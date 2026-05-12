La saga de fantasía con más fans, tendrá por fin su serie en Amazon producida por Michael B. Jordan: “Una de las adaptaciones más esperadas”

Rebecca Yarros con sus tres libros de la saga 'Empíreo'

La adaptación televisiva de la saga literaria Fourth Wing, conocida como Empíreo, ha recibido luz verde definitiva por parte de Amazon Prime Video. Basada en los ‘bestsellers’ de Rebecca Yarros, la producción arrancará oficialmente de la mano de Amazon MGM Studios y la productora Outlier Society de Michael B. Jordan.

El encargo de la serie se sitúa en el contexto de la consolidación internacional que ha experimentado la saga de fantasía en todo el mundo, cuyo primer volumen, Alas de sangre, se publicó en mayo de 2023 en Estados Unidos, seguido por Alas de hierro, en noviembre del mismo año. El tercer libro, Alas de Ónyx, se convirtió de nuevo en un auténtico acontecimiento.

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La rápida popularización de los libros, impulsada por una base de seguidores entusiasta y su difusión en la comunidad de lectores en TikTok conocida como BookTok, ha influido en el paso de la historia a la televisión.

Un fenómeno más allá del ‘roman-fantasy’

La trama transporta al lector, y ahora también al espectador, al universo de la Basgiath War College, un centro militar donde la premisa es clara: “graduarse o morir”. La protagonista, Violet Sorrengail, ve trastocados sus planes de una vida tranquila cuando su madre, general del ejército, la obliga a unirse a cientos de aspirantes que sueñan con convertirse en jinetes de dragones, la élite de Navarre.

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Los tres libros de la saga "Empíreo" de Rebecca Yarros. La autora dijo que en total serán cinco.

El anuncio de la adaptación ha corrido a cargo de Michael B. Jordan, productor ejecutivo, durante la presentación de Amazon a anunciantes en el Beacon Theatre de Nueva York. Jordan ha explicado que tras adquirir los derechos y comenzar el desarrollo del proyecto, era fundamental elegir un equipo capaz de trasladar a la pantalla la esencia de la obra de Yarros.

El equipo creativo contará con la propia Rebecca Yarros, quien ejercerá también funciones de productora ejecutiva. Se suma Lisa Joy, ‘cocreadora’ de Westworld para HBO, que dirigirá el primer episodio y compartirá la producción ejecutiva. Meredith Averill, cocreadora de Locke & Key para Netflix, ha asumido el rol de ‘showrunner’ desde septiembre de 2025, tras la salida de Moira Walley-Beckett, conocida por su trabajo en Anne With an E y Breaking Bad, quien abandonó el proyecto durante el verano de 2024.

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La autora Rebecca Yarros

El equipo se completa con Elizabeth Raposo (Outlier Society), Jonathan Nolan y Athena Wickham (Kilter Films), Liz Pelletier y Sherryl Clark (Premeditated Productions, empresa hermana de la editorial Entangled Publishing), y Stefano Agosto, vicepresidente ejecutivo de televisión de Outlier Society, como coproductor ejecutivo.

Una de las adaptaciones más esperadas

El fenómeno en torno a la obra de Yarros se ha intensificado en los últimos dos años, un hecho que Peter Friedlander, responsable global de televisión de Amazon MGM Studios, ha valorado en estas declaraciones: “La travesía de Violet en Fourth Wing ha generado una auténtica oleada mundial, conquistando a millones de lectores y creando una comunidad de fans extraordinariamente devota en torno a su universo, sus personajes y su carga emocional». Friedlander ha destacado que la serie constituye una de las adaptaciones más esperadas internacionalmente, y que tanto la autora como los equipos creativos de Kilter, Outlier y Premeditated desempeñarán un papel decisivo en su producción.

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Otro de los buques insignia de la fantasía de Prime Video: El señor de los anillos: Los anillos de poder' (Crédito: Prime Video)

Por su parte, Rebecca Yarros ha expresado su entusiasmo por colaborar con el conjunto de profesionales reunido para la serie: “Estoy encantada de trabajar con este equipo tan dedicado y experimentado, y muy agradecida por su entusiasmo por los libros y por el público lector que los respalda”.

La producción televisiva, impulsada tras más de dos años y medio de desarrollo desde la adquisición de derechos en 2023 por parte de Amazon MGM Studios y Outlier Society, busca fortalecer la presencia de Prime Video en el género de la fantasía y responder a la elevada demanda de los seguidores de Yarros.

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