Más de 80 artistas se unen en la lucha contra la pobreza en la Argentina

Muestra de arte en La Herencia

“Arte en La Herencia” es una emocionante muestra de arte que fusiona belleza y solidaridad, vuelve en su octava edición para apoyar la lucha contra la pobreza y tiene como objetivo principal colaborar con la Fundación Más Humanidad, familia CONIN, en su ardua tarea de erradicar la desnutrición infantil en Argentina.

Bajo el inspirador título “La Belleza Salvará al Mundo”, tomado de la obra de Dostoievski, esta edición busca destacar cómo el arte puede contribuir a una causa social tan importante. Durante el evento, reconocidos artistas participantes demostrarán cómo su trabajo y oficio pueden unirse para marcar la diferencia en la sociedad. La Fundación Más Humanidad trabaja incansablemente desde 2011 con el objetivo de erradicar la extrema pobreza en Argentina, centrándose especialmente en las zonas donde la desnutrición infantil está presente. “Arte en La Herencia” es una muestra donde más de 80 reconocidos artistas cada año exponen y venden sus obras. Se realiza anualmente en el salón de eventos La Herencia, Pilar.

La Fundación Más Humanidad, existe desde el año 2011, y se propone trabajar para erradicar la pobreza en Argentina. El trabajo inicia mediante la prevención y el tratamiento del niño desnutrido siguiendo la metodología CONIN. Una vez que el niño es dado de alta a los 5 años, se continúa acompañanado a las familias ofreciendo educación técnica para adultos, educación primaria y secundaria para niños y adultos, talleres de educación para la salud, y educación artística. Cuenta con 3 Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción Humana. Dos están ubicados en la localidad de Tigre, y uno en Lima, partido de Zárate.

Su labor se enfoca en cuatro ejes fundamentales: primera infancia, educación, formación laboral y vivienda. Actualmente, cuentan con cuatro centros ubicados en Rincón (Tigre), Costilla (Tigre), Lima (Zárate) y Derqui (Pilar). En el año 2022, los logros de la fundación fueron evidentes: en el eje de primera infancia, se brindó tratamiento a 352 niños y se atendió a 54 embarazadas, mientras que el programa CONIN benefició a 241 familias. En educación, 48 madres se inscribieron en la escuela, 40 cursaron la secundaria y 8 la primaria, y un total de 13 madres se graduaron.

“Con la Fundación empezamos en 2011 con el primero de los cuatro centros que tenemos ahora. Hoy atendemos a 220 niños desnutridos menores de cinco años y a sus familias, ya que la desnutrición es multicausal y necesitas trabajar sobre toda la familia. Tenemos primario y secundario para que las madres puedan terminar el colegio y hay talleres de formación para que puedan aprender oficios y armar sus propios microemprendimientos. Además, a las familias que están mejor preparadas le damos microcréditos para que puedan mejorar sus viviendas y también trabajamos con otras ONGs para que aquellos hogares que todavía no pueden mejorar sus casas, al menos tengan un baño y una cocina con las necesidades básicas y agua segura, ya que en muchos lugares todavía no tienen agua potable, y es algo indispensable para la salud”, dice Sabrina Maino, Presidenta de Fundación Más Humanidad.

Además, agrega sobre la muestra: “Siempre estuvimos muy conectados con el arte. Al principio, hacíamos subastas y después, desde hace ocho años, hacemos una muestra de arte colectiva, de distintas categorías y valores, tratando de tener una visión más de muestra de arte que de feria de arte, que sea un espacio donde se destaca la armonía, la belleza y la organización. Hay todo tipo de obras y además, hay mucho del trabajo en equipo, somos una gran familia, de hecho, muchas de las madres que participan en los centros nos ayudan para manejar la confitería de la muestra”.

En cuanto a formación laboral, el 53% (62 personas) de las madres se inscribieron en talleres de oficio. En el ámbito de vivienda, se llevaron a cabo importantes proyectos, como la construcción de baños para 3 familias en Tigre, la instalación de sistemas eléctricos seguros para 5 familias en Lima, y la colocación de filtros de agua para 15 familias en Tigre. Además, se asignaron 15 créditos para mejoramientos de viviendas, los cuales han sido saldados en su totalidad.

Sobre el trabajo de la Fundación, Maino resalta: “Tenemos un equipo enorme de voluntarios que vienen algunos de distintas universidades que nos han acompañado codo a codo y, como dije antes, formamos una familia, nos ayudamos entre todos, cuando vemos que alguno está caído o sin muchas energías, vamos y lo acompañamos. Durante la cuarentena, no paramos ni un día porque sabíamos que todos esos chicos y sus familias nos necesitaban, ellos no tenían la posibilidad de guardarse en su casa hasta que pase. Salimos a acompañarlos, a darles de comer, ya que las escuelas estaban cerradas. Vivimos nadando contra la corriente pero sin embargo tenemos mucha esperanza porque vemos a todos los chicos que ayudamos, algunos que los médicos les decían que no tenían posibilidades de salir y ahora están siendo abanderados en el colegio”.

* Arte en La Herencia se realizará en La Herencia Eventos, Saraví 1867 (La Lonja, Pilar) el jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo11 de junio.

