”

Andrés Malamud: “El éxito de Kicillof es la superación de la etapa kirchnerista del peronismo”

Video: en un minuto, encapuchados y con un ariete, robaron $20 millones a una estación de servicio de Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Investigación en Brasil revela que

Investigación en Brasil revela que un capo del PCC vive en Santa Cruz de la Sierra con una identidad falsa

Si el crimen organizado sigue detentando Gobiernos y Estados, no hay futuro para la democracia

La dimisión del primer ministro Ishiba desató una carrera por la sucesión en Japón

Cervantes homoerótico en el cine: “Un buen termómetro para saber si realmente la diversidad está tan normalizada”

Qué pasará con el cuerpo de Carlo Acutis, el primer santo millennial: reliquias en disputa y el impactante destino de su corazón

TELESHOW
A los 43 años murió

A los 43 años murió Juan Ortelli, exdirector de Rolling Stone y referente del periodismo musical argentino

Sergio Lapegüe cumplió 61 años y lo celebró rodeado de sus seres queridos: “Soy feliz festejando la vida”

Wanda Nara contó un inesperado detalle de su economía familiar que sorprendió a todos

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca con un video inédito a 13 años de su muerte: “Acá estoy, más viejo y fuerte”

Katy Perry llegó a Argentina y sus fanáticos la sorprendieron con un cuadro de Eva Perón: el video