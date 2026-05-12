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Primer vistazo al reboot de ‘Los vigilantes de la playa’, que ya tiene fecha de estreno

Con Stephen Amell (’Arrow’) a la cabeza, la serie se distingue por un reparto lleno de “estrellas de televisión y grandes influencers”

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Imagen de 'Los vigilantes de la playa'
Imagen de 'Los vigilantes de la playa'

Fox ha presentado el primer vistazo al esperado regreso de Los vigilantes de la playa (Baywatch), la icónica serie que marcó una era en la televisión mundial. El canal confirmó que la nueva versión llegará en la “segunda mitad de enero de 2027”, descartando un estreno en otoño y apostando por una estrategia de lanzamiento en midseason. El reboot se convierte en una de las grandes prioridades para la cadena, que busca capitalizar la nostalgia y el atractivo de la franquicia, ahora bajo una visión renovada y un reparto que combina actores de renombre con influyentes figuras de las redes sociales.

La historia de Los vigilantes de la playa en esta nueva etapa se centra en Hobie Buchannon, interpretado por Stephen Amell, reconocido por su papel en Arrow. Hobie, ahora capitán de los salvavidas, sigue el legado de su padre, Mitch, mítico personaje del original. La trama da un giro cuando su hija, Charlie Vale (Jessica Belkin), aparece inesperadamente, obligando a Buchannon a enfrentar retos personales y familiares, mientras lidera a un equipo de jóvenes rescatistas en las playas de California. El enfoque generacional y la dinámica padre-hija buscan conectar tanto con nuevas audiencias como con los seguidores históricos de la serie.

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El primer avance difundido por la cadena pone el foco en los nuevos integrantes del elenco, todos listos para la acción en sus tradicionales trajes de baño rojos. Aunque Amell no aparece en estas imágenes iniciales, la elección de un actor con experiencia en series de acción refleja la intención de Fox de dotar al reboot de una fuerte presencia dramática y física, elementos que fueron clave en el éxito original de la franquicia. El reparto suma nombres como Noah Beck, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone, Livvy Dunne, Hassie Harrison y Brooks Nader, quienes aportan frescura y visibilidad en redes. Destaca además el regreso de dos figuras del elenco original: Erika Eleniak y David Chokachi. Su participación añade un puente nostálgico entre la serie de los años noventa y la nueva etapa, generando expectativa entre los fanáticos de larga data. La integración de celebridades digitales y actores emergentes responde a la estrategia de Fox de atraer tanto a un público joven como a quienes crecieron siguiendo las aventuras de los salvavidas.

Imagen del nuevo reboot de 'Los vigilantes de la playa'
Imagen del nuevo reboot de 'Los vigilantes de la playa'

Una saga a rescatar

La franquicia Baywatch fue un fenómeno global entre 1991 y 2001, alcanzando 11 temporadas, transmitiéndose en más de 200 países y llegando a superar los mil millones de espectadores semanales. Pese a un intento fallido de revivir la marca en cine con la película de 2017 protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron, la serie original sigue siendo referente de la cultura pop televisiva, gracias a su mezcla de acción, drama y paisajes costeros.

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La producción ejecutiva del nuevo Baywatch está a cargo de Matt Nix (conocido por Burn Notice), junto a McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto y Mike Horowitz. La alianza entre Fox Entertainment y Fremantle refuerza la ambición del proyecto, que se posiciona como una de las apuestas más fuertes de la cadena para la próxima temporada. Michael Thorn, presidente de Fox, declaró que es “un honor traer de vuelta una de las franquicias más populares de la televisión” y reconoció la presión que implica estar a la altura de su legado.

La decisión de estrenar la serie en enero responde a una tradición de Fox de lanzar producciones relevantes en midseason, aprovechando el impulso de títulos anteriores como 24, Empire y 9-1-1. El objetivo es asegurar un espacio protagónico para Los vigilantes de la playa y evitar la congestión de estrenos que suele darse en otoño. Los responsables del canal confían en que la combinación de nostalgia, acción y presencia de influencers y actores reconocidos garantice una recepción favorable y un impacto mediático considerable. A medida que se acerca la fecha de estreno, la expectativa crece en torno a cómo esta nueva versión de la icónica serie de Pamela Anderson reinterpretará los elementos clásicos de la serie, adaptándolos a las tendencias y audiencias actuales sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno mundial.

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