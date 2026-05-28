Insólito robo en Mar del Tuyú: se llevaron la bombilla de una emblemática escultura de un mate gigante

La escultura, realizada con neumáticos reciclados y ubicada en el acceso al muelle, es un símbolo turístico clave del Partido de La Costa

La bombilla del mate gigante de Mar del Tuyú fue robada, un hecho que generó indignación entre vecinos, comerciantes y turistas de la ciudad balnearia del Partido de La Costa. La escultura, construida con neumáticos reciclados y ubicada en el acceso al muelle, era uno de los puntos más visitados de la localidad costera.

Diego Artes, creador de la obra, fue quien realizó la denuncia pública tras encontrar la estructura dañada. El robo dejó al mate gigante sin su parte más característica: la enorme bombilla metálica que completaba la escultura y que, con el paso del tiempo, se había convertido en parte de la identidad turística del lugar.

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La imagen del monumento mutilado no tardó en viralizarse a través de las redes sociales, donde desató una catarata de reacciones. Los comentarios apuntaron contra una ola de inseguridad que afecta a la ciudad de la Costa Atlántica. “Ya no respetan nada”, fue una de las frases que más se repitió entre quienes expresaron su malestar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de los autores del robo. La expectativa está puesta en las cámaras de seguridad de la zona, que podrían aportar datos para identificar a los responsables del daño a la obra.

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Diego Artes, el creador del mate gigante, denunció públicamente el vandalismo tras encontrar el monumento dañado en Mar del Tuyú (@diegoartes23)

El avance del mar generó preocupación por la erosión costera en Mar del Tuyú

La avanzada del mar sobre Mar del Tuyú generó alarma entre los residentes de la zona tras las tormentas y el episodio de ciclogénesis que azotó la Costa Atlántica semanas atrás, con un agravamiento de la erosión costera del balneario durante el último fin de semana. En varios sectores el agua llegó hasta las viviendas, lo que derivó en evacuaciones y dejó numerosas construcciones al filo del derrumbe.

Residentes y visitantes captaron el momento en que las olas embistieron directamente edificaciones levantadas hace décadas. En varios casos los cimientos quedaron totalmente al descubierto, las losas de hormigón se partieron y las defensas improvisadas cedieron ante el embate. En ciertos puntos, la playa desapareció por completo.

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Las marejadas más violentas se extendieron desde Monte Hermoso hasta Mar del Plata, pero en Mar del Tuyú el golpe fue especialmente visible. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la escala del desastre: paseos abiertos por grietas y una antigua calle asfaltada que afloró tras permanecer enterrada bajo la arena desde 1984. Uno de los puntos más afectados fue el Paseo Stella Maris, una construcción relativamente reciente que quedó prácticamente suspendida en el vacío.

“Los terrenos están en el mar, el mar no está haciendo nada malo”, declaró una de las vecinas entrevistadas en diálogo con A24, quien recordó que antes había unos cien metros de médano entre las casas y el agua. Esa distancia se redujo por completo en las últimas décadas.

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La erosión costera agravada por tormentas recientes dejó viviendas al borde del derrumbe y playas desaparecidas en Mar del Tuyú (@rumi_la_costa)

Según el mismo testimonio, los inversores “venían y compraban estos terrenos por dos mangos”. “Retiraron los médanos para hacer negocio. Este es el resultado”, lamentó. En las redes sociales, comentarios en esa línea se multiplican entre los lugareños, que apuntan al histórico intendente del Partido de la Costa, Juan de Jesús, quien actualmente ejerce el cargo, y a su hijo Juan Pablo, uno de sus predecesores.

El fuerte oleaje y una pleamar excepcional provocaron también una pérdida masiva de arena y dejaron al descubierto estructuras que normalmente permanecen cubiertas. Además del daño al turismo y el riesgo edilicio, el deterioro de las construcciones genera una acumulación notoria de escombros que nadie retira. “Hay peligro, porque si estás veraneando con niños y gente adulta, se pueden enganchar los pies o un fierro abrirte la pierna. Y te quita el lugar tuyo donde vos tenés derecho a ponerte con la reposera y tomar el sol”, denunciaron.

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La erosión costera en Mar del Tuyú acumula más de treinta años de antecedentes, con el temporal de 1993 como uno de los más recordados. Desde entonces proliferaron obras privadas para intentar frenarla: paredones de hasta tres metros de altura, acumulaciones de piedra, bolsones de arena y pilas de neumáticos usados como barrera frente al mar. La situación se profundiza con cada nuevo temporal, ya que cada tormenta reduce aún más la superficie de playa disponible.

Tras el temporal de 1993 se dispuso la interdicción de nuevas obras y la provincia sancionó la ley 14.664, que contempla la expropiación de 324 inmuebles en riesgo. No obstante, su aplicación depende de recursos económicos que el municipio no tiene. La normativa fue prorrogada en 2021 y vencerá el 16 de julio próximo, sin avances en las expropiaciones.

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