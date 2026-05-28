Economía de República Dominicana crece un 4.0 % en el primer cuatrimestre de 2026 impulsada por minería y servicios

El crecimiento económico de República Dominicana en el primer cuatrimestre de 2026 alcanzó un promedio de 4.0 %, superando los registros anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento económico de República Dominicana durante el primer cuatrimestre de 2026 ha superado los registros recientes, según cifras preliminares divulgadas por el Banco Central. El país alcanzó un incremento promedio de 4.0 % en el indicador mensual de actividad económica (IMAE), resultado que se ubica por encima del promedio registrado en el mismo periodo del año previo.

Una de las claves del repunte ha sido la minería, que lideró las actividades productivas con una expansión interanual de 10.7 %. El sector construcción también mostró un desempeño positivo, con un alza de 4.6 % en el valor agregado real, impulsada por la inversión privada en proyectos comerciales y turísticos, así como por la continuidad de obras residenciales.

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El crecimiento económico entre enero y abril de 2026 se explica, en gran medida, por el buen desempeño de sectores como la minería, la construcción, la manufactura (en zonas francas y local) y los servicios. La producción minera se benefició principalmente de mayores volúmenes extraídos de oro y plata.

En tanto, la manufactura bajo régimen de zonas francas creció 3.7 %, reflejando un aumento en las exportaciones en USD de 4.3 % sobre el mismo período anterior.

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Sectores que impulsaron el crecimiento

El sector servicios en su conjunto registró una variación de 4.4 %, destacando el dinamismo de los servicios financieros con 6.2 %, hoteles, bares y restaurantes con 5.9 % y enseñanza con 6.7 %.

La llegada de turistas extranjeros por vía aérea superó los 2.6 millones en el primer trimestre, marcando un récord en marzo, cuando por primera vez arribaron más de 900,000 pasajeros en un solo mes.

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El sector construcción creció un 4.6 % en valor agregado real, impulsado por inversiones privadas en proyectos comerciales, turísticos y residenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crédito al sector construcción experimentó una expansión interanual de 26.1 % en abril, lo que equivale a unos RD$216 mil millones (aproximadamente USD 3,650 millones) adicionales respecto a abril del año pasado, tomando como referencia un tipo de cambio promedio de RD$59.2 por USD 1 vigente en 2026.

Por su parte, la actividad agropecuaria creció 2.7 %, mientras que salud, transporte y almacenamiento y otros servicios de mercado registraron variaciones entre 4.6 % y 5.7 %.

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Contexto internacional y desafíos para la economía

La evolución positiva de la economía dominicana ocurre en un escenario internacional de alta incertidumbre debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Este contexto ha provocado un aumento en los costos de transporte y en los precios del petróleo, lo que ha impactado negativamente las expectativas de crecimiento mundial y generado un nuevo choque de oferta.

Pese a un entorno internacional de alta incertidumbre y precios elevados del petróleo, la economía dominicana mantuvo su dinamismo en 2026. (Imagen: BCRD)

En este entorno desafiante, el Banco Central mantiene la vigilancia sobre los factores externos y ajusta su política monetaria para preservar la estabilidad de precios.

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La entidad ha reiterado su compromiso con el mantenimiento de condiciones macroeconómicas adecuadas, a fin de resguardar el poder adquisitivo y el ritmo de la actividad productiva.

Las actividades industriales y de servicios han sostenido el dinamismo del país, pese al encarecimiento de los insumos importados y la volatilidad global. El sector financiero también aportó al crecimiento, con un aumento del crédito dirigido al sector privado de 9.3 %.

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La economía dominicana ha mostrado señales de consolidación en los primeros meses de 2026, impulsada por el desempeño de sectores clave y la implementación de estrategias en promoción turística y gestión financiera.