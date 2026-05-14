Balas de mosquete y registros históricos: hallan los posibles restos de d’Artagnan bajo una iglesia holandesa

Los tres mosqueteros junto a d'Artagnan, héroes de la famosa novela de Alexandre Dumas ambientada en la Francia del siglo XVII. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de posibles restos óseos de d’Artagnan en una iglesia de Maastricht ha generado interés en Francia y los Países Bajos, donde la figura del célebre mosquetero tiene un valor simbólico especial. El descubrimiento, realizado durante reparaciones en la iglesia de San Pedro y San Pablo, abre la posibilidad de que análisis científicos, en particular el ADN, puedan dilucidar el misterio sobre la verdadera identidad del personaje que inspiró “Los tres mosqueteros”.

El análisis de ADN pretende determinar si los restos hallados corresponden efectivamente a d’Artagnan, el famoso mosquetero al servicio de Luis XIV. Este procedimiento enfrenta grandes obstáculos científicos y legales, ya que el deterioro de las muestras y las exigencias administrativas dificultan una respuesta definitiva. Existen métodos complementarios, como la datación por radiocarbono y el análisis de isótopos de estroncio, que podrían aportar indicios sólidos sobre el origen y la antigüedad de los huesos.

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El esqueleto, presuntamente de Charles de Batz de Castelmore —conocido como d’Artagnan—, fue localizado bajo el piso de la iglesia del distrito Wolder, en Maastricht. El descubrimiento ocurrió cuando parte del suelo colapsó y, tras ello, el diácono Jos Valke alertó al arqueólogo retirado Wim Dijkman. Este último, convencido desde hace años de que d’Artagnan fue enterrado allí tras su muerte durante el asedio francés a Maastricht en 1673, notificó a otros expertos, según National Geographic. Los restos presentaban fragmentos de bala de mosquete en el pecho, coincidencia con los registros históricos de la muerte del personaje.

Una vista del interior de la Iglesia de Pedro y Pablo con un pozo de excavación abierto en el suelo, donde los arqueólogos creen que pueden haber descubierto los restos óseos del mosquetero Charles de Batz de Castelmore, conocido como D'Artagnan, en Maastricht, Países Bajos. 25 marzo 2026. REUTERS/Piroschka van de Wouw

El impacto histórico y cultural de d’Artagnan

Aunque generaciones asocian a d’Artagnan con las aventuras narradas en la novela de Alexandre Dumas, su legado real ha quedado postergado frente a la versión literaria. “La figura literaria de Dumas ha eclipsado casi por completo al verdadero d’Artagnan”, sostuvo Julien Wilmart, historiador del Centre Roland Mousnier de París, en declaraciones recogidas por National Geographic.

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En Francia, d’Artagnan es símbolo nacional, mientras que fuera de ella representa el ideal romántico y aventurero de los mosqueteros. El personaje histórico nació cerca de la frontera con España, en el pueblo de Lupiac, hacia 1611, y fue un reconocido mosquetero bajo el reinado de Luis XIV.

Su vida real, sin embargo, difiere en varios aspectos de la narrada por Dumas: fue contemporáneo de Mazarin, no de Richelieu, y varios de los episodios atribuidos a él por la literatura carecen de base histórica. El museo dedicado a d’Artagnan en Lupiac reivindica su valor institucional, mientras que el interés académico y mediático se mantiene vigente.

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El hallazgo de posibles restos de d’Artagnan en una iglesia de Maastricht ha despertado interés de Francia y Países Bajos por su valor histórico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los retos científicos para identificar los restos de d’Artagnan

La posible identificación mediante análisis de ADN presenta notables dificultades técnicas y administrativas. Los especialistas tienen previsto comparar los restos exhumados con muestras genéticas de dos descendientes vivos, cuyos nombres aún no han sido dados a conocer. Para asegurar la validez, se intenta establecer una línea masculina directa, siguiendo el cromosoma Y.

No obstante, las primeras muestras tomadas resultaron excesivamente degradadas, obstaculizando una coincidencia fiable. Adicionalmente, la Municipalidad de Maastricht, por medio de su portavoz Leentje Sourbron, indicó que el ayuntamiento intervino para garantizar el cumplimiento de los estándares arqueológicos debido a que la iglesia está protegida como patrimonio bajo la legislación neerlandesa. Ahora, cualquier análisis debe ser validado por laboratorios holandeses, lo que impone nuevas demoras y restricciones.

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Incluso si se consigue material genético utilizable, los expertos advierten que no pueden asegurar una identificación absoluta, ya que la relación genealógica podría contener errores tras más de 350 años. Como alternativa, se evalúa emplear pruebas como la datación por radiocarbono para confirmar la antigüedad de los huesos y el análisis de isótopos de estroncio para rastrear su lugar de origen. El diácono Valke destacó: “El análisis de ADN podría fracasar, pero otras pruebas pueden ayudar a la identificación”, según recogió National Geographic.

Los restos presentan fragmentos de bala de mosquete en el pecho, lo que coincide con registros históricos sobre la muerte de d’Artagnan en 1673 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mito, realidad y posibles implicaciones

La eventual confirmación de los restos sería un acontecimiento de gran valor simbólico para la memoria colectiva francesa y renovaría el debate sobre la autenticidad que rodea la fuente de una obra literaria reconocida a nivel mundial. “De confirmarse el hallazgo, sería un gran acontecimiento histórico”, expresó Alina Goebel, conservadora del Museo d’Artagnan de Lupiac, en declaraciones a National Geographic.

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El impacto del caso podría extenderse más allá del ámbito académico, al incentivar la exploración de otros personajes históricos desde la perspectiva de la ciencia forense. Francia y los Países Bajos siguen de cerca este proceso, que pone de relieve el poder de la literatura para influir en la búsqueda de la verdad histórica.

En investigaciones como esta, la atención y decisión de quienes detectan los indicios iniciales resultan clave para que episodios oscurecidos por el tiempo puedan volver al foco público y científico.

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