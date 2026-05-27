Las 12 mejores novelas negras del año para fichar en la Feria del Libro de Madrid: de Carlos Zanón al thriller de la Premio Nobel Han Kang

Seleccionamos algunas de las mejores propuestas dentro del género negro que se han publicado este año.

Se acerca la cita más esperada por la industria editorial después del día de Sant Jordi, la Feria del Libro de Madrid en la que, a lo largo de 17 días, en el parque del Retiro, se concentrarán casetas con las mejores librerías y editoriales donde los autores estarán firmando ejemplares de sus últimas novedades.

Uno de los géneros más populares es el de la novela negra y el thriller. Si no, que se lo digan a escritores españoles como Javier Castillo o Juan Gómez-Jurado, que suelen acumular las mayores colas año tras año.

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Este año la producción dentro del género ha sido de lo más variada y, además de autoras bestseller como Janice Hallett (apodada la Agatha Christie del Siglo XXI) o la prolífica Freida McFadden que, después del éxito de La asistenta, no para de sacar nuevas obras.

‘Objetos perdidos’, de Carlos Zanón

'Objetos Perdidos' de Carlos Zañón, una de las novelas negras españolas más destacadas del año (Salamandra).

Regresa el gran escritor catalán con la historia de Álex Gual, abogado de oficio, que vive en el hotel Excalibur y se ve envuelto en la investigación de la desaparición de Andy Cox, un británico en Barcelona. Este caso se sumará a la muerte de un jugador de rugby australiano, lo que lleva a a moverse por los márgenes de la ciudad y a aceptar trabajos para el Señor Paco, dueño del Donna Summer, un local del subsuelo barcelonés. Gual arrastra además una relación fallida con Lola K., pintora, y encuentra en Inés, una camarera, un punto de apoyo y de conflicto.

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Un Zanón que vuelve a adentrarse en la vida nocturna de Barcelona, pero de una manera diferente a anterior obras como Yo fue Johnny Thunders o Taxi, más crepuscular y desesperanzado a la hora de hablar de la soledad, pero con ese estilo magnético que siempre le ha caracterizado. Aquí podéis recuperar la charla que tuvo con Infobae a propósito de Objeto perdidos.

‘Un caso de matricidio’, de Macrae Burnet

Un caso de matricidio. La última investigación del inspector Gorski' de Graeme Macrae Burnet (Impedimenta). Traducción de Alicia Frieyro.

Cierre de la trilogía del inspector Georges Gorski, ambientada en Saint-Louis, Alsacia, después de La desaparición de Adèle Bedeau y El accidente en la A35.

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La historia se inicia con la denuncia de una madre contra su hijo, a quien acusa de planear su asesinato, y suma la muerte inesperada de un empresario local, inicialmente atribuida a un infarto, aunque surgen dudas sobre las causas reales. El inspector Gorski, al frente de la investigación, se enfrenta a indicios y contradicciones que desafían la versión inicial de los hechos, lo que lo obliga a replantear sus certezas.

La trama incorpora un manuscrito titulado igual que la novela, la muerte de una testigo relevante y una confesión parcial, lo que conduce al protagonista a una crisis personal y profesional centrada en la culpa y las identidades en transformación.

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El escritor de Un plan sangriento mantiene la influencia de autores como Albert Camus y George Simenon para componer un thriller negro repleto de reflexiones existenciales.

‘El amo’, de Santiago Díaz

'El amo' de Santiago Díaz, segunda parte de la serie 'Jotadé' (Alfaguara)

Tras Jotadé, Santiago Díaz se confirma como uno de los mejores exponentes del género negro en nuestro país. La segunda parte, El amo narra la investigación policial dirigida por Iván Moreno y Jotadé Cortés (de origen gitano) tras la aparición del cuerpo de una adolescente en una parada de autobús en el extrarradio de Madrid. La víctima resulta ser una joven desaparecida años atrás, y el caso se vincula a un patrón donde mujeres son secuestradas y asesinadas después de dar a luz. El relato describe una lista de víctimas con características similares y la desaparición de otra joven que obliga a Cortés a examinar a su entorno más cercano.

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El desarrollo de la historia combina la pesquisa con el conflicto personal de Cortés, quien atraviesa una crisis con su pareja. A esto se suma la figura de Lucía, una joven relacionada con un incidente en el centro de menores donde vive, lo que aporta un segundo eje a la trama. Un thriller centrado en secuestros, crímenes en serie y una atmósfera inquietante, en el que todo se encuentra interconectado y que tiene un trasfondo institucional en torno a la justicia. Excelente.

‘El castigo’, de Yrsa Sigurđardóttir

La portada de la novela negra "El Castigo" de Yrsa Sigurðardóttir, parte de la serie "Los casos de Freyja".

Tras El grito vuelve la denominada nueva reina islandesa de la novela negra. Su nueva obra se inicia con la apertura de una cápsula del tiempo enterrada en una escuela en 2006. Al abrirla diez años más tarde, se encuentra una carta que anticipa la muerte de seis personas, cuyas iniciales empiezan a coincidir con víctimas reales, lo que transforma un juego escolar en una amenaza concreta.

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El detective Huldar, marginado en su trabajo tras una investigación anterior, se encarga del caso y solicita la colaboración de la psicóloga infantil Freyja, debido a la relación del hecho con la escuela y los alumnos que participaron en la cápsula. Juntos intentarán identificar a las seis personas mencionadas y descifrar si existe un patrón detrás de las iniciales.

A partir de este hallazgo, la historia toma un giro cuando la advertencia de la carta empieza a cumplirse. El equipo investigador debe bucear en antiguos vínculos y decisiones de la infancia para desentrañar la conexión entre el pasado y los crímenes actuales. Una novela que explora la posibilidad de que una venganza pueda sostenerse a lo largo de una década, planteando que los conflictos infantiles pueden persistir y convertirse en motivaciones para hechos graves mucho tiempo después.

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‘Las buenas intenciones’, de Víctor del Árbol

'Las buenas intenciones' de Víctor del Árbol (Destino), cierre de la 'Trilogía del Sicario sin nombre'

Tercer y último libro de la Trilogía del Sicario sin nombre tras Nadie en esta tierra y El tiempo de las fieras. En esta ocasión, el libro conecta la vida del sicario anónimo que, tras años de retiro acepta cumplir un último encargo relacionado con una vieja deuda, y la investigación de Clara Fité, quien intenta reabrir un caso olvidado: la desaparición de dos niños en 1992 en Barcelona.

La obra desarrolla dos historias paralelas: el recorrido del sicario, guiado por una lista de nombres, y la pesquisa de Fité, que enfrenta obstáculos y silencios institucionales. El argumento abarca temas como el crimen organizado, la especulación inmobiliaria, las criptomonedas, y los secretos tanto estatales como eclesiásticos. El relato muestra cómo el pasado irrumpe en la vida de los protagonistas, mientras ambos se acercan a la verdad.

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‘Muerte en Rook Hall’, de Kate Atkinson

La portada de 'Muerte en Rook Hall' de Kate Atkinson (AdN), un nuevo caso del inspector Jackson Brodie.

La escritora británica presenta uno de los casos del ‘exinspector’ Jackson Brodie, quien se enfrenta al robo de un cuadro de Turner en una mansión de Yorkshire convertida en hotel. La residencia, Burton Makepeace, pertenece a lady Milton y funciona parcialmente como alojamiento, lo que amplía el círculo de posibles implicados, entre los que se encuentran huéspedes aficionados a la novela policial, un pastor anglicano, un ‘exoficial’ del ejército, aristócratas en decadencia y viejos conocidos.

El robo inicial actúa como punto de partida para una serie de delitos que, entrelazados, complejizan la pesquisa. El desarrollo transcurre entre la rutina del hotel y la vida privada de la familia, lo que genera un ambiente propicio para sospechas, coartadas y versiones encontradas.

La obra se apoya en el formato clásico del género policial, con personajes reunidos en una situación social específica, en este caso, fines de semana temáticos orientados a fanáticos del misterio, mientras un crimen desata una red de alianzas cambiantes. El texto incorpora referencias a figuras como Agatha Christie y Dorothy Sayers, y culmina con la exposición del responsable del asesinato, siguiendo la tradición de la novela de deducción británica.

‘Los malos muertos’, de Elisabeth Anglarill

La portada de 'Los Malos Muertos' de Elisabeth Anglarill (Siruela Policiaca)

Tras varias obras de no ficción debuta en la novela la periodista y documentalista con este híbrido entre novela negra e histórica apasionante. El libro se inicia con la aparición de restos óseos en el yacimiento arqueológico de Empúries, en L’Escala, en el año 2012. El hallazgo, inusual para excavaciones de origen griego, provoca el inicio de una investigación liderada por la agente Alex Sabell, que decide avanzar sin informar a sus superiores y recibe el apoyo del comisario francés Jérôme Tolbert, lo que permite que la pesquisa cruce fronteras y vincule hechos de diferentes épocas.

La narración alterna entre dos momentos: el presente, donde la investigación policial se desarrolla en torno a los cuerpos hallados, y el pasado, situado en 1912, cuando el arqueólogo Mateu Mercader se enfrenta al dilema de participar o no en el saqueo de piezas arqueológicas. Este conflicto histórico explica la conexión entre los hechos actuales y los de hace un siglo.

El texto presenta la obra como una combinación de novela negra y novela histórica, en la que el enclave de Empúries funciona como escenario central y nexo de los secretos que atraviesan generaciones. La intriga se construye a partir de la relación entre lo que se conoce del pasado y los descubrimientos inesperados del presente, enmarcando el relato en un cruce de géneros y líneas temporales.

‘La verdad oculta de Walter Andretti’

'La Verdad Oculta de Walter Andretti', de Antonio Manzini, (Salamandra Black)

El escritor italiano inicia con esta novela una saga policial protagonizada por archivero judicial y un periodista de sucesos. El relato examina cómo se delimita la verdad tanto en los tribunales como en la cobertura periodística, y expone las carencias del sistema judicial.

Los protagonistas, Carlo Cappai y Walter Andretti, desempeñan papeles complementarios: Cappai lleva cuarenta años en un archivo penal inspeccionando expedientes y detectando errores judiciales, mientras que Andretti debuta en la sección de Sucesos y debe abordar dos crímenes inicialmente inconexos. A medida que avanza la narración, ambos personajes explorarán los vínculos entre los casos y el modo en que la rutina administrativa y la labor periodística pueden desvelar patrones ocultos.

Un thriller que funciona a la perfección, como un mecanismo de relojería, con personajes perfectamente diseñados y con un dominio de la técnica narrativa maravilloso.

‘Asesinato en el Molino del Cura’

'Asesinato en el molino del cura' de Arantza Portabales (Lumen).

La segunda parte de Los crímenes de Loeiro, se centra en una tragedia ocurrida en 1984: la matanza en el Molino del Cura y el asesinato de una niña llamada Berta. Cuarenta años después, la protagonista, Alba Mariño, marcada por cicatrices y amnesia parcial, regresa a Loeiro en su 50 cumpleaños, al reabrirse el caso que nunca se resolvió. Su retorno pone en marcha una investigación que involucra a la policía local, la detective Iria Santaclara y otros personajes como Sinda (“la Gestapo”) y César Araújo, mientras la comunidad mantiene el silencio sobre los hechos.

La trama gira en torno al peso de lo no dicho y las consecuencias de la impunidad en un pueblo pequeño, donde “lo que no se cuenta” termina influyendo en la vida de todos. La narración alterna el avance policial con el intento de Alba por reconstruir su memoria, revelando datos ocultos durante décadas. Entre los sospechosos aparecen las hermanas Freijomil, relacionadas con el entorno del cura y posibles conexiones con Berta y la masacre. Una novela cruda repleta de elementos autóctonos gallegos.

‘Las carniceras’, de Sophie Demange

'Las Carniceras', de Sophie Demange (Siruela. Colección Tiempos Modernos).

Desde Francia nos llegaba este hit que mezclaba los universos de Claude Chabrol y la película Delicatessen con un estilo feminista propio. La novela transcurre en Ruan, una pequeña ciudad de provincias donde empiezan a desaparecer hombres de manera misteriosa al mismo tiempo que tres jóvenes abren una carnicería.

La historia gira alrededor de cómo las violencias machistas que han sufrido las protagonistas, las mueven a erigirse como protectoras del género femenino. Una novela repleta de humor negro y toques de gore en el que las mujeres se convierten en justicieras contra los abusos del patriarcado. Podéis leer aquí la charla que Infobae tuvo con Sophie Demage a propósito de Las carniceras.

‘Mantis’, de Francisco Bescós

'Mantis' de Francisco Bescós (Reservoir Books, dentro de su colección Roja & Negra).

La novela se sitúa en un centro logístico apartado en la Alcarria (Guadalajara), cerca de Madrid, donde la muerte de un empleado desencadena una investigación en medio de tensiones laborales y el inminente comienzo de una huelga. La protagonista, Fina, apodada ‘Mantis’, se involucra en el caso por razones personales y explora secretos internos del almacén, un espacio que funciona como escenario principal y se describe como cerrado y hostil.

El relato utiliza la voz en primera persona de Fina, lo que permite acercarse tanto a su perspectiva como a la atmósfera opresiva del lugar. La protagonista rompe con los moldes tradicionales del género, estructurando la historia en la ambigüedad de los personajes y sus acciones a través de capítulos breves.

Una novela que combina el género negro con el trasfondo social para hablar de la precariedad laboral y la invisibilidad de los trabajadores.

‘Tinta y sangre’, de Han Kang

'Tinta y sangre' de Han Kang, Premio Nobel de Literatura (Random House). Traducción de Sunne Yoon.

Se recupera una novela inédita en España de la autora de La vegetariana inscrita dentro del thriller en el que la muerte de la pintora Inju, tras un accidente automovilístico, impulsará a su amiga Cheonghee a investigar lo ocurrido, rechazando la hipótesis de suicidio sostenida por un crítico de arte.

La trama se centra en la investigación de Cheonghee, quien, al buscar respuestas sobre la vida de Inju, se enfrentará también a recuerdos y momentos difíciles de su propia vida. El relato integra elementos artísticos y científicos, como el arte y la astrofísica, para construir su atmósfera narrativa. Una obra de la Premio Nobel de Literatura que combina intriga y reflexión en forma a la identidad, a la memoria y a la violencia.