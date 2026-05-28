Los Macocos se despiden: las últimas funciones en el Teatro Regio

La Banda de Teatro Los Macocos presenta las últimas cuatro funciones de "¡Chau, Macoco!"

¡Chau, Macoco! cierra su segunda temporada en el Teatro Regio con solo cuatro funciones.

La banda de teatro Los Macocos —Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts— presenta las últimas cuatro funciones de ¡Chau, Macoco! los días 28, 29, 30 y 31 de mayo en el Teatro Regio (Av. Córdoba 6056, CABA). El espectáculo, escrito y dirigido por Mariana Chaud junto a los cuatro integrantes del grupo, se estrenó en 2025 en el marco de los 40 años de trayectoria de la compañía y regresó a la cartelera porteña en febrero de este año con una segunda temporada.

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La obra se define como un biodrama apócrifo, o “viudrama”: cuatro mujeres —las viudas de los integrantes del grupo— se reúnen en un teatro para esparcir las cenizas de sus maridos. En ese encuentro, las disputas por dinero, cartel y engaños van revelando la distancia mínima que separa la exageración de la verdad. La propuesta alterna el registro documental con la fantasía, y recorre las biografías de Los Macocos desde sus inicios —el grupo estrenó su primer espectáculo en 1985 en el teatro El Parque, del grupo Los Volatineros— hasta sus últimos suspiros.

El humor es el instrumento central con el que la obra distorsiona, exagera y reconfigura la memoria compartida de cuatro décadas de trabajo teatral. La pieza plantea que los recuerdos son siempre un relato posible, y que esa memoria colectiva es parte constitutiva de lo que hace a una banda de teatro.

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La obra, definida como biodrama apócrifo, retrata a las viudas del grupo enfrentando disputas por dinero, cartel y engaños en el teatro

El equipo artístico incluye escenografía de Ariel Vaccaro y Paola Delgado, vestuario de Analía Morales, iluminación de Eli Sirlin, música original de Los Macocos y Tomi Rodríguez —quien también firma el diseño sonoro y los arreglos musicales—, coreografía de Luciana Acuña y voz en off de Pedro Saborido. La asistencia de dirección y producción estuvo a cargo de Jimena Morrone.

Las funciones son de jueves a domingo a las 20:00. Las entradas tienen un valor de $18.000 (entrada general), $10.000 los jueves, y $9.000 para estudiantes y jubilados. La duración de la obra es de 110 minutos.

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Fotos: gentileza prensa de Los Macocos.