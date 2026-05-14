Cultura

Balas de mosquete y registros históricos: hallan los posibles restos de d’Artagnan bajo una iglesia holandesa

El personaje histórico, Charles de Batz de Castelmore, murió durante el asedio francés a Maastricht en 1673. Un arqueólogo retirado, convencido de que fue enterrado allí, notificó a otros expertos. Qué se sabe

Guardar
Google icon
Imagen de los tres mosqueteros y d'Artagnan. Otras opciones: novela de aventuras, espadachines, Francia histórica, Alexandre Dumas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los tres mosqueteros junto a d'Artagnan, héroes de la famosa novela de Alexandre Dumas ambientada en la Francia del siglo XVII. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de posibles restos óseos de d’Artagnan en una iglesia de Maastricht ha generado interés en Francia y los Países Bajos, donde la figura del célebre mosquetero tiene un valor simbólico especial. El descubrimiento, realizado durante reparaciones en la iglesia de San Pedro y San Pablo, abre la posibilidad de que análisis científicos, en particular el ADN, puedan dilucidar el misterio sobre la verdadera identidad del personaje que inspiró “Los tres mosqueteros”.

El análisis de ADN pretende determinar si los restos hallados corresponden efectivamente a d’Artagnan, el famoso mosquetero al servicio de Luis XIV. Este procedimiento enfrenta grandes obstáculos científicos y legales, ya que el deterioro de las muestras y las exigencias administrativas dificultan una respuesta definitiva. Existen métodos complementarios, como la datación por radiocarbono y el análisis de isótopos de estroncio, que podrían aportar indicios sólidos sobre el origen y la antigüedad de los huesos.

PUBLICIDAD

El esqueleto, presuntamente de Charles de Batz de Castelmore —conocido como d’Artagnan—, fue localizado bajo el piso de la iglesia del distrito Wolder, en Maastricht. El descubrimiento ocurrió cuando parte del suelo colapsó y, tras ello, el diácono Jos Valke alertó al arqueólogo retirado Wim Dijkman. Este último, convencido desde hace años de que d’Artagnan fue enterrado allí tras su muerte durante el asedio francés a Maastricht en 1673, notificó a otros expertos, según National Geographic. Los restos presentaban fragmentos de bala de mosquete en el pecho, coincidencia con los registros históricos de la muerte del personaje.

Una vista del interior de la Iglesia de Pedro y Pablo con un pozo de excavación abierto en el suelo, donde los arqueólogos creen que pueden haber descubierto los restos óseos del mosquetero Charles de Batz de Castelmore, conocido como D'Artagnan, en Maastricht, Países Bajos. 25 marzo 2026. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Una vista del interior de la Iglesia de Pedro y Pablo con un pozo de excavación abierto en el suelo, donde los arqueólogos creen que pueden haber descubierto los restos óseos del mosquetero Charles de Batz de Castelmore, conocido como D'Artagnan, en Maastricht, Países Bajos. 25 marzo 2026. REUTERS/Piroschka van de Wouw

El impacto histórico y cultural de d’Artagnan

Aunque generaciones asocian a d’Artagnan con las aventuras narradas en la novela de Alexandre Dumas, su legado real ha quedado postergado frente a la versión literaria. “La figura literaria de Dumas ha eclipsado casi por completo al verdadero d’Artagnan”, sostuvo Julien Wilmart, historiador del Centre Roland Mousnier de París, en declaraciones recogidas por National Geographic.

PUBLICIDAD

En Francia, d’Artagnan es símbolo nacional, mientras que fuera de ella representa el ideal romántico y aventurero de los mosqueteros. El personaje histórico nació cerca de la frontera con España, en el pueblo de Lupiac, hacia 1611, y fue un reconocido mosquetero bajo el reinado de Luis XIV.

Su vida real, sin embargo, difiere en varios aspectos de la narrada por Dumas: fue contemporáneo de Mazarin, no de Richelieu, y varios de los episodios atribuidos a él por la literatura carecen de base histórica. El museo dedicado a d’Artagnan en Lupiac reivindica su valor institucional, mientras que el interés académico y mediático se mantiene vigente.

Imagen de los tres mosqueteros y d'Artagnan. Otras opciones: novela de aventuras, espadachines, Francia histórica, Alexandre Dumas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El hallazgo de posibles restos de d’Artagnan en una iglesia de Maastricht ha despertado interés de Francia y Países Bajos por su valor histórico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los retos científicos para identificar los restos de d’Artagnan

La posible identificación mediante análisis de ADN presenta notables dificultades técnicas y administrativas. Los especialistas tienen previsto comparar los restos exhumados con muestras genéticas de dos descendientes vivos, cuyos nombres aún no han sido dados a conocer. Para asegurar la validez, se intenta establecer una línea masculina directa, siguiendo el cromosoma Y.

No obstante, las primeras muestras tomadas resultaron excesivamente degradadas, obstaculizando una coincidencia fiable. Adicionalmente, la Municipalidad de Maastricht, por medio de su portavoz Leentje Sourbron, indicó que el ayuntamiento intervino para garantizar el cumplimiento de los estándares arqueológicos debido a que la iglesia está protegida como patrimonio bajo la legislación neerlandesa. Ahora, cualquier análisis debe ser validado por laboratorios holandeses, lo que impone nuevas demoras y restricciones.

Incluso si se consigue material genético utilizable, los expertos advierten que no pueden asegurar una identificación absoluta, ya que la relación genealógica podría contener errores tras más de 350 años. Como alternativa, se evalúa emplear pruebas como la datación por radiocarbono para confirmar la antigüedad de los huesos y el análisis de isótopos de estroncio para rastrear su lugar de origen. El diácono Valke destacó: “El análisis de ADN podría fracasar, pero otras pruebas pueden ayudar a la identificación”, según recogió National Geographic.

Imagen de los tres mosqueteros y d'Artagnan. Otras opciones: novela de aventuras, espadachines, Francia histórica, Alexandre Dumas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los restos presentan fragmentos de bala de mosquete en el pecho, lo que coincide con registros históricos sobre la muerte de d’Artagnan en 1673 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mito, realidad y posibles implicaciones

La eventual confirmación de los restos sería un acontecimiento de gran valor simbólico para la memoria colectiva francesa y renovaría el debate sobre la autenticidad que rodea la fuente de una obra literaria reconocida a nivel mundial. “De confirmarse el hallazgo, sería un gran acontecimiento histórico”, expresó Alina Goebel, conservadora del Museo d’Artagnan de Lupiac, en declaraciones a National Geographic.

El impacto del caso podría extenderse más allá del ámbito académico, al incentivar la exploración de otros personajes históricos desde la perspectiva de la ciencia forense. Francia y los Países Bajos siguen de cerca este proceso, que pone de relieve el poder de la literatura para influir en la búsqueda de la verdad histórica.

En investigaciones como esta, la atención y decisión de quienes detectan los indicios iniciales resultan clave para que episodios oscurecidos por el tiempo puedan volver al foco público y científico.

Temas Relacionados

D’ArtagnanMaastrichtAnálisis de ADNIdentidad HistóricaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios en Barcelona

La sorprendente aparición del músico español sumó un toque de nostalgia en el festival Guitar Bcn

Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios en Barcelona

Lo mejor de la literatura del Perú, país invitado de honor a la reciente Feria del Libro de Buenos Aires

De los versos rupturistas de “Trilce” a la potencia histórica de “El espía del Inca”, diez títulos fundamentales para entender la profundidad de las letras que se escriben en el Perú

Lo mejor de la literatura del Perú, país invitado de honor a la reciente Feria del Libro de Buenos Aires

Cristian Alarcón: del “periodismo con cuerpo” a la cultura digital y cómo reinventar las formas de contar historias

El escritor y fundador de Revista Anfibia pasó por el streaming de Infobae donde habló del festival Futuro Imperfecto Vol. 3 y de lo que llama periodismo performático, entre otros temas

Cristian Alarcón: del “periodismo con cuerpo” a la cultura digital y cómo reinventar las formas de contar historias

La fotografía de Marcos López lleva la música clásica más allá del escenario en el Teatro Colón

Una serie de fotografías tomadas en los espacios menos transitados del primer coliseo argentino busca ofrecer una nueva perspectiva sobre quienes participan en el ciclo lírico

La fotografía de Marcos López lleva la música clásica más allá del escenario en el Teatro Colón

Tras “El señor de los anillos”, Peter Jackson volverá a dirigir un filme

Una adaptación cinematográfica de las aventuras de un famoso personaje será el próximo proyecto del cineasta neozelandés, quien consultará a Steven Spielberg antes del rodaje

Tras “El señor de los anillos”, Peter Jackson volverá a dirigir un filme

DEPORTES

La postura del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y su compañero en la selección argentina que aparece como posible reemplazante

La postura del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y su compañero en la selección argentina que aparece como posible reemplazante

Deschamps se refirió al video filtrado de Theo Hernández en las escandalosas fiestas con sexo y drogas: por qué lo convocó al Mundial

Armá tu lista de 26 convocados a la selección argentina para el Mundial 2026

Un analista experto de la Fórmula 1 llenó de elogios a Colapinto: “Es un piloto mucho más sólido”

River Plate confirmó la grave lesión que volvió a sufrir una de las joyas de inferiores: el mensaje de los jugadores

TELESHOW

Adrián Pallares conmovió al contar que está en medio de un difícil momento personal: “Salvarle la vida”

Adrián Pallares conmovió al contar que está en medio de un difícil momento personal: “Salvarle la vida”

Graciela Alfano presentó a su insólita mascota en televisión: "Nació para la cámara, alfanizada total"

Quiénes actuarán en vivo en los Premios Gardel 2026

A los 77 años murió la actriz y docente Patricia Gilmoure, que vivía en la Casa del Teatro

Bahiano contó la historia detrás de su mítica canción Pupilas Lejanas: “La grabé medio llorisqueando”

INFOBAE AMÉRICA

El incendio en una vivienda de Costa Rica deja una menor fallecida y cuatro heridos

El incendio en una vivienda de Costa Rica deja una menor fallecida y cuatro heridos

El deterioro climático y los altos precios impulsan crisis alimentaria en Guatemala

República Dominicana blinda su economía: Abinader concreta alianza petrolera y alimentaria histórica con Guyana

Las denuncias de abuso sexual en Guatemala mantienen tendencia al alza en los primeros meses de 2026

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba reforma al Código Electoral y crea curul para la diáspora