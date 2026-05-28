Mundo

Más buques cruzan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo y los nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán

China, Corea del Sur e India coordinaron el tránsito de grandes petroleros con Teherán en mayo, mientras Washington sanciona al nuevo organismo iraní que cobra peajes por el paso

Guardar
Google icon
FOTO DE ARCHIVO. Buques anclados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán. 25 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer
FOTO DE ARCHIVO. Buques anclados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán. 25 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

El estrecho de Ormuz, cerrado al tráfico internacional desde el 28 de febrero pasado como represalia iraní por los ataques militares de Estados Unidos e Israel, registra una reactivación cautelosa del tránsito de buques no vinculados a Irán. Datos de la firma de inteligencia marítima Lloyd’s List Intelligence divulgados el jueves muestran que más embarcaciones de terceros países han comenzado a cruzar la vía en las últimas semanas, aunque la tensión militar y las nuevas sanciones estadounidenses mantienen la situación en un equilibrio frágil.

Antes del conflicto, unos 138 buques cruzaban diariamente el estrecho, por el que transita en condiciones normales alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado que se comercializa a escala mundial. El cierre decretado por Teherán ha generado una de las disrupciones más graves en los mercados energéticos globales en décadas, con cerca de 1.550 buques bloqueados en el Golfo y unos 22.500 marineros atrapados a bordo.

PUBLICIDAD

Las travesías de petroleros de gran capacidad —conocidos como VLCC, por sus siglas en inglés— son las que muestran una recuperación más notable. De los 27 registrados por la firma de análisis Kpler desde el inicio del conflicto, más de la mitad completaron su paso durante mayo. Entre el 20 y el 26, cinco de estos cargueros salieron del Golfo por el estrecho. Tres tienen China como destino declarado: el Eagle Veracruz, de bandera singapurense, y el Eagle Verona y el Yuan Gui Yang, ambos bajo pabellón chino. El Universal Winner navega hacia Corea del Sur, mientras el Nissos Keros, registrado en las Islas Marshall, se dirige a India. Según Lloyd’s List Intelligence, China, Corea del Sur, India y Japón negociaron directamente con el gobierno iraní para garantizar el paso seguro de sus embarcaciones.

Buques de carga en el estrecho de Ormuz el 2 de mayo de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)
Buques de carga en el estrecho de Ormuz el 2 de mayo de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Ese esquema de tránsito coordinado choca de frente con la respuesta de Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles sanciones contra la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), el organismo creado por Teherán para gestionar la navegación en el estrecho y cobrar peajes a los buques que lo crucen. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la medida como una respuesta al intento iraní de “extorsionar el comercio marítimo mundial”. Washington incluyó a la PGSA en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y amenazó con sanciones secundarias a cualquier empresa o gobierno que abone las tasas exigidas por Teherán, que según distintos informes pueden alcanzar los dos millones de dólares por travesía.

PUBLICIDAD

La presión iraní en el estrecho tampoco es solo burocrática. La televisión estatal IRIB informó el jueves que fuerzas de la Guardia Revolucionaria dispararon contra cuatro buques que intentaron cruzar la vía sin autorización. Los incidentes se producen en un momento en que ambas partes se acusan mutuamente de violar una tregua en vigor. Desde el inicio del conflicto se han registrado al menos 44 incidentes confirmados contra buques comerciales e infraestructuras marítimas en la zona.

Imagen de archivo de varias personas caminando por la playa, con los buques en el estrecho de Ormuz visibles cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán. 22 mayo 2026 Majid Asgaripour/WANA vía Reuters
Imagen de archivo de varias personas caminando por la playa, con los buques en el estrecho de Ormuz visibles cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán. 22 mayo 2026 Majid Asgaripour/WANA vía Reuters

Estados Unidos mantiene operaciones militares activas en el estrecho. El martes, el Mando Central (CENTCOM) informó de que eliminó dos embarcaciones de la Guardia Revolucionaria que colocaban minas en la vía y también atacó una batería de misiles superficie-aire en la ciudad portuaria de Bandar Abbas. Desde el 13 de abril, Washington mantiene además un bloqueo naval contra los puertos iraníes, decretado tras el fracaso de las negociaciones de paz celebradas en Islamabad.

La reaparición de buques de terceros países en el estrecho refleja la presión económica que el cierre ejerce sobre las economías importadoras de energía, dispuestas a asumir riesgos y costos elevados antes de prolongar la parálisis indefinidamente. Para los analistas, sin embargo, la combinación de disparos iraníes, sanciones estadounidenses y ausencia de acuerdo diplomático hace que cualquier normalización duradera del tráfico siga dependiendo de una resolución política que aún no está a la vista.

Temas Relacionados

IránEstrecho de OrmuzGolfo PérsicoMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Starmer rechazó las críticas del ex primer ministro Tony Blair sobre la gestión laborista en Reino Unido

La respuesta de Starmer se produjo tras la publicación de un extenso ensayo donde Blair cuestionó la falta de dirección del actual gobierno, en un clima de presión interna y desafíos electorales para el Partido Laborista

Starmer rechazó las críticas del ex primer ministro Tony Blair sobre la gestión laborista en Reino Unido

La Unión Europea pidió sumar más barcos para asegurar el estrecho de Ormuz tras el fin de la guerra en Irán

Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, remarcó que garantizar la libertad de navegación resulta fundamental para todos los países involucrados

La Unión Europea pidió sumar más barcos para asegurar el estrecho de Ormuz tras el fin de la guerra en Irán

Corea del Sur desarrolla su primer submarino nuclear con una inversión récord y busca posicionarse como potencia naval

En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont analizó el salto tecnológico surcoreano: alianzas estratégicas con Estados Unidos, coproducción de destructores y un modelo industrial que transforma la región y desafía a China y Corea del Norte

Corea del Sur desarrolla su primer submarino nuclear con una inversión récord y busca posicionarse como potencia naval

La Unión Europea aprobó sanciones contra organizaciones y líderes vinculados a la violencia de colonos israelíes en Cisjordania

El Consejo del bloque europeo adoptó medidas que afectan a entidades y personas identificadas por agresiones graves en territorios palestinos, tras superar el obstáculo del veto húngaro y activar restricciones previstas en el marco de derechos humanos

La Unión Europea aprobó sanciones contra organizaciones y líderes vinculados a la violencia de colonos israelíes en Cisjordania

La Unión Europea descartó mediar entre Ucrania y Rusia porque no puede ser neutral y mantiene su apoyo a Kiev

Los cancilleres europeos analizaron propuestas para reforzar el respaldo a Ucrania y debatieron posibles medidas adicionales ante la prolongación del conflicto

La Unión Europea descartó mediar entre Ucrania y Rusia porque no puede ser neutral y mantiene su apoyo a Kiev
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Es obligatorio pagar IVA e IRPF en el alquiler de una plaza de garaje?

¿Es obligatorio pagar IVA e IRPF en el alquiler de una plaza de garaje?

Sinaloa y el papel de ciudadanos chinos en el nacimiento del narcotráfico

Perrito Pibble se convierte en paleta y usuarios corren por ella a comprarla en la CDMX: esto es lo que cuesta

Crecen las críticas al proyecto de Zona Fría en el Senado y se frena el debate tras la media sanción en Diputados

Maroon 5 anuncia conciertos en CDMX y Monterrey: lugar, preventa y todo lo que tienes que saber

INFOBAE AMÉRICA

Actualización de la política nacional de vivienda prioriza la regularización y el acceso a servicios en asentamientos precarios en Guatemala

Actualización de la política nacional de vivienda prioriza la regularización y el acceso a servicios en asentamientos precarios en Guatemala

Exportaciones de café hondureño crecen 25%

La caída de la demanda lidera los desafíos de las micro y pequeñas empresas de El Salvador

Forzaron 53 lockers y gastaron unos 55,100 USD con tarjetas robadas: capturaron a 12 de la banda roba gimnasios en Costa Rica

El gobierno de Guatemala suspende adquisición de fertilizantes ante emergencia climática

ENTRETENIMIENTO

Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

El spin-off de The Big Bang Theory ya tiene fecha de estreno y abre el multiverso con un regreso único

La pista sobre Hulk en ‘Spider-Man: Brand New Day’ que se filtró gracias a un juguete

Robert Pattinson encarna a Chris Hansen en un thriller que revive el mítico programa que atrapaba abusadores en Estados Unidos

Cynthia Erivo cierra el capítulo ‘Wicked’: “He hablado de eso hasta el cansancio”