La fotografía de Marcos López lleva la música clásica más allá del escenario en el Teatro Colón

Elīna Garanča, mezzosoprano letona

El trabajo inédito del fotógrafo Marcos López propone una nueva narrativa visual para la música clásica al retratar a los artistas del CICLO AURA mediante una serie de imágenes disruptivas tomadas en los espacios menos transitados del Teatro Colón.

Esta colaboración entre López y los protagonistas de los conciertos —que incluyeron figuras internacionales como Jonathan Tetelman, Aigul Akhmetshina, Elīna Garanča y Nadine Sierra— redefine la forma en que el público percibe la experiencia de las galas líricas, generando un registro visual que va más allá del escenario y anticipa una expansión artística para la próxima temporada del ciclo.

PUBLICIDAD

En contraste con la solemnidad que suele impregnar el género, la serie de fotografías inéditas tomadas por López revela, según CICLO AURA, una perspectiva más humana y contemporánea de los intérpretes.

Jonathan Tetelman, cantante estadounidense de ópera

El proyecto se desarrolló en rincones poco habituales del Teatro Colón, como la zapatería, la sastrería, la lavandería y el CTEC, permitiendo así mostrar el universo invisible detrás de cada producción. La propuesta no solo expone la individualidad de los músicos, sino también el entramado de oficios y saberes que hace posible cada función.

PUBLICIDAD

La colección de imágenes será exhibida en el concierto de apertura de la nueva temporada del ciclo, marcando el comienzo de una etapa en la que el cruce entre fotografía y música refuerza la idea de que la experiencia artística puede instalarse tanto en la sala como en el relato visual.

Nadine Sierra, soprano estadounidense

La programación del CICLO AURA 2026 reunirá a artistas internacionales en el Teatro Colón. Entre las fechas anunciadas figuran Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya el 28 de mayo, Xabier Anduaga junto a Hera Hyesang Park el 3 de agosto, Pinchas Zukerman con Amanda Forsyth el 28 de septiembre, y el regreso de Nadine Sierra junto a Freddie De Tommaso el 26 de octubre, acompañados en todos los casos por la Orquesta del Ciclo Aura.

PUBLICIDAD

En 2025, el ciclo marcó un punto de inflexión con la incorporación del trabajo fotográfico de López, aportando una dimensión inédita en la interacción con el público. Este cruce de disciplinas responde a la visión impulsada por MH LIVE y Elisa Wagner, orientada a expandir los límites de la experiencia en vivo e impulsar nuevas formas de conexión entre los intérpretes y su audiencia.

Aigul Akhmetshina

Marcos López (Santa Fe, 1958) se estableció como fotógrafo y artista visual desde 1978, con una trayectoria marcada por series emblemáticas como “Asado en Mendiolaza” y “Suite bolivariana” desarrolladas durante las décadas del noventa y dos mil. Su obra ha representado a la Argentina en bienales internacionales como París y La Habana, y se ha visto en exposiciones colectivas e individuales en países como Chile, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos, Cuba, España, Francia, Italia, Finlandia, Estonia, Bélgica y Holanda.

PUBLICIDAD

Varias colecciones institucionales incluyen su trabajo, entre ellas el Museo Nacional de Arte Reina Sofía y el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en España, la Fundación Daros-Latinoamérica en Suiza y Quai Branly. Esta presencia institucional robustece la posición de López como referente en la redefinición visual de la cultura latinoamericana, destacaron los organizadores de CICLO AURA. Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires.