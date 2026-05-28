Cultura

“Secretos de un vínculo”: una obra que desafía la maternidad idealizada

Cuatro actrices dan vida a madres reales, alejadas de estereotipos y colores pastel. La puesta, de Natali Aboud sobre un libro de Adriana Grande, sorprende con humor y reflexión al retratar vínculos auténticos en la crianza

Guardar
Google icon
Escena teatral con cinco mujeres: una de pie en abrigo negro, una tumbada, dos sentadas. Fondo gris con un gran círculo luminoso y cortinas translúcidas. Dos globos en el suelo
La obra 'Secretos de un vínculo' explora el lado B de la maternidad, abordando dudas, miedos y el cansancio en la experiencia de ser madre

La maternidad, como varios de los sucesos que nos atraviesan en la vida, tiene un lado A y un B. ¿Se podría decir que es agridulce? Tal vez. Es cierto que cada quien tiene y vive su propia experiencia, pero es válido dejar en claro la idea de no romantizar un vínculo que puede tener sinsabores.

Esta nota no es sobre maternidad, pero sí.

PUBLICIDAD

Desde hace algunos años, el arte –fundamentalmente en libros y teatro, pero también en otras disciplinas más tímidamente– comenzó a sacar de las sombras el lado B de ser madre. Miedos, dudas, cansancio, hartazgo, depresión postparto y puerperio empezaron a convivir más o menos armoniosamente con los colores pasteles, la dulce espera, el ¿instinto materno? y, hay que decirlo también, el amor más desmedido que pueda existir. El lado A.

Cuatro mujeres de pie con vestimenta clara. La del centro, pelirroja y con gafas, sostiene un libro iluminado. Las demás tienen expresiones serias
El elenco compuesto por Josefina Botto, Bárbara Goldschtein Casariego, Jennifer Moule y Emilia Rodriguez Griñó ofrece interpretaciones destacadas que reflejan distintas realidades maternas

Sobre el combo completo trata la obra Secretos de un vínculo, dirigida y adaptada por Natali Aboud, sobre el libro Emociones de la maternidad: Secretos del vínculo madre-hijo, de la Doctora Grande, que está cerrando, este sábado, una segunda temporada exitosa. Con un equilibrio digno de reconocer, surfea entre el humor, la ternura y la reflexión para presentar una pieza maravillosa.

PUBLICIDAD

Cuatro amigas, hermanas, primas, conocidas de la plaza, compañeras de tribu, madres del jardín –poco importa, a primera vista, ese vínculo– se encuentran unidas en una suerte de cofradía: sostienen y se sostienen, como pueden, ese otro vínculo que las hermana y que de a poco, a pesar de sí, irán desacralizando para descubrir que no todo es color de rosa. (Pero tampoco es oscuridad.)

Cuatro mujeres sentadas en un escenario con vestuario de época, cada una leyendo un libro. La mujer en primer plano viste un traje rosa
La propuesta teatral recupera historias anónimas de grupos de crianza para mostrar la diversidad de emociones que atraviesan las madres en la sociedad actual

Y no es casualidad la mención del color pastel, porque la puesta juega con ese matiz que está tan asociado a la primera infancia, a los baby showers y gender reveals para operar como una tensión satírica y hasta burlona: nuevamente es necesario correrse de un lugar para dar cuenta de lo real. De las madres reales, de los vínculos entre madres e hijos igual de genuinos, aunque no tengan cuellos con puntilla, ni floten entre nubes ni coman merengues.

Cada una de las actrices –Josefina Botto, Bárbara Goldschtein Casariego, Jennifer Moule y Emilia Rodriguez Griñó– se luce en su rol, que oscila entre ternura, humor fino y desborde, que nunca llega a ser tal, porque las madres saben cómo o son sostenidas por otras que ya han pasado por lo mismo –amigas, hermanas, madres, abuelas–, y que funcionan como refugio. Las cuatro intérpretes son fabulosas y merecen ser recordadas para seguirles la carrera.

Cuatro mujeres jóvenes, con vestuario claro y zapatillas, sentadas en un escenario oscuro. La de la derecha sostiene una muñeca Barbie en alto. Luces cenitales iluminan la escena
'Secretos de un vínculo' combina humor, ternura y reflexión para presentar un retrato realista de las madres y sus vínculos con sus hijos

Arte, música y vestuario, a cargo de Tribu Estudio, Tom Harris y Florencia Tellado, respectivamente, contribuye para crear un clima onírico y de cuento de hadas que mitiga el golpe de realidad. Se agradece el gesto e incluso provoca risas el contraste. Otro punto a favor de la obra.

Finalmente, merece ser destacado con creces es el trabajo de adaptación del texto original de Adriana Grande por parte de Natali Aboud. El libro de Grande –médica psicoanalista especialista en vínculos entre padres e hijos–, de no ficción, cobra cuerpo en el escenario. Historias anónimas de grupos de crianza y maternidad se hacen visibles para, una vez más, convertirse en las voces de todas, que cargan, también, con sus vivencias como hijas. Un libro realista de un modo se hace real de otra forma. Palabras colectivas que alguna vez fueron individuales se hacen de carne y hueso para cobrar una nueva dimensión. Un nuevo vínculo, que deja de ser secreto, para ser visto y oído.

* Secretos de un vínculo se presenta hasta el sábado 30 de mayo a las 16, en el Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

Fotos: gentileza prensa Secretos de un vínculo.

Temas Relacionados

"Secretos de un vínculo"MaternidadNatali AboudAdriana GrandeTeatro en Buenos Aires

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Festival Internacional de Cine de la UBA 2026 ya tiene fechas y abrió la inscripción para cineastas de todo el mundo

La nueva edición del FIC.UBA se realizará del 30 de septiembre al 7 de octubre, con entrada libre y gratuita a todas las actividades. Las películas se pueden registrar hasta el 30 de junio

El Festival Internacional de Cine de la UBA 2026 ya tiene fechas y abrió la inscripción para cineastas de todo el mundo

Cómo será la nueva novela policial de Leonardo Padura entre Cuba y España

El reconocido escritor y periodista cubano sorprende al reconsiderar las convenciones del género policial mientras explora nuevas reglas narrativas en su siguiente libro

Cómo será la nueva novela policial de Leonardo Padura entre Cuba y España

‘Lo que trajo la tormenta’, una historia frente a la inmensidad del mar, se proyecta en Arthaus

La película de Miguel de Zuviría se proyecta este jueves 29, el sábado 13 y el viernes 26 de junio. “Me gustaría que genere una sensación, positiva o negativa, pero que no sea indiferente a quien la ve”, dice el director

‘Lo que trajo la tormenta’, una historia frente a la inmensidad del mar, se proyecta en Arthaus

‘Las corrientes’ de Milagros Mumenthaler se estrena en Estados Unidos y recibe elogios en The New York Times

La película, que llega esta semana a las salas de Nueva York y Los Ángeles, es calificada de “sobresaliente” en una laudatoria reseña que la sitúa en la tradición narrativa de Virginia Woolf y Lucrecia Martel

‘Las corrientes’ de Milagros Mumenthaler se estrena en Estados Unidos y recibe elogios en The New York Times

‘Backrooms’: la curiosa historia del fenómeno viral que llega a los cines

Desde el boom en redes sociales al estreno en cines, la película del joven y famoso youtuber Kane Parsons expande el universo creado por miles de usuarios y se convierte en su primer largometraje, con el apoyo de la productora A24

‘Backrooms’: la curiosa historia del fenómeno viral que llega a los cines

DEPORTES

De Vilas a Juan Manuel Cerúndolo: la lista de los tenistas argentinos que vencieron a un número 1 del mundo en el tenis

De Vilas a Juan Manuel Cerúndolo: la lista de los tenistas argentinos que vencieron a un número 1 del mundo en el tenis

Se estrenó “El Partido”, el documental sobre Argentina-Inglaterra 1986: los secretos detrás de la “Mano de Dios”

El momento del colapso de Jannik Sinner cuando estaba a un game del triunfo ante Cerúndolo en Roland Garros y la polémica detrás de su atención médica

Josh Jacobs, figura de los Packers, es liberado pero permanece bajo investigación por presunto abuso doméstico

La reacción de Francisco Cerúndolo al enterarse en vivo del batacazo de su hermano ante Sinner en Roland Garros: “¿En serio?”

TELESHOW

Fernando Marín recuerda la Expo América 92: la muestra fallida que adelantó 10 años la urbanización de Puerto Madero

Fernando Marín recuerda la Expo América 92: la muestra fallida que adelantó 10 años la urbanización de Puerto Madero

El secreto de amor de la pareja de Elina y Eduardo Costantini: “Brindamos todas las noches desde que somos novios”

Maxi López sorprendió a su nutricionista con su particular dieta y reveló cuánto pesa hoy

Tamara Báez se reconcilió con su novio Thiago Martínez: la foto del reencuentro

Guido Kaczka opinó de la polémica con Hernán Drago por la competencia en televisión: “Son programas parecidos”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 50 millones de personas bajo alerta por lluvias torrenciales e inundaciones en el sureste de EEUU

Más de 50 millones de personas bajo alerta por lluvias torrenciales e inundaciones en el sureste de EEUU

Cómo será la nueva novela policial de Leonardo Padura entre Cuba y España

Un nuevo sistema solar transformaría el agua del mar en recurso valioso y seguro para el consumo

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas semanales

Guatemala acordó ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico