El Gobierno completó el cupo de USD 2.000 millones del bono que emitió para pagar deuda

La Secretaría de Finanzas completó el cupo del AO27 por USD 2.000 millones. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El gobierno de Javier Milei emitió otros USD 205 millones en bonos en dólares en la segunda ronda de la última licitación y, de esta manera, se completó el cupo del título Bonar 2027 (AO27), que estaba estipulado en 2.000 millones de dólares. El objetivo de este instrumento, junto con el Bonar 2028 (AO28), es reforzar el pago de los vencimientos de deuda de julio por 4.300 millones de dólares.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de USD 205 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 401 millones”, indicó el comunicado oficial del Ministerio de Economía.

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En la subasta del miércoles, se adjudicaron USD 200 millones en el AO27, con vencimiento el 29 de octubre de 2027, una TIREA de 5,12% y una TNA de 5,00 por ciento. Además, se colocaron 150 millones de dólares en el bono AO28, que finaliza el 31 de octubre de 2028, con una TIREA de 8,49% y una TNA de 8,17 por ciento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explora diversas alternativas para el pago de deuda de 2026 y 2027. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La diferencia en las tasas refleja la mayor prima solicitada por el mercado debido al año adicional de plazo. Los fondos obtenidos se utilizarán para afrontar parte de los compromisos de pago de julio con bonistas, que totalizan 4.300 millones de dólares.

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La primera licitación del AO27 se llevó a cabo en febrero de 2026. Ante la imposibilidad de acceso al endeudamiento externo, el equipo económico optó por recurrir al mercado de capitales local y financiarse a una tasa más baja -en torno al 5% anual- que la ofrecida en el exterior. Según el riesgo país actual, la administración libertaria debería emitir a una tasa superior a 9 por ciento.

Desde su lanzamiento, el bono AO27 se posicionó como una de las opciones preferidas por los inversores institucionales, quienes tuvieron una participación destacada en la licitación. De hecho, este instrumento se convirtió en uno de los principales medios de financiamiento en dólares para el Tesoro. A partir de ahora, el Tesoro solo podrá emitir el AO28, al que todavía le quedan USD 666 millones hasta completar el cupo de 2.000 millones de dólares.

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En el ámbito local, la colocación de títulos en moneda extranjera fue vista como una muestra de confianza en la capacidad de pago del Estado y en la estabilidad de las variables macroeconómicas, ante las rigideces que presenta el riesgo país para descender, tanto por factores internos como por la volatilidad financiera producto del conflicto en Medio Oriente.

El Ministerio de Economía seguirá ofreciendo bonos en dólares mediante el AO28. (EFE/Fabián Mattiazzi)

El plan para pagar la deuda

Sobre los pagos de Bonares y Globales previstos para el séptimo mes, el ministro de Economía, Luis Caputo detalló que, de los USD 4.300 millones previstos para el semestre, USD 3.000 millones corresponden a vencimientos de capital, cuyo objetivo es refinanciar. El resto, aproximadamente USD 1.300 millones en intereses, se cubrirá con el superávit primario.

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Caputo indicó, además, que el esquema incluye un programa de licitaciones locales por USD 4.000 millones, utilizando bonos AO27 y AO28, con vencimientos en 2027 y 2028, que se subastaron, hasta ahora, cada quince días y ofrecen tasas entre 5% y 8 por ciento.

El acuerdo alcanzado con el Banco Mundial sumaría entre USD 3.000 y USD 4.000 millones adicionales. De este modo, el equipo económico proyecta reunir 8.000 millones de dólares para afrontar pagos de 3.000 millones en julio, otros 3.000 millones en enero de 2027 y disponer de un remanente de USD 2.000 millones para futuros vencimientos.

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El total podría elevarse a USD 10.000 millones si se agregan los USD 2.000 millones que el Gobierno estima obtener mediante la venta de activos públicos. Se prevé que la mayor parte de estos ingresos por privatizaciones se concrete en el segundo semestre de 2026, especialmente con las compañías estatales incluidas en la Ley de Bases.