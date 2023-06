Inspirado en Damien Hirst, Facundo de Zuviría encontró rastros de Japón en Buenos Aires

Facundo de Zuviría presenta su muestra "Japón" en la Fundación Larivière (Foto: Juan Lopetegui)

“Lo primero que quiero aclarar es que no hay ninguna foto tomada en Japón”, sentencia Facundo de Zuviría. En ese instante cae el paradigma. Si la muestra se llama Japón pero no hay fotos de Japón ¿Qué hay? Se plantea una incógnita que invita a observar más de cerca, poner atención. Ser detallista y dejarse llevar por las imágenes para descubrir de qué se trata.

El artista presenta su primera muestra individual en Fundación Larivière -con 80 fotos que conforman 40 dípticos- bajo la curaduría de Francisco Medail, y la presentación del libro que acompaña la exhibición. No sólo el artista está de estreno. La Fundación que abrió sus puertas al público en noviembre de 2022, alberga su segunda muestra en un espacio que promete ser un norte (aunque se ubique bien al sur) para la fotografía latina, que quedó sin espacio propio luego del cierre de FOLA a finales del 2021. Allí se encuentran 3000 fotografías de la Colección Jean Louis Larivière, que van desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, y una biblioteca con más de 1000 títulos especializados.

La muestra "Japón" reúne 80 fotos que conforman 40 dípticos, en la Fundación Larivière ubicada en el barrio porteño de La Boca

“Japón es una serie de fotografías que fui tomando entre 2016 y 2020, todas ellas prepandémicas e inéditas. Son todas fotografías que yo hago habitualmente en las que voy mirando el mundo cotidiano. Yo ando siempre con una cámara en el bolsillo, haciendo fotos de lo que veo. Fachadas, detalles, frentes, reflejos, todo lo que conforma mi propia fotografía”, afirma De Zuviría, en diálogo con Infobae Cultura.

Las imágenes, realizadas en toma directa digitalmente en distintos períodos y recorridos del artista sin edición posterior, fueron rigurosamente seleccionadas y organizadas por su mujer Paula Serrat, quien lo acompaña en su camino artístico y personal hace 37 años.

Las capturas fueron realizadas entre 2016 y 2020, todas ellas prepandémicas e inéditas

Ella dedicó sus días de encierro pandémico a la observación profunda, la selección de las fotografías y el armado del relato. “Empezó con la fotografía que dice Japón, entonces me armé como un mundo. Además, siempre quisimos ir a ese país y nunca llegamos. Japón es un acto de fe, una ilusión. La selección iba apareciendo, encontraban la pareja. Así se fue armando, a veces por forma, a veces por color. Es un trabajo intuitivo”, cuenta Serrat.

Cada díptico es una unidad de sentido en sí misma, que al mismo tiempo se hilvana con otra en un orden específico. Mientras se recorre el relato, se arma la historia que es mucho más importante que la veracidad del acto o la singularidad de la toma. Por eso, las fotos no tienen título, ni referencias de tiempo y lugar.

La muestra Japón, de Facundo de Zuviría, estar abierta julio inclusive en Fundación Larivière Fotografía Latinoamericana, Caboto 564, La Boca

“Lo que me gusta de todo este proyecto es que se trata de una ficción, que no es lo común en la fotografía que suele estar referida a tal o cual tema. Me gusta especialmente eso. Los colores de las fotos remiten mucho a los colores celeste del cielo y el de las flores de cerezo. Nos inspiramos en Damien Hirst”, cuenta el artista.

La muestra tiene un montaje singular, ya que no ocupa todo el espacio expositivo. En palabras de su curador Francisco Medail: “El montaje que se pensó respeta el orden del libro pero separa las imágenes verticales de las horizontales. Quisimos reforzar el espacio en blanco, del silencio, muy japonés, muy en línea con la propuesta que se presentaba. Quería que el espacio sea un protagonista también”.

Las fotos que componen la muestra "Japón" no tienen título, ni referencias de tiempo y lugar

Además de la exhibición, la propuesta incluye la edición del libro Japón con la totalidad de las fotografías en una calidad exquisita y los textos de Adrián Gorelik y Graciela Silvestri, editado por Ediciones Larivière y un programa de actividades a cargo de Julia Converti.

“Me sumé para colaborar con las actividades y programas de la Fundación. Durante el año, vamos a ofrecer distintos formatos desde miradas interdisciplinarias con el objetivo de acercar nuevos públicos al espacio. Vamos a realizar visitas guiadas con personas de distintas disciplinas del arte, arquitectos, músicos, gente de la literatura. Vamos a tener el gusto de tener una visita de Facundo e invitamos a los arquitectos Mariano Clusellas y Fernando Diez. Después, va a estar Juan Travnik que es el próximo artista que expondrá en la Fundación y Ana Torrejón, que estará involucrada desde otro soporte. Y luego, dos programas de actividades: Kamishibai, un tipo de teatro japonés, para las vacaciones de invierno, y el Ciclo Libro Marcado, a cargo de Cecilia Szperling” , cuenta Converti.

Un libro con las fotografías de Facundo de Zuviría, publicado por Ediciones Larivière, complementa la muestra (Foto: Juan Lopetegui)

El proyecto es una invitación a sumergirse en una historia, encontrar pistas que conduzcan a Japón sin salir de Buenos Aires y así, asimilar un código de lectura que resulte posible de llevar a la vida cotidiana, viajando en transporte público, en auto o caminando por las calles de la ciudad. Es una invitación a salir de la rutina y mirar con sorpresa todo aquello que conforma el propio espacio simbólico.

* La muestra Japón, de Facundo de Zuviría, está abierta hasta julio. Se puede visitar de jueves a domingos, de 12 a 19 hs. Este sábado 10 a las 15 hs. habrá visita guiada con el artista. En Fundación Larivière Fotografía Latinoamericana, Caboto 564, La Boca, Distrito de las Artes, Buenos Aires.

