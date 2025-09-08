Banksy reapareció en Londres con un grafiti de un juez golpeando a un ciudadano

Banksy regresa a Londres con una nueva obra en el Tribunal de Justicia. La pintura, en el Queen’s Building, ya está cubierta y bajo vigilancia

El misterioso artista callejero británico Banksy volvió a actuar este lunes en Londres con una pintura realizada en el Tribunal de Justicia de la capital británica, que ya se encuentra cubierta y bajo vigilancia.

La pintura, que se hizo viral en redes sociales, representa a un juez sosteniendo un mazo y golpeando a una persona que sostiene una pancarta manchada de sangre, y se sitúa en una de las paredes exteriores del edificio Queen’s Building, que forma parte del complejo del Tribunal de Justicia en Londres.

El misterioso artista callejero reivindicó en su cuenta de Instagram la autoría de la imagen, que esta misma mañana se presentaba cubierta con dos paneles negros de plástico, vallas metálicas y dos vigilantes de seguridad que permanecen constantemente frente a ella.

Banksy vuelve a actuar después de que el pasado 30 de mayo apareciera una de sus obras en Marsella (sur de Francia), y regresa a la capital británica después de crear en agosto de 2024 nueve obras de temática animal, conocidas como el Zoo de Londres, entre ellas la famosa garita de Policía situada en la City (distrito financiero) y reconvertida en un tanque de pirañas.

El artista es conocido por reivindicar problemas sociales, políticos y medioambientales a través de su arte callejero en varias partes del mundo y sus obras son muy cotizadas, llegando a alcanzar decenas de millones de euros en subastas.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Jack Taylor.