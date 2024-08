Y al décimo día descansó: cómo Banksy conmovió a Londres con su “saga animal”

La nueva obra de Banksy fue descubierta el martes 13 de agosto en una de las puertas de ingreso al Zoológico de Londres (Stefan Rousseau/PA via AP)

El décimo día, después de crear la cabra montés, elefantes, pelícanos, un rinoceronte y un gorila, entre otros animales, Banksy descansó. La escurridiza colección de animales del artista callejero que apareció por Londres durante nueve días consecutivos aparentemente llegó a su fin después de que un último mural sorprendiera al personal que llegó temprano para alimentar a los animales, el martes en el zoológico de Londres.

Este miércoles no se publicó nada nuevo en el sitio web del artista ni en su página de Instagram, donde sus ávidos seguidores suelen enterarse de sus obras recientes. Los que viven lo bastante cerca suelen salir corriendo a verlo y sacar fotos, a veces antes de que se lo puedan llevar.

El mural del zoo, que representa a un gorila levantando la puerta de entrada mientras los pájaros alzan el vuelo, un león marino se aleja contoneándose y tres pares de ojos se asoman desde la oscuridad del interior, era el último de la serie, informó la BBC.

La octava obra de arte animal de Bansky, descubierta el lunes 12 de agosto (Foto: REUTERS/Mina Kim)

Los seguidores del artista, cuya identidad real se desconoce, siguen debatiendo en Internet el significado de las pinturas. Algunos sugirieron que los animales representaban a personas y que los murales hablaban de la guerra entre Israel y Palestina. Otros dijeron que se referían a los recientes disturbios en Gran Bretaña, achacados a la extrema derecha.

Según algunos, Banksy, conocido por defender los derechos humanos y de los animales, podría estar sugiriendo que las criaturas necesitaban ser liberadas de su encarcelamiento. Otros aluden a un capricho más inocente: el cuadro final era la gran revelación de la procedencia de todos esos otros animales.

Jasper Tordoff, experto en Banksy de la plataforma MyArtBroker, dijo que, a medida que el número de animales se multiplicaba sucesivamente de uno a dos y a tres en las primeras obras, surgió la teoría de que el artista estaba creando un Arca de Noé que reflejaba su sátira religiosa anterior. Pero esa teoría se esfumó cuando la cuarta obra fue un lobo solitario que “salió de la nada”, dijo.

El arte de Banksy suele tener un marcado carácter político, y Tordoff afirma que estos murales recientes, creados con plantillas y pintura en spray, son obras ingeniosas pero sencillas que pretenden ser divertidas. La empresa del artista declaró al diario The Observer que la serie pretendía aportar algo de alegría en un periodo de noticias sombrías.

Los elefantes de Banksy, la obra del martes 6 de agosto en el barrio londinense de Fulham (REUTERS/Mina Kim)

Pero Tordoff dijo que el enigmático artista callejero puede estar haciendo un comentario sobre la naturaleza humana y el deseo de posesiones, ya que al menos una de las obras ha sido robada y otras trasladadas para preservarlas. “Estamos en esta pantomima. En cierto modo, formamos parte de esta instalación”, afirmó Tordoff. “Sin duda, Banksy sabía que todo esto se cubriría con fotografías y videos de cámaras de seguridad sobre cuál es la reacción del público, y puede que eso forme parte de ello, porque en mi opinión ha sido igual de entretenido”.

He aquí un vistazo a las nueve obras, pintadas en su mayoría como siluetas:

- 5 de agosto: una cabra montesa encaramada a un estrecho contrafuerte de un edificio y mirando hacia abajo mientras parecen caer rocas desmenuzadas en el oeste de Londres.

- 6 de agosto: Dos elefantes pintados en ventanas entabladas en el lateral de una casa adosada en Chelsea se miran de frente y extienden sus trompas. Los seguidores en Instagram sugieren que son los proverbiales “elefantes en la habitación”, que no pueden pasar desapercibidos pero de los que nadie quiere hablar.

La serie "zoo de Londres" se inició el lunes 5 de agosto con la imagen de una cabra a punto de caer al vacío (REUTERS/Toby Melville)

- 7 de agosto: tres monos se balancean y cuelgan del lateral de un puente ferroviario en el este de Londres. Algunos aficionados dicen que representan a los monos sabios del antiguo Japón que no ven, no oyen y no hablan mal.

- 8 de agosto: un lobo solitario aullando en una antena parabólica rompe lo que parecía ser una secuencia ascendente de animales. El arte de la antena tuvo una vida corta, ya que unos hombres enmascarados aparecieron con una escalera y subieron al tejado por encima de un escaparate en el sur de Londres, la quitaron y huyeron.

- 9 de agosto: dos pelícanos aparecieron posados en el letrero de una tienda de pescado y patatas fritas en el noreste de Londres. Uno de los pájaros tiene el pico apuntando hacia arriba y está cogiendo un pez con su gran boca, mientras que el segundo parece estar arrancando un pez que forma parte del cartel. Los propietarios de la tienda, que permanecerá cerrada hasta septiembre, dijeron en Instagram que estaban «encantados» de que Banksy decorara su tienda. “Contrariamente a algunas creencias, no le pedimos que hiciera esto, ¡pero estamos muy agradecidos de que lo haya hecho!”. escribió Bonners Fish Bar.

Una obra de peces de Banksy, que apareció en una cabina de policía en la ciudad de Londres, es acordonada en Londres, el lunes 12 de agosto de 2024 (HENRY NICHOLLS / AFP)

- 10 de agosto: Un gran gato se estira sobre un cartel de madera contrachapada en ruinas en el norte de Londres. Las multitudes que se habían reunido para verlo abuchean cuando llegan los contratistas para retirarlo por motivos de seguridad.

- 11 de agosto: se pintan las ventanas de un pequeño puesto de vigilancia policial con un banco de pirañas dando vueltas para que parezca una pecera. Esta es la única obra de la serie pintada en color. La garita situada cerca del tribunal penal de Old Bailey se llevó a las oficinas corporativas de la City de Londres para protegerla, según un portavoz. Con el tiempo se colocará donde pueda ser vista por el público.

La silueta de un gato negro sobre una valla en Cricklewood llama la atención (REUTERS/Maja Smiejkowska)

- 12 de agosto: Un rinoceronte pintado en una pared de ladrillo parecía estar montando un pequeño coche Nissan aparcado frente a él en la acera. Más tarde, el rinoceronte fue marcado con un graffiti y el coche fue retirado.

- 13 de agosto: El mural del zoo con un gorila liberando otros animales fue descubierto a primera hora del martes, dijo Dan Simmonds, responsable de operaciones con animales del zoo. “Llevo trabajando aquí unos 20 años, y esto se lleva sin duda el premio a la llegada más sorprendente a mi trabajo”, dijo. “Fue una gran sorpresa para mí. Pero de hecho para todo Londres, de hecho para todo el mundo”. Un día después, ciclistas y corredores se detuvieron para hacerse selfies y fotos del cuadro, que estaba detrás de unas barreras, protegido por un escudo acrílico y vigilado por tres guardias de seguridad.

Fuente: AP