Lo mejor de la literatura del Perú, país invitado de honor a la reciente Feria del Libro de Buenos Aires

Lo mejor de la literatura peruana: un viaje por la herencia andina y la vanguardia amazónica

Este año, Perú fue el Invitado de Honor de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Por primera vez no se trató de una ciudad, sino de una país entero. Desde su stand se construyó un puente cultural que unió la tradición milenaria con las urgencias del presente. En esta literatura conviven figuras tutelares de la talla de Blanca Varela y su descarnado Canto villano con clásicos indiscutibles como José María Arguedas, quien en Los ríos profundos trazó la cartografía del mestizaje y la identidad andina.

Más allá de los nombres consagrados, la delegación ofreció una ventana hacia la diversidad geográfica y social del país, destacando especialmente la voz de la Amazonía. A continuación, los diez libros esenciales para descubrir por qué la narrativa peruana sigue siendo una de las más vigorosas del continente.

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Canto villano. Poesía reunida, 1949 - 1994 - Blanca Varela - Fondo de Cultura Económica del Perú

Es una obra profundamente concreta que desnuda el malestar existencial y la inquietud ante la vida material y cotidiana. A través de un lenguaje visceral y directo, la poeta explora temas como el sufrimiento, la soledad y la resistencia del cuerpo en el mundo. La edición ampliada por el FCE (2023) reúne sus poemas desde 1949 hasta 1994, ofreciendo una visión integral de su evolución lírica.

Su voz, audaz y despojada de artificios, convierte el dolor en arte, posicionándose como una figura clave de la poesía latinoamericana del siglo XX.

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Los ríos profundos - José María Arguedas - Editorial Horizonte

Un clásico de la literatura peruana, Los ríos profundos es una novela que retrata la vida de Ernesto, un niño mestizo que vive en el ande con su padre. A través de su mirada, la obra explora las tensiones sociales, culturales y raciales del Perú rural. El relato profundiza en la identidad mestiza, el desplazamiento y la búsqueda de pertenencia. El personaje del ‘viejo’ simboliza la figura del anciano como soporte emocional y cultural, aunque también refleja el aislamiento. La narrativa combina realismo mágico con un lenguaje auténtico en quechua y español, destacando la voz indígena en la literatura peruana. Es una obra clave del realismo crítico y la denuncia social.

Trilce - César Vallejo - Fondo editorial Universidad César Vallejo

Trilce se ha convertido en una de las cimas poéticas más importantes en castellano. Poblado de símbolos, ruptura, caos, estremecimientos y reflexiones sobre la madre, el dolor y el estrujamiento de la condición humana, parece que en este texto confluye todo e implosiona. Vallejo usa el lenguaje para destruirlo y fundar uno nuevo.

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Un mundo para Julius - Alfredo Bryce Echenique - Grupo Editorial Peisa

Un mundo para Julius es una de las novelas más divertidas y sutiles de la literatura latinoamericana. A través de la mirada y la sensibilidad de un niño, Alfredo Bryce Echenique describe el mundo indiferente y refinado de la oligarquía. Si bien la crítica es profunda, al mismo tiempo está matizada por un humor delicioso, una ternura discreta y una dulce nostalgia.

El espía del Inca - Rafael Dummet - Penguin Random House

El Inca Atahualpa, Señor del Principio, ha sido capturado por unos extraños barbudos que han llegado hasta Cajamarca montados en llamas gigantes y premunidos de mortales cilindros en los que habita Illapa, el dios del Trueno y el Relámpago. El Mundo de las Cuatro Direcciones se encuentra en peligro mortal.

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La misión de rescatar al Inca recae en Salango, un espía chanca del servicio secreto del incario, Contador-de-un-Vistazo, tejedor de quipus y protagonista de esta monumental novela. Pero sus casi mil páginas no se sostienen solo en esta única tarea, sino también en la minuciosa reconstrucción de una civilización portentosa y singular, la incaica, en que colisionan las lealtades y bullen la codicia, la traición y la ambición de poder.

Poco tiempo después de su primera publicación, El espía del Inca se convirtió, según la crítica especializada, en la mejor novela de lo que va del nuevo siglo. Por un lado, recrea, con sólida documentación histórica pero con las licencias de la ficción novelística, el infructuoso rescate del Inca. Por otro, da nueva vida a los personajes que poblaron nuestros territorios en los instantes primeros de nuestra nación, de nuestras naciones.

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Niños del pájaro azul - Karina Pacheco Medrano - Penguin Random House

Ambientados en parajes rurales, acantilados y selvas exuberantes donde aún perviven las huellas indígenas, estos cuentos reflejan cómo el abuso de poder, venga de la corrupción, el narcotráfico, la violencia de género, estatal o insurgente, condiciona la vida de sus protagonistas: niños expuestos a todo tipo de opresiones y asedios.

A través de relatos donde la naturaleza emerge con voz propia, los ecos de la infancia se convierten en memoria reparadora y, a la vez, en motores desencadenantes de las tramas: un arco de historias que nos confronta con la inapelable búsqueda de justicia y con las vueltas de tuerca que el azar teje frente al olvido.

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Ave de la noche - Pilar Dughi - Cocodrilo Ediciones

Los relatos de este libro exploran, desde la cotidianeidad, la lucidez, la fragilidad y las tensiones. La autora construye personajes de psicología compleja y realista: avanzan entre dudas, empujados por un destino que algunos intentan evadir o alterar, mientras otros terminan siendo arrastrados por este.

Estas historias recorren escenarios y preocupaciones de la sociedad peruana de los noventa: arraigados prejuicios, machismo, crímenes silenciados, pederastia, las secuelas del conflicto armado interno. Esta reedición permite volver a una obra cuya precisión narrativa y sensibilidad estética continúan marcando un hito en la literatura peruana.

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Estancias de Emilia Tangoa - Ana Varela Tafur - Pakarina Ediciones

Los poemas que conforman este libro, como un amplio mosaico, arman trazo a trazo el paisaje de un ámbito natural donde los pueblos indígenas han existido desde los días prístinos de la historia, en el que han convivido con el tiempo, desarrollando una cultura y un saber esenciales para hacerles posible no solo su supervivencia y evolución, sino el sostenimiento del mundo.

Sin embargo, no se ha podido evitar la invasión de ciertas improntas civilizatorias que ponen en riesgo, ya no la supervivencia de esos sujetos que han convivido con la naturaleza, sino la propia subsistencia de ésta. Con un lenguaje sencillo, como quien nombra lo que hay a su alrededor para afirmarlo y preservarlo en la memoria, la poeta nos ofrece una mirada de conjunto del prolífico mundo amazónico.

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El vuelo de tu mirada - Compilado de Melissa Mendieta - Yara Ediciones (Iquitos)

Este libro de poesía femenina amazónica reúne a 38 poetas de las cuencas amazónicas de Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia y Bolivia. Se trata de una gran contribución a los estudios de la literatura amazónica en tanto es una de las primeras recopilaciones que entrega una muestra completa de las voces femeninas que escriben poesía en la Amazonía.

Así, estas voces poéticas que no comparten la misma profesión, ni la misma nacionalidad ni la misma ciudad, despliegan un conjunto complejo de temas a través de sus estilos diversos.

Lejos de mí decirles (Poesía reunida 1978-2018) - Mario Montalbetti - Personaje Secundario

Este libro ofrece desde su indagación insistente en la dimensión esquiva o ciega de la lengua, en principio, una dificultad: la de ponernos una y otra vez ante la negativa a colmar nuestra ansiedad por explicaciones. Pero la experiencia de convivir con esa dificultad tiene ventajas: permite advertir que, después de Montalbetti, disponemos de una lengua menos presuntuosa, más ligera, más especulativa, más apta para tramitar sus fallas o aporías y hasta para incorporarlas como condición de cualquier decir.

Sugiero no distraer cada ocasión en que se escribe ‘afuera’. Sin embargo, pregunto: ¿por qué esta intervención decisiva proviene de un poeta peruano? El recuerdo de cualquier verso de Trilce no parece tan determinante como la referencia al ‘complicado bilingüismo andino de palabras y cosas’. Tal vez se trate de los efectos de una ciudad (o de una palabra, ‘Lima’), indistinguible de un ‘óvalo’ que, con sus curvas, circunferencias y elipsis, efectúa ya una reducción formal del territorio.

Otra respuesta podría estar en las derivas de siglos —o, mejor, de espacios— de la lengua, pertinentes para que de pronto desde un verso se niegue la unidad del castellano y en su dispersión exponencial se detecte una oportunidad: la de ejercitar otras ideas de poema. Porque nunca se trata de uno; ni siquiera en el lugar de la enunciación: no, lenguaje privado no hay”.