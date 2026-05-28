Guatemala

Diputados de oposición en Guatemala impulsan propuesta para trasladar personal temporal a plazas permanentes

La medida impulsada por legisladores pretende reducir costos derivados de litigios laborales y garantizar condiciones estables a quienes cumplen funciones continuas en ministerios y otras instituciones del sector público

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Greicy De Leon, con camisa blanca y falda negra, sonríe sosteniendo un documento. La acompañan cinco hombres en traje en un evento formal
La iniciativa 6780 busca garantizar estabilidad laboral a trabajadores temporales del sector público en Guatemala.. (Congreso de la República de Guatemala)

El diputado Edmundo Lemus presentó en el Congreso de Guatemala la iniciativa 6780, una propuesta de ley de dignificación laboral que busca dar estabilidad a trabajadores del sector público contratados de forma temporal mediante su acceso a plazas permanentes, con el argumento de que esa medida también reduciría el costo de las reinstalaciones laborales que ya le han significado al Estado más de Q724 millones.

Según la propuesta presentada por Lemus junto con los congresistas Duay Martínez, Erick Tzún, Luis Rodríguez, Carolina Cifuentes, Greicy de León y Carlos Calderón, todos del bloque Vamos, la iniciativa está dirigida a empleados que acrediten experiencia, capacidad y méritos académicos para optar a una plaza bajo el renglón 011.

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Los legisladores sostuvieron que la medida busca abrir el debate sobre la estabilidad laboral en el sector público y mejorar las condiciones de miles de familias guatemaltecas que dependen de esos empleos. Lemus afirmó durante la presentación: “El Estado ha pagado más de Q724 millones en reinstalaciones laborales. Esta iniciativa busca dignificar a los trabajadores y evitar un impacto negativo en las finanzas públicas”.

La propuesta plantea trasladar a personal temporal al renglón 011

La iniciativa 6780 propone que empleados contratados temporalmente, pero que cumplen funciones propias de personal permanente en instituciones del Estado, puedan ser trasladados al renglón 011. El texto presentado indica que el objetivo principal es brindar estabilidad laboral a miles de trabajadores estatales que hoy prestan servicios bajo contratos temporales.

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Entre los trabajadores a los que apunta la propuesta figuran servidores públicos considerados esenciales, como maestros, personal de salud y monitores de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El planteamiento, según sus promotores, busca reconocer años de trabajo continuo en dependencias públicas sin acceso a una plaza permanente.

Un hombre de traje oscuro firma documentos en un atril con micrófono, mientras Greicy De Leon y varias personas lo observan en un evento legislativo
La iniciativa 6780 busca garantizar estabilidad laboral a trabajadores temporales del sector público en Guatemala. (Congreso de la República de Guatemala)

Durante la presentación, Lemus señaló que el proyecto también responde a una lógica de responsabilidad financiera. Explicó que cada año numerosos trabajadores son despedidos y luego reinstalados por la vía legal, un proceso que genera costos millonarios para el Estado.

El diputado Luis Rodríguez sostuvo que la iniciativa pretende “dignificar al trabajador del Estado” y terminar con la incertidumbre que enfrentan al cierre de cada periodo o con la llegada de nuevas autoridades. También dijo que busca evitar “ese vicio que siempre hay” de litigar reinstalaciones, que definió como un derecho de los trabajadores, pero también como una fuente de gasto para el sector público.

Rodríguez agregó que, solo en el último año mencionado durante la presentación, el Estado pagó Q724 millones en demandas laborales y que existen más de 79 casos que superan el millón de quetzales. Según su explicación, frenar ese egreso permitiría orientar recursos a áreas que describió como urgentes para el país: salud, carreteras e inseguridad.

Diputados de Vamos vinculan la iniciativa con trabajo digno y continuidad laboral

El diputado Duay Martínez afirmó que la propuesta parte de una experiencia conocida por quienes han trabajado para el Estado bajo contratos temporales. Durante su intervención, dijo: “Sabemos lo que sufre cada una de las personas que desarrolla una actividad laboral y que cuando llega el fin de año tiene la zozobra de saber si lo van a contratar o no lo van a contratar el siguiente año”.

Martínez aseguró que hay personas con cinco, 10 y 15 años de trabajo bajo contratos temporales, pese a que realizan actividades permanentes dentro de las instituciones. También sostuvo que la iniciativa busca priorizar “el derecho al trabajo digno” para empleados de distintas dependencias estatales, entre ellas el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Comunicaciones.

El legislador señaló además que, en años recientes, el presupuesto de la República ya incluyó un artículo que obligó al Ministerio de Salud a iniciar la transición de trabajadores desde renglones temporales hacia renglones permanentes. Según Martínez, ese proceso tomó tiempo, pero permitió que parte del personal pasara a plazas permanentes dentro del ministerio.

En su intervención, el diputado también vinculó la discusión con las demandas de alcance nacional impulsadas por maestros, aunque subrayó que el problema no se limita a ese sector. Su planteamiento fue que la estabilidad y el trabajo digno deben abarcar a todos los trabajadores del Estado que hoy permanecen en esquemas temporales mientras desempeñan funciones permanentes.

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