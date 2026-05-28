Honduras

Tres buzos mueren durante labores de mantenimiento en Honduras

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, mientras la empresa anunció una auditoría internacional para determinar las causas de la tragedia

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Tres buzos murieron este lunes en el sector Las Peceras, en Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, Honduras,
Tres buzos murieron este lunes en el sector Las Peceras, en Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, Honduras,

Tres buzos murieron este lunes en el sector Las Peceras, en Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, Honduras, mientras hacían mantenimiento en jaulas de cultivo de tilapia de la empresa acuícola Aquafinca, cerca de la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como “El Cajón”. Las autoridades investigan las causas.

Las víctimas fueron identificadas como Jackson Andonie Chavarría Sandoval, de 23 años; Benigno Matute, de 20; y Raúl Ulloa, de 23, empleados de la compañía que realizaban trabajos subacuáticos en estructuras de producción.

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El incidente ocurrió alrededor de las 11:00, según información preliminar. Personal de la zona alertó sobre una situación irregular durante la inmersión y se activaron equipos de rescate, pero los tres trabajadores fueron hallados muertos en el área de trabajo.

Las autoridades competentes iniciaron diligencias para esclarecer lo ocurrido, en un hecho que impactó a la comunidad y al sector acuícola de la zona norte del país.

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Una hipótesis preliminar de los equipos investigadores apunta a una posible falla del equipo de seguridad usado durante la inmersión o a su utilización incompleta. Las causas oficiales, de todos modos, quedarán establecidas con los peritajes.

Equipos de Medicina Forense y agentes de investigación realizaron el levantamiento de los cuerpos y documentaron la escena para reunir pruebas que permitan determinar responsabilidades.

Tres buzos con equipo completo sumergidos en agua turbia, trabajando en jaulas de cultivo de peces. Se ven burbujas y escombros flotando.
Buzos realizan trabajos de mantenimiento en jaulas de cultivo de tilapia de Aquafinca en Santa Cruz de Yojoa, Honduras, donde tres buzos perdieron la vida recientemente en circunstancias que las autoridades investigan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>Investigaciones en curso</b>

Hasta el momento, no se informó de manera pública si los trabajadores contaban con todo el equipo de protección requerido ni si existían protocolos específicos de supervisión durante la operación subacuática. Esos puntos forman parte de la investigación, según fuentes vinculadas al procedimiento.

La empresa Aquafinca expresó su pesar por lo sucedido y aseguró que colaborará con las autoridades durante el proceso, según comunicó la compañía.

También informó que contratará a un experto internacional en seguridad de buceo industrial para realizar una auditoría técnica independiente orientada a establecer las causas del accidente.

El área donde ocurrió el accidente concentra actividad acuícola por la operación de empresas que cultivan tilapia con aguas del Lago de Yojoa y el entorno de “El Cajón”, con producción destinada al mercado interno y a la exportación, de acuerdo con fuentes del sector.

Buzos realizan trabajos de mantenimiento en jaulas de cultivo de tilapia (AFP)
Buzos realizan trabajos de mantenimiento en jaulas de cultivo de tilapia (AFP)

Auditoría anunciada

Conocidos de las víctimas indicaron que eran trabajadores con experiencia en buceo industrial. Especialistas en seguridad ocupacional consultados por medios locales advierten que trabajos subacuáticos como inspección y reparación implican riesgos por la presión, la visibilidad limitada y la dependencia de equipos de respiración y comunicación. Una falla en el suministro de aire o en los protocolos de inmersión puede resultar fatal en minutos.

Organizaciones sindicales y referentes de seguridad laboral en Honduras han pedido en otras ocasiones mayor supervisión estatal y empresarial en actividades de alto riesgo. En este caso, familiares de las víctimas reclaman que se establezca si hubo fallas humanas, técnicas o administrativas, mientras las autoridades continúan tomando testimonios y reuniendo información técnica.

La muerte de los tres jóvenes ha generado preocupación entre trabajadores del sector acuícola y habitantes de Santa Cruz de Yojoa, donde muchos califican el hecho como una de las tragedias laborales más impactantes registradas recientemente en la zona. Personas cercanas a las víctimas aseguraron que los buzos tenían experiencia en este tipo de operaciones y conocían los riesgos asociados a las labores subacuáticas, por lo que esperan que las investigaciones permitan esclarecer qué ocurrió durante la jornada de trabajo.

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