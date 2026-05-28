Cultura

Cómo será la nueva novela policial de Leonardo Padura entre Cuba y España

El reconocido escritor y periodista cubano sorprende al reconsiderar las convenciones del género policial mientras explora nuevas reglas narrativas en su siguiente libro

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ómo será la nueva novela policial de Leonardo Padura entre Cuba y España: “A lo mejor ni siguiera hay un muerto” (AP Foto/Ramón Espinosa)
ómo será la nueva novela policial de Leonardo Padura entre Cuba y España: “A lo mejor ni siguiera hay un muerto” (AP Foto/Ramón Espinosa)

Leonardo Padura está trabajando en una novela policíaca sobre una historia a caballo entre Cuba y España en la que aparece su personaje del detective Mario Conde, pero en la que podría no aparecer ningún muerto, según cuenta el escritor, que dice todavía no tener todos los cabos atados.

“En unas primeras páginas ya sé cuál es la historia que quiero contar, pero lo que no sé ahora es cómo la voy a contar”, indica Padura durante su paso por París este jueves, donde está promocionando la versión en francés de Ir a La Habana, que se acaba de publicar.

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Preguntado sobre el tema, responde que va de “una persona que hay que encontrar porque es una mujer que nació en Cuba de un padre español, ese padre español ha dejado una herencia y para cobrar la herencia hay que encontrar a esa hija cubana y nadie sabe dónde está. Y ahí está entonces Mario Conde, que va a empezar a buscar a esa hermana cubana".

El reconocido escritor y periodista cubano sorprende al reconsiderar las convenciones del género policial mientras explora nuevas reglas narrativas en su siguiente libro (AP Foto/Ramón Espinosa)
El reconocido escritor y periodista cubano sorprende al reconsiderar las convenciones del género policial mientras explora nuevas reglas narrativas en su siguiente libro (AP Foto/Ramón Espinosa)

“A lo mejor ni siguiera hay un muerto”, añade antes de hacer notar que el género de intriga en el que ha escrito muchas de sus novelas le da margen: “Creo que los recursos de la novela policíaca te lo permiten. Es un género muy abierto, que tuvo un momento de una ortodoxia en que había incluso decálogos para escribir novelas. Pero creo que la generosidad de esa tipología literaria te permite escribir lo que tú quieras”.

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“Hasta ahora -insiste- no tengo muertos en la historia. Y sin embargo, va a ser una novela policial” situada en el tiempo en 2025 y que se prolonga en 2026 aunque no sabe qué va a pasar entonces.

Padura precisa que está “todavía muy en el principio” de su escritura y que conforme avanza va “creando la historia”.

Leonardo Padura presenta "Morir en la arena" en la Feria del Libro de Buenos Aires
El escritor cubano Leonardo Padura, días atrás, cuando presentó "Morir en la arena" en la Feria del Libro de Buenos Aires (Foto: Sebastián Freire/Fundación El Libro)

El literato cubano, Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 2015, explica que en paralelo continúa con su trabajo periodístico y puntualiza que eso es distinto de la literatura.

“El periodismo se mueve sobre la inmediatez. La literatura intenta reflejar realidades y esas realidades deben tener un cierto sustento, una cierta densidad. Y una determinada distancia con respecto a los acontecimientos te ayuda a tener esa posibilidad de reflexión”.

En definitiva, está “reflexionando desde el presente, pero desde la perspectiva periodística más conceptual y no desde la perspectiva estética que requiere otras condiciones para poder desarrollarse”.

Fuente: EFE

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