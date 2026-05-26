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Los creadores de‘It: Bienvenidos a Derry’ hablan sobre su componente político: “Stephen King habla sobre cómo el miedo nos divide”

Andy y Bárbara Muschietti han reflexionado sobre el componente de crítica que contiene la obra del escritor y que han integrado tanto en sus películas con en la serie de HBO

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'It: Bienvenidos a Derry', la serie de Andy Muschietti basada en el universo de Stephen King.

La fascinación por Pennywise, el icónico payaso de la saga It de Stephen King, ha trascendido generaciones, llegando incluso a cautivar a niños que ni siquiera han visto la película original. Según Andy Muschietti, ‘codirector’ y ‘cocreador’ de la serie It: Bienvenidos a Derry, esta atracción resulta difícil de explicar y surge antes de que los más pequeños puedan acceder a la obra literaria o audiovisual que dio origen al personaje. Así lo ha puesto de manifiesto el director argentino en una extensa conversación con IndieWire.

Más allá de la popularidad de Pennywise entre los niños, la trayectoria de Andy y Barbara Muschietti, su hermana y socia creativa, destaca por cifras de repercusión sin precedentes en el género. Tras el éxito de It (2017), que logró más de 700 millones de dólares en taquilla mundial, y su continuación It: Capítulo Dos (2019), con 470 millones de dólares adicionales, ambos se han consolidado como referentes en la adaptación audiovisual del universo de King. Ahora, con la serie para HBO Max, el tándem argentino explora nuevas dimensiones del terror y la mitología creada por el escritor estadounidense.

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Con una infancia marcada por sesiones de cine nocturno en Argentina, los hermanos Muschietti han reconocido que ese temprano contacto con el género de terror fue determinante para su vocación artística. En It: Bienvenidos a Derry, que transcurre en 1962, 27 años antes de los acontecimientos relatados en su primera película, profundizan en la historia de los abuelos de Mike Hanlon, miembro emblemático del Club de los Perdedores. La serie recupera diversos episodios del pasado violento de Derry, ciudad ficticia cuya atmósfera opresiva se convierte en protagonista ambiental y psíquico del relato.

Una serie que expande el universo de King

La propuesta de los Muschietti para HBO Max apuesta por expandir el universo original más allá del clásico literario de 1986. El propio Stephen King ha acompañado de cerca la elaboración del proyecto, leyendo cada guion antes de que entre en producción y mostrando, según Barbara Muschietti, una “entusiasmo infantil” ante nuevas versiones y líneas argumentales que a veces reconfiguran hechos fundamentales del libro. Este respaldo del autor ha sido posible tras el impacto industrial de las dos películas previas, que transformaron a los Muschietti de promesas del cine de género a figuras consagradas en Hollywood, tal como ha descrito el medio estadounidense.

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Andy y Bárbara Muschietti Fotos: Maximiliano Vernazza
Andy y Bárbara Muschietti Fotos: Maximiliano Vernazza

La primera temporada de la serie, dirigida en parte por Andy, se aleja del concepto de precuela para presentarse como una extrapolación del universo de King. La narración gira en torno a la familia Hanlon y a las raíces del terror en Derry, haciendo de la “negación colectiva” y el miedo generalizado verdaderos motores dramáticos. Andy Muschietti ha explicado a IndieWire que la serie trata de “explorar esos enigmas y construir historias a partir de ellos”, mientras que Barbara subraya la libertad creativa facilitada por King.

La ambición de mantener niveles cinematográficos de calidad ha supuesto retos logísticos considerables, incluida una “pausa de casi nueve meses” debido a la huelga del sector en 2023. Sin embargo, tanto Andy como Barbara insisten en que nunca han pretendido reducir sus aspiraciones y que el “sueño sigue siendo igual de grande”. Para Barbara Muschietti, después de nueve largometrajes, It: Bienvenidos Derry es el proyecto más complejo de su carrera.

La reflexión política sobre el miedo y la represión

En el apartado temático, la serie traslada la preocupación por el “uso político del miedo” al presente. Según Andy Muschietti en declaraciones a IndieWire, “vivimos en una época en la que la instigación al miedo se practica mucho. La gente debe saber que es una construcción; no todo lo que proviene de ‘arriba’ es verdad. Se orquesta para dividirnos y hacernos temer al otro con fines de lucro”. En su visión, mientras la primera temporada explora la “instrumentalización del miedo”, futuras entregas abordarán la “instrumentalización de la fe” y la del amor, siempre desde una perspectiva cercana y contundente.

IT: Bienvenidos a Derry (Captura de tráiler oficial)
'IT: Bienvenidos a Derry', una serie para HBO Max que expande el universo de Stephen King

El enfoque narrativo de la serie, según Andy Muschietti, asume que la “niebla”, una alusión al mecanismo de negación y represión vinculado a Derry, recorre toda la ficción y sirve de metáfora para explicar por qué, impulsados por el miedo, muchos ciudadanos eligen ignorar o no investigar sucesos perturbadores. Barbara Muschietti que “vivimos en un mundo donde la instrumentalización del miedo es algo contra lo que hay que luchar a diario; si no luchamos contra ello, sucumbiremos como Derry”.

La conversación mantenida con IndieWire también ha revelado un tono entusiasta y comprometido en ambos creadores, que ven el terror como un género capaz de generar pensamiento crítico y creatividad en los espectadores, especialmente los jóvenes. Andy Muschietti ha animado a la audiencia juvenil a “escribir protestas contra el fascismo como La larga marcha”, recordando que King escribió su primera novela siendo adolescente. Barbara, por su parte, desea que “los jóvenes puedan leer a Stephen King y vivir experiencias similares a las suyas” y subraya la importancia de “apartarse de las pantallas para leer y escribir”.

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