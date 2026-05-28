Conan O’Brien regresó a Harvard con un ingenioso discurso que mezcló bromas y reflexiones

Conan O’Brien regresó a Harvard como orador en la ceremonia de graduación y mezcló humor político con reflexiones

El comediante y presentador de televisión Conan O’Brien entretuvo a los graduados de la Universidad de Harvard en su ceremonia de graduación este jueves, combinando humor poco convencional y bromas políticas con comentarios más reflexivos sobre la empatía y la humildad, en un momento en que la escuela de la Ivy League está en la mira de la administración Trump.

O’Brien, quien se graduó de Harvard en 1985 y dirigió la revista humorística The Harvard Lampoon, bromeó diciendo que la universidad había producido “más laureados del Nobel o delincuentes de cuello blanco” que cualquier otra del país. “Así que, tanto si eligen el bien como el mal, sepan que están entre los mejores.” Mientras bromeaba sobre la posible presencia de “espías del Departamento de Justicia” entre la audiencia, también defendió a los estudiantes internacionales —a quienes la administración Trump ha tratado de impedir que Harvard reciba— y criticó lo que describió como un deterioro generalizado de la compasión en la vida pública estadounidense. “Nuestros líderes actuales en Washington creen que la empatía es una debilidad”, dijo.

PUBLICIDAD

El presentador de las últimas entregas de los Oscar regresó al campus durante uno de los períodos más tensos en la historia reciente de Harvard. La prestigiosa universidad enfrenta una creciente presión legal y financiera por parte de la administración del presidente Donald Trump, que demandó a la escuela en marzo alegando que su liderazgo no abordó adecuadamente el antisemitismo en el campus. Meses antes, un juez falló a favor de Harvard en otra demanda y ordenó a la administración revertir recortes de fondos por miles de millones de dólares. La institución educativa asegura que estaba siendo sancionada ilegalmente por negarse a adoptar los puntos de vista del actual gobierno de Estados Unidos.

Conan O’Brien aconsejó a los graduados de Harvard no dejarse definir solo por el prestigio universitario

Conan O’Brien bromeó diciendo que él también estaba demandando a la universidad por todo, desde muebles incómodos en los dormitorios hasta su “vida sexual universitaria menos que espectacular,” afirmando que esas acusaciones “tienen más fundamento que las presentadas por el presidente de los Estados Unidos.” Reflexionando sobre cómo su formación en Harvard influyó en la percepción que la gente tenía de él al principio de su carrera en la comedia, e instó a los graduados a no dejar que Harvard los defina. “Tal vez mi deseo para ustedes no es que Harvard sea lo último que la gente sepa de ustedes”, dijo, “sino que Harvard sea lo menos importante que la gente sepa de ustedes.”

PUBLICIDAD

El orador estudiantil Andrew O’Donohue, quien completó un doctorado estudiando instituciones democráticas e independencia judicial, describió cómo el financiamiento federal vinculado a su investigación fue eliminado por los recortes de la administración Trump antes de que Harvard interviniera. “Cuando los estudiantes se autocensuran, cuando los profesores temen ser castigados, cuando los científicos se preocupan de que los fondos para la investigación se asignen según la política”, dijo. Y agregó: “nuestras universidades no producirán al próximo gran artista, médico, científico, educador, abogado, empresario, servidor público o innovador.”

Las ceremonias de graduación recientes en Harvard se han vuelto mucho más políticas. El año pasado, los estudiantes ovacionaron a los oradores que defendieron la diversidad y a los estudiantes internacionales ante los ataques de la administración Trump. El año anterior estuvo marcado por abandonos masivos y cánticos de “Palestina Libre” tras semanas de protestas en el campus por la guerra en Gaza. Este año, los trabajadores de posgrado que están en huelga se manifestaron haciendo sonar vuvuzelas, tambores y cencerros cada vez que intervenía un administrador. Más de 4.000 trabajadores de posgrado exigen salarios más altos, mayores protecciones y un proceso independiente para denuncias de acoso y discriminación, entre otras cuestiones.

PUBLICIDAD

Fuente: AP

[Fotos: AP/Steven Senne]