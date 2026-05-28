El Festival Internacional de Cine de la UBA 2026 ya tiene fechas y abrió la inscripción para cineastas de todo el mundo

La cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la UBA se celebrará del 30 de septiembre al 7 de octubre de 2026 en Buenos Aires

La cuarta edición del FIC.UBA ya tiene fecha oficial confirmada: del 30 de septiembre al 7 de octubre. Por eso, la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) han anunciado la apertura de inscripciones y el esquema de premiación que intensifica la proyección internacional del evento. La inscripción para las producciones nacionales e internacionales está habilitada hasta el 30 de junio de 2026 a través de la web del festival y la plataforma Festhome.com.

La entrada, como en todas las ediciones del festival, será libre y gratuita a todas las actividades, incluyendo retrospectivas, homenajes y ciclos especiales, lo que potencia la participación de nuevos públicos y la articulación entre la comunidad universitaria y el sector profesional.

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El Festival Internacional de Cine de la UBA se ha posicionado como un punto estratégico para el sector audiovisual argentino, consolidando su identidad como espacio universitario con alcance global y foco en exhibición, formación e intercambio. El evento confirmó la realización de cinco competencias oficiales: internacional de largometrajes, iberoamericana de cortometrajes, cortos UBA, largometrajes graduados DIS y cortometrajes graduados DIS. Cada categoría contará con premios en efectivo y convocará tanto a propuestas de ficción, documental y animación, en los formatos de corto y largometraje.

FIC.UBA 2026 abre inscripciones libres y gratuitas para producciones nacionales e internacionales hasta el 30 de junio

El festival implementa un esquema de premios que va más allá del reconocimiento económico, apostando al desarrollo de carreras y la circulación internacional de sus participantes. Para esta edición, la organización confirmó la continuidad del Premio Distribución Festhome para el mejor cortometraje argentino de la Competencia Iberoamericana de Cortometrajes, que incluye un año de distribución internacional gestionado por Festhome.com, con tasas de inscripción cubiertas. En paralelo, los proyectos ganadores de la Competencia Cortos UBA accederán a un viaje a España para participar del Málaga Talent —espacio del Festival de Málaga— y a Colombia para incorporarse a BIFF Bang, área de formación de talentos del Festival de Cine de Bogotá.

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Para consultar condiciones de participación, reglamento, e información detallada, la organización remite a la web fic.uba.ar y a los canales oficiales en Instagram, Twitter/X, Facebook y TikTok.

[Fotos: prensa FIC.UBA]

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