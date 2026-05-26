‘Núremberg’ llega a plataformas: cuándo y dónde ver la película con Russell Crowe sobre los juicios que condenaron a los nazis

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el psiquiatra del Ejército estadounidense, Douglas Kelley, es asignado a evaluar a Hermann Göring y a otros altos funcionarios nazis mientras los Aliados preparan los históricos Juicios de Núremberg. A medida que Kelley se adentra en la mente de los líderes del régimen, se enfrenta a una realidad de cómo hombres comunes son capaces de una maldad extraordinaria. (DIamond Films)

El cine ha dado grandes películas de juicios: 12 Hombres sin piedad, Algunos hombres buenos, Philadelphia, Las dos caras de la verdad o Jurado Nº2, pero no tantas películas sobre el que fue uno de los grandes juicios de toda la historia: Los juicios de Nüremberg. Con la excepción de ¿Vencedores o vencidos? estrenada hace ya más de 65 años, no se había hecho un filme sobre este episodio tan importante. Hasta ahora.

Llegada hace unos meses a cines, Núremberg se ambientaba en este hecho que tuvo lugar al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados aliados buscaron juzgar a los generales nazis por crímenes de guerra, y se organizó el primer tribunal internacional para este preciso cometido. No obstante, esta película se centra en un aspecto muy concreto del proceso, como es la relación entre el psiquiatra Douglas Kelley (Rami Malek) y el comandante en jefe de la Luftwaffe, mano derecha del mismísimo Adolf Hitler. Una relación que viene recogida en el libro El psiquiatra y el nazi de Jack El-Hai, el cual adapta el director y guionista James Vanderbilt, autor de películas como Zodiac o las últimas entregas de la saga Scream.

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La película se podrá ver desde esta misma semana en plataformas, con su llegada a Movistar+ el próximo viernes 29 de mayo. Se une así a estrenos recientes de la plataforma como Gladiator II o Expediente Warren: el último rito en una misma semana en la que han estrenado también la serie original Se tiene que morir mucha gente. Después de aterrizar el pasado 28 de noviembre en cines, la película obtendrá una segunda vida en plataformas, en la que los espectadores podrán comprobar de primera mano por qué Russell Crowe sigue en plena forma.

Russell Crowe como Hermann Göring en “Núremberg”

Una de las mejores interpretaciones de Crowe

El reparto lo completan nombres como John Slattery (Mad Men), Michael Shannon (Man of steel) o Richard E. Grant (Loki), entre otros. Cada uno da vida a los miembros del jurado internacional que llevó a los grandes generales nazis ante la justicia, mientras que Leo Woodall, que estará en la próxima entrega de El señor de los anillos, interpreta a un joven soldado encargado de gestionar los encuentros entre Douglas Kelly y Hermman Göring, ya que es de los pocos soldados americanos que habla alemán. La interpretación del actor de Gladiator o Master and commander es sin duda el gran aliciente del filme, dejando una actuación para el recuerdo como el histórico general nazi que termina ganándose la confianza del doctor por su carisma a pesar de ser un criminal de guerra.

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Sea como fuere, este viernes llega a plataformas una de las películas históricas más interesantes de los últimos años y, sobre todo, la primera en retratar la compleja relación entre el psiquiatra y el nazi, al tiempo que deja constancia de la serie de juicios que cambiaron para siempre la historia del derecho internacional. Con un reparto plagado de estrellas y encabezado por un titán de la actuación como Russell Crowe, quien firma una de sus mejores interpretaciones de los últimos años.