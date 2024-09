Guía para descubrir Buenos Aires: los libros y autores esenciales

Buenos Aires alberga uno de los mayores números de librerías por cápita en el mundo (Prensa Malba)

Buenos Aires es una ciudad que respira literatura. Según resalta un reportaje del New York Times, sus residentes se enorgullecen de la gran cantidad de librerías y editoriales independientes que enriquecen la vida cultural de la ciudad. Samanta Schweblin, reconocida autora argentina, ofrece una guía esencial para descubrir los rincones literarios más destacados de esta vibrante metrópolis.

En su artículo publicado por el NYT, destaca que Buenos Aires tiene “uno de los mayores números de librerías por cápita en el mundo” y que incluso en tiempos de crisis económica, Argentina cuenta con más de 200 editoriales independientes. Esto, según Schweblin, denota “arrogancia” y “una ciudad que trata de entender su pasado y futuro”.

Incluso en épocas de crisis económica, Argentina cuenta con más de 200 editoriales independientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo adentrarse en la literatura porteña: una guía rápida

Para un visitante que desee empaparse rápidamente del espíritu literario porteño, Schweblin recomienda comenzar el viaje con una serie de textos cortos mientras se vuela hacia la ciudad. Según su artículo, “en el tiempo que se tarda en leer una novela, se pueden leer cinco historias”. Entre las sugerencias se encuentran “El matadero”, de Esteban Echeverría; “El Aleph”, de Jorge Luis Borges; “Casa tomada”, de Julio Cortázar y “El país del humo”, de Sara Gallardo.

Samanta Schweblin recomienda "El Aleph" y otras obras icónicas para entender la literatura argentina

Para aquellos interesados en explorar diferentes facetas de la ciudad a través de la literatura, Schweblin sugiere “El nervio óptico” de María Gainza como guía esencial para los amantes del arte y de los barrios porteños. Schweblin esplica que “es una buena guía para cualquier visitante que quiera deambular por barrios y museos de arte”. Por otro lado, “Los fantasmas” de César Aira ofrece una mirada a los distintos estratos sociales de la ciudad, un escritor con más de 100 publicaciones en su haber.

Las autoras que más resuenan en la actualidad son Mariana Enriquez, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada. Según Schweblin, estas escritoras comparten “una furiosa determinación por repensar la historia y una valiente determinación por nombrar lo que ha sido silenciado”. Schweblin también hace hincapié en que la literatura argentina reciente está en un estado de “ebullición divina”, recuperando léxicos perdidos y explorando nuevas identidades y géneros.

Mariana Enriquez, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada están redefiniendo la literatura argentina contemporánea (Camila Flores Cantino)

Para quienes no tienen tiempo de hacer excursiones diurnas, Samanta Schweblin sugiere viajes literarios por el interior de Argentina a través de las crónicas de Hebe Uhart en “Visto y oído” y las historias de Federico Falco en “Un cementerio perfecto”. Según el New York Times, estas obras son “pequeñas joyas destinadas a ser saboreadas lentamente”.

Rincones de Buenos Aires para leer en paz

La ciudad también ofrece múltiples opciones para leer tranquilamente. Según el artículo de Samanta Schweblin en The New York Times, “el jardín botánico es un oasis donde se puede leer en paz en medio de la ciudad”. Se recomienda a los visitantes que exploren la cultura de los cafés porteños, donde no es mal visto pedir solo un cortado y pasar horas leyendo. Asimismo, el artículo resalta que Buenos Aires tiene una vida nocturna literaria vibrante con eventos y lecturas en diversos espacios.

El New York Times también destaca algunas de las librerías más emblemáticas de la ciudad. El Ateneo, mencionada como una de las librerías más bellas del mundo, y la Librería Ávila, la más antigua, fundada en 1785. Eterna Cadencia en Palermo es otra favorita, conocida por sus rincones de lectura y su visión curatorial única.

Las historias de Julio Cortázar son perfectas para escuchar en audiolibros

Para los aficionados a los audiolibros, Schweblin recomienda “La invención de Morel” de Adolfo Bioy Casares, una obra que ha inspirado series y películas de ciencia ficción. Además, sugiere no perderse la experiencia de escuchar la voz de Julio Cortázar en el álbum “Cortázar lee a Cortázar”, una inmersión perfecta en la magia literaria de Buenos Aires.

La lista de lectura de Buenos Aires de Samanta Schweblin

El Matadero, Esteban Echeverría

El Aleph, Jorge Luis Borges

Casa tomada, Julio Cortázar

El país del humo, Sara Gallardo

Hoy temprano, Pedro Mairal

El nervio óptico, María Gainza

Los fantasmas , César Aira

Ciencias morales, Martín Kohan

Los peligros de fumar en la cama, Mariana Enriquez

Las aventuras de la China Iron, Gabriela Cabezón Cámara

El viento que arrasa , Selva Almada

Visto y oído, Hebe Uhart

Un cementerio perfecto, Federico Falco

Las malas, Camila Sosa Villada

Zama y Nido en los huesos, Antonio di Benedetto

El entenado, Juan José Saer

La invención de Morel, Adolfo Bioy Casares