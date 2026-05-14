Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios en Barcelona

Joan Manuel Serrat retoma fugazmente los escenarios a sus 82 años en un homenaje en Barcelona que trasciende lo musical y se convierte en acto de memoria cultural. La reaparición se da apenas dos semanas antes de que el artista reciba el primer Premio de Honor de la Academia de la Música de España, una distinción creada en 2026 para reconocer trayectorias clave en la historia de la creación musical del país.

El evento, celebrado en el Paral·lel 62, marcó un nuevo capítulo en la relación de Serrat con el público tras su despedida oficial de los escenarios en 2022.

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Serrat participó como invitado especial en el concierto de Jofre Bardagí, hijo de su amigo y colaborador de décadas Josep Maria Bardagí. En este acto, que forma parte del festival Guitar Bcn y sirvió como presentación del disco Jofre Bardagí interpreta Serrat (U98 Music, 2025), el cantautor catalán intervino en la interpretación de “Una mujer desnuda y en lo oscuro”, acompañando a Bardagí y tocando una guitarra que perteneció a su fallecido amigo.

Minutos antes de su actuación, Serrat dedicó “un recuerdo especial” a Tania Doris, vedette y figura del Paral·lel, fallecida ese mismo miércoles. “Si hubiese sabido que era tan emocionante, a lo mejor no habría venido”, bromeó Serrat en escena, según recoge el medio. La colaboración supuso también un reencuentro con el repertorio de Mario Benedetti, autor del poema que inspiró la pieza.

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El concierto, al que asistieron 650 personas, incluyó momentos memorables

El concierto, al que asistieron 650 personas, incluyó momentos memorables como una versión electrificada de “Fa 20 anys que tinc 20 anys” y una sentida interpretación de “Paraules d’amor”. Ambos temas, junto a otras 20 piezas que Bardagí ha versionado —repitiendo la iniciativa de su padre en 1998—, refuerzan el carácter generacional y emocional del homenaje.

La Academia de la Música de España ha anunciado en un comunicado oficial la concesión del primer Premio de Honor a Joan Manuel Serrat, destacando la “valía incalculable” de una carrera que supera el medio siglo. La entrega tendrá lugar el 26 de mayo en Madrid, en la tercera edición de unos premios que buscan reflejar la amplitud y diversidad de la música española, con 43 categorías que abarcan desde el pop y el rock hasta el flamenco y la música clásica.

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En palabras de Sole Giménez, presidenta de la institución, “las canciones de Serrat nos han acompañado en nuestras vidas, han puesto palabras a lo que sentíamos y han elevado la música a ese territorio donde conviven la poesía, la conciencia y la emoción verdadera”, señala El País. Giménez califica al artista como “faro, referencia y casa para varias generaciones dentro y fuera del país”.

Serrat ya había recibido en 2024 el Premio Princesa de Asturias de las Artes, consolidando su posición como uno de los máximos referentes de la cultura en español. Nacido en Barcelona, su obra —incluidos álbumes como Mediterráneo (1971)— se considera pilar del patrimonio musical y poético hispano, con canciones como “Penélope”, “Lucía” y “Para la libertad” integradas en la memoria colectiva.

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Serrat ya había recibido en 2024 el Premio Princesa de Asturias de las Artes, consolidando su posición como uno de los máximos referentes de la cultura en español (AP Foto/Miguel Oses)

Tras su retirada formal como intérprete en 2022, Serrat aclaró: “Me retiré de los escenarios, no de cantar, estar vivo y participar de las cosas”, en declaraciones posteriores a un concierto benéfico junto a Estopa para víctimas de la dana de València en 2024.

Su presencia en el homenaje a Bardagí y la inminente entrega del Premio de Honor refrendan la vitalidad de su figura tanto en la esfera pública como en la creación musical. La Academia de la Música de España, fundada en 2023, apostó en su segunda edición por una gala de mayor visibilidad y peso simbólico, incluyendo la transmisión televisiva y la participación de artistas reconocidos como Rodrigo Cuevas y María Peláe. La evolución de estos galardones evidencia el esfuerzo institucional por consolidar un referente anual para la música española.

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La reaparición escénica de Serrat, la dedicatoria a Tania Doris y el reconocimiento de la Academia de la Música sitúan su legado en el presente, renovando el vínculo entre generaciones y actualizando una obra ya inscrita en la historia cultural.