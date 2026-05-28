“Secretos de un vínculo”: una obra que desafía la maternidad idealizada

La obra 'Secretos de un vínculo' explora el lado B de la maternidad, abordando dudas, miedos y el cansancio en la experiencia de ser madre

La maternidad, como varios de los sucesos que nos atraviesan en la vida, tiene un lado A y un B. ¿Se podría decir que es agridulce? Tal vez. Es cierto que cada quien tiene y vive su propia experiencia, pero es válido dejar en claro la idea de no romantizar un vínculo que puede tener sinsabores.

Esta nota no es sobre maternidad, pero sí.

PUBLICIDAD

Desde hace algunos años, el arte –fundamentalmente en libros y teatro, pero también en otras disciplinas más tímidamente– comenzó a sacar de las sombras el lado B de ser madre. Miedos, dudas, cansancio, hartazgo, depresión postparto y puerperio empezaron a convivir más o menos armoniosamente con los colores pasteles, la dulce espera, el ¿instinto materno? y, hay que decirlo también, el amor más desmedido que pueda existir. El lado A.

El elenco compuesto por Josefina Botto, Bárbara Goldschtein Casariego, Jennifer Moule y Emilia Rodriguez Griñó ofrece interpretaciones destacadas que reflejan distintas realidades maternas

Sobre el combo completo trata la obra Secretos de un vínculo, dirigida y adaptada por Natali Aboud, sobre el libro Emociones de la maternidad: Secretos del vínculo madre-hijo, de la Doctora Grande, que está cerrando, este sábado, una segunda temporada exitosa. Con un equilibrio digno de reconocer, surfea entre el humor, la ternura y la reflexión para presentar una pieza maravillosa.

PUBLICIDAD

Cuatro amigas, hermanas, primas, conocidas de la plaza, compañeras de tribu, madres del jardín –poco importa, a primera vista, ese vínculo– se encuentran unidas en una suerte de cofradía: sostienen y se sostienen, como pueden, ese otro vínculo que las hermana y que de a poco, a pesar de sí, irán desacralizando para descubrir que no todo es color de rosa. (Pero tampoco es oscuridad.)

La propuesta teatral recupera historias anónimas de grupos de crianza para mostrar la diversidad de emociones que atraviesan las madres en la sociedad actual

Y no es casualidad la mención del color pastel, porque la puesta juega con ese matiz que está tan asociado a la primera infancia, a los baby showers y gender reveals para operar como una tensión satírica y hasta burlona: nuevamente es necesario correrse de un lugar para dar cuenta de lo real. De las madres reales, de los vínculos entre madres e hijos igual de genuinos, aunque no tengan cuellos con puntilla, ni floten entre nubes ni coman merengues.

PUBLICIDAD

Cada una de las actrices –Josefina Botto, Bárbara Goldschtein Casariego, Jennifer Moule y Emilia Rodriguez Griñó– se luce en su rol, que oscila entre ternura, humor fino y desborde, que nunca llega a ser tal, porque las madres saben cómo o son sostenidas por otras que ya han pasado por lo mismo –amigas, hermanas, madres, abuelas–, y que funcionan como refugio. Las cuatro intérpretes son fabulosas y merecen ser recordadas para seguirles la carrera.

'Secretos de un vínculo' combina humor, ternura y reflexión para presentar un retrato realista de las madres y sus vínculos con sus hijos

Arte, música y vestuario, a cargo de Tribu Estudio, Tom Harris y Florencia Tellado, respectivamente, contribuye para crear un clima onírico y de cuento de hadas que mitiga el golpe de realidad. Se agradece el gesto e incluso provoca risas el contraste. Otro punto a favor de la obra.

PUBLICIDAD

Finalmente, merece ser destacado con creces es el trabajo de adaptación del texto original de Adriana Grande por parte de Natali Aboud. El libro de Grande –médica psicoanalista especialista en vínculos entre padres e hijos–, de no ficción, cobra cuerpo en el escenario. Historias anónimas de grupos de crianza y maternidad se hacen visibles para, una vez más, convertirse en las voces de todas, que cargan, también, con sus vivencias como hijas. Un libro realista de un modo se hace real de otra forma. Palabras colectivas que alguna vez fueron individuales se hacen de carne y hueso para cobrar una nueva dimensión. Un nuevo vínculo, que deja de ser secreto, para ser visto y oído.

* Secretos de un vínculo se presenta hasta el sábado 30 de mayo a las 16, en el Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

PUBLICIDAD

Fotos: gentileza prensa Secretos de un vínculo.