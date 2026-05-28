Cultura

El legado de Marilyn Monroe cobra vida con piezas íntimas y legendarias de cine

Una selección de pertenencias hasta ahora desconocidas abre una ventana para comprender cómo la intérprete construyó su figura y el testimonio de su paso por la industria del cine y la cultura

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Una exposición revive el legado de Marilyn Monroe
La muestra por el centenario de Marilyn Monroe profundiza en la psique de Norma Jeane y su proceso creativo detrás de su imagen pública

La figura de Marilyn Monroe cobra vida a través de una colección inédita de cartas personales y cientos de objetos originales en una exposición por el centenario de su nacimiento que revela cómo una de las estrellas de Hollywood más magnéticas moldeó su imagen con piezas que han pasado a la historia del cine.

Marylin Monroe: Hollywood Icon muestra a partir de este domingo en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles un viaje que trasciende su mito de sex symbol en el séptimo arte para explorar la psique de Norma Jean.

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Monroe “era una mujer compleja y le encantaba leer, el arte, el cine, y creo que era una artista realmente creativa. Espero que estos objetos cuenten la historia de cómo estaba moldeando esa imagen pública”, indicó Sophia Serrano, curadora asociada en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Un archivo inédito

La muestra cuenta con una exposición de notas escritas de su puño y letra en los márgenes de sus guiones, libros de su biblioteca personal, maquillaje que se conserva tal cual lo dejó, así como el armario que definió a la estrella de Hollywood, como el icónico vestido rosa de Gentlemen Prefer Blondes (Los caballeros las prefieren rubias), de 1953.

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La selección cuenta además con cientos de piezas que la propia intérprete atesoró, desde correspondencia, contratos que marcaron su destino, recibos cotidianos y retales de periódicos en los que se hablaba de su impacto en la industria en su época dorada.

“Marilyn lo guardaba todo y realmente se aferraba a muchas de sus pertenencias. Así que en realidad tuvimos bastante para elegir en cómo íbamos a dar forma y contar su historia”, agregó Serrano.

Fotografía en blanco y negro de Marilyn Monroe cantando en el centro, flanqueada por dos hombres disfrazados tocando saxofón y contrabajo
La conservación de los vestuarios originales requirió restauraciones cuidadosas para preservar el patrimonio cultural de una de las leyendas de Hollywood

La preservación de algunas de sus pertenencias más íntimas y, hasta el momento, desconocidas para el público, permiten reconstruir una vida que no fue fácil y que ella misma se encargó de dejar constancia hasta su prematura muerte el 4 de agosto de 1962, con 36 años.

La exposición se organiza de forma temática para que los objetos dialoguen entre sí. “Todas estas piezas logran contar una historia sobre quién era, no tanto Marilyn, sino más bien Norma Jeane”, precisó la curadora.

“La vida de Monroe y su prolífica producción creativa han permanecido como una fuente inagotable y continua de fascinación, inspiración y devoción hasta el día de hoy”, dijo por su parte Amy Homma, directora y presidenta del Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, durante la presentación del evento.

Entre el vestuario exhibido se encuentran artículos cedidos por coleccionistas privados que han custodiado este patrimonio durante décadas, como el que utilizó en películas como Niagara o Bus Stop (Nunca fui santa), así como diseños de alta costura que se puso en estrenos y eventos de la industria, muchos de ellos firmados por su diseñador de cabecera, William Travilla.

Estas prendas no solo representan el estilo de la época, sino que forman parte del testimonio vivo de los momentos cumbres de su trayectoria.

“Muchos de los trajes se usaron en la década de 1950 necesitaban muchas reparaciones, así que trabajamos muy duro para brindar su conservación. Hay que volver a coser, volver a unir las costuras, lo cual es genial para compartir con el público, pero también es parte de la tarea de preservar el legado de Marilyn”, concluye Serrano.

Fuente: EFE.

Fotos: EPA/ Sam Shaw/ Lardon Media Basis [Basis] y archivo.

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