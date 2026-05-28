Guatemala

Delegación de Eurofront impulsa la modernización aduanera y la seguridad fronteriza en Guatemala

La iniciativa, financiada por la Comisión Europea, promueve la colaboración entre instituciones nacionales y organismos internacionales, priorizando el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de capacidades para enfrentar desafíos en los puntos de control del país

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Un grupo de diez personas, incluyendo civiles en traje y personal policial en uniforme, posa de pie frente a banderas de Guatemala y un logo del Ministerio de Gobernación
Miembros de la delegación de Erofront posan junto a autoridades del Ministerio de Gobernación de Guatemala durante una reunión oficial en un salón de conferencias. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Una delegación de Eurofront se reunió con la SAT y el Ministerio de Guatemala para reforzar los controles fronterizos, modernizar los procesos aduaneros y coordinar acciones contra el narcotráfico, en el marco de un programa financiado por la Unión Europea que opera en siete países de América Latina y trabaja sobre cuatro fronteras piloto.

El programa, financiado por la Comisión Europea, tiene como ejes la gestión integral de fronteras, la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

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Su modelo, según la información oficial, impulsa el aprendizaje entre pares, el intercambio de buenas prácticas y la construcción de redes de confianza entre instituciones nacionales y organismos internacionales.

Las reuniones se desarrollaron con dos áreas centrales del Estado guatemalteco: la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Gobernación. En ambos casos participó el director de Eurofront, José Antonio Cambronero.

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Un grupo diverso de personas, incluyendo oficiales y civiles, sentadas en una gran mesa ovalada durante una reunión. Se observan pantallas con el logo del Ministerio de Gobernación
Una delegación de Erofront se reúne con autoridades del Ministerio de Gobernación y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala para abordar asuntos importantes. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

La SAT vinculó la cooperación con la modernización aduanera y la seguridad comercial

En la reunión con la Superintendencia de Administración Tributaria, el superintendente Werner Ovalle afirmó que la alianza con Eurofront permitirá reforzar la capacitación del personal aduanero, mejorar los canales de intercambio de información y promover buenas prácticas internacionales orientadas a una gestión fronteriza moderna.

Según el comunicado oficial de la SAT, el objetivo de esa cooperación es avanzar en la modernización de los controles fronterizos, agilizar el comercio y reforzar la seguridad en las operaciones de ingreso y salida de mercaderías.

Un grupo de seis hombres en una sala de reuniones; dos hombres de traje se dan la mano frente a dos banderas de Guatemala mientras otros observan
Una delegación de Erofront se reunió con autoridades del Ministerio de Gobernación y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala para abordar temas de interés mutuo. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Ese tramo de la agenda se concentró en la dimensión aduanera de la frontera: formación, circulación de información y actualización de procedimientos. La institución vinculó esos cambios con una administración más ágil del flujo comercial y con mayores resguardos sobre las operaciones que atraviesan los puestos de control.

Gobernación puso el foco en narcotráfico, crimen transnacional y tecnología

La reunión con el Ministerio de Gobernación se centró en el combate al crimen organizado transnacional. El encuentro se celebró en el Salón Menor de esa cartera y reunió a mandos policiales, delegados internacionales y autoridades vinculadas a la seguridad.

El viceministro Antinarcóticos Víctor Cruz sostuvo que el intercambio de experiencias y estrategias con organismos internacionales amplía la presencia operativa de las fuerzas de seguridad en las fronteras. Según planteó, esos puntos son áreas clave frente al crimen organizado.

Uno de los ejes de la agenda con Gobernación fue la implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad fronteriza y optimizar los mecanismos de control en puntos estratégicos del país.

Las autoridades también expusieron nuevas líneas estratégicas para modernizar las capacidades operativas de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil.

El jefe de Dipafront, Teddy Almazán, explicó que los proyectos contemplan fortalecer los controles migratorios y mejorar los mecanismos de análisis de riesgo para detectar posibles actividades ilícitas.

Según detalló, las nuevas herramientas tecnológicas agilizarán los procesos de verificación y reforzarán el trabajo operativo en puestos fronterizos, puertos y aeropuertos.

En esos intercambios también participó el jefe de la SGAIA, Wuilber Arreaga, junto con delegados del programa regional. La presencia de ambas unidades mostró que la cooperación abordó de manera simultánea el control de accesos, el análisis de información antinarcótica y la capacidad operativa en puntos de entrada y salida del país.

El plan nacional prioriza la modernización policial, la inteligencia y los protocolos de comercio

El plan de acciones en Guatemala se organiza en tres líneas: seguridad fronteriza, tecnología para control migratorio e intercambio comercial, con medidas orientadas a reforzar capacidades policiales, modernizar herramientas de inteligencia y actualizar procedimientos aduaneros.

En el eje de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico, el programa prevé alianzas estratégicas para fortalecer a la Dipafront (División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos) y a la SGAIA (Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica) de la Policía Nacional Civil.

La línea de tecnología e inteligencia contempla la implementación de herramientas tecnológicas para optimizar el control migratorio y robustecer la inteligencia interinstitucional.

En comercio exterior, el esquema plantea cooperación con la SAT para actualizar protocolos, la gestión integral y las buenas prácticas en las aduanas del país.

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