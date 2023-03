La cuarta Residencia de Escritores Malba ya tiene destinatarias

De izquierda a derecha, Fernanda Melchor, Andréa del Fuego, Renata Salecl y Elena Medel

Malba Literatura presenta quiénes son las autoras que participarán de la cuarta edición de la Residencia de Escritores Malba (REM). Creada en 2018, la REM está dirigida a escritores extranjeros y se constituye como un foro de intercambio y creación literaria a partir de la invitación a vivir cinco semanas en Buenos Aires.

Las escritoras seleccionadas para residir en Buenos Aires en 2023 son: Fernanda Melchor (Veracruz, México, 1982), Andréa del Fuego (San Pablo, Brasil, 1975), Renata Salecl (Slovenj Gradec, Eslovenia, 1962) y Elena Medel (Córdoba, España, 1985), quien se suma gracias al programa especial de REM + AC/E, que, desde 2019, tiene como objetivo crear un puente con autores, editores y gestores de España y Argentina. La premisa de este acuerdo es profundizar los diálogos existentes, así como crear nuevas redes de trabajo y creación entre ambos países.

En abril llegará Fernanda Melchor; por primera vez, y gracias al Instituto Guimarães Rosa en Buenos Aires, en junio visitará la Argentina Andréa del Fuego. En junio, con apoyo especial de AC/E (Acción Cultural Española), en agosto será el turno de Elena Medel. Y finalizarán las residencias en septiembre con Renata Salecl.

A partir de su lanzamiento en noviembre, esta tercera convocatoria online recibió casi 350 aplicaciones de 35 países. Las autoras fueron seleccionadas por un comité honorario integrado por John M. Coetzee (premio nobel de literatura, de Sudáfrica); M. Soledad Costantini (directora de Malba Literatura, por Argentina); Christian Lund (director del Louisiana Literature Festival, de Dinamarca); Cristina Fuentes La Roche (directora Internacional del Festival Hay, Reino Unido) y Santiago Tobón (director de editorial Sexto Piso, de España).

Gracias al apoyo de las diferentes instituciones nacionales e internacionales, la REM continúa amplificando su alcance internacional. No solo a través de la presencia de cuatro escritoras y especialistas de prestigio residiendo en el país, sino también por medio de un programa de actividades y eventos que tienen a la residencia como el principal gestor y promotor de redes de trabajo.

Este año se organizará un programa especial en torno a la especialidad y a las obras de cada autora, sus procesos de escritura y creación, además de diferentes jornadas junto con otros colegas y organizaciones locales.

Fernanda Melchor es autora de las novelas "Falsa liebre", "Temporada de huracanes", "Aquí no es Miami" y "Paradais"

Fernanda Melchor (Veracruz, México, 1982) es autora de las novelas Falsa liebre (Almadia, 2013), Temporada de huracanes (LRH, 2017), Aquí no es Miami (LRH, 2019) y Paradais (LRH, 2021). Es periodista graduada en la Universidad Veracruzana y máster en Estética y Arte por la Universidad Autónoma de Puebla. Algunos de sus relatos y reportajes literarios han sido publicados en revistas como Replicante, Letras Libres, GQ y Vice, así como en la antología Mexico 20, New Voices, Old Traditions (Pushkin Press, 2015). En 2013 fue reconocida por la revista La Tempestad como la escritora emergente del año en el panorama literario mexicano, y en 2015 por el Conaculta, el Hay Festival y el British Council como una de las escritoras menores de 40 años más destacadas de su país. Ha sido galardonada con el Premio Anna Seghers, el Premio Pen Club y el Premio Internacional de Literatura 2019 de la Casa de las Culturas del Mundo, entre otros.

Andréa del Fuego nació en San Pablo y es escritora y docente

Andréa del Fuego (San Pablo, Brasil, 1975) es escritora y docente en Filosofía por la Universidad de São Paulo (USP). En Argentina, publicó con Edhasa tres obras: Los Malaquias, Las miniaturas y para público infantil Las detectives de peluche. Autora de nueve libros de ficción, entre ellos la novela Os Malaquias, obra que ganó el Premio José Saramago traducido a numerosos idiomas. Recibió de la Secretaría de Estado de Cultura de São Paulo la Beca para Fomentar la Creación Literaria, con la que escribió y publicó la obra Engano seu. Es la ganadora del II Premio Literatura para Todos, otorgado por el Ministerio de Educación de Brasil con la novela Sofía, la coleccionista y la conductora. Su novela juvenil Sociedade da Caveira de Cristal fue seleccionada para PNBE 2009 y para el Programa de Apoyo al Conocimiento 2012. Su última novela A Pediatra también publicada en Portugal (y pronto en Argentina) es finalista del Premio de Literatura de São Paulo y el Premio Jabuti, y vendió los derechos audiovisuales para Anonymous Content.

Andrea del Fuego participará del Laboratorio de traducción organizado por la Residencia de Escritores de Malba en asociación con la Escuela de Otoño de la Traducción Literaria (AATI y IES “Lenguas Vivas” – Juan Ramón Fernández), para traducir una obra breve de su autoría del portugués al español.

La escritora española Elena Medel (Foto: EFE/Gina Baldivieso/ Archivo)

Elena Medel (Córdoba, España, 1985) reside en Madrid. Ha publicado los libros de poesía Mi primer bikini (DVD, 2002; traducido al inglés y al sueco), Tara (DVD, 2006) y Chatterton (Visor, 2014), reunidos en Un día negro en una casa de mentira (Visor, 2015); los ensayos El mundo mago (Ariel, 2015) y Todo lo que hay que saber sobre poesía (Ariel, 2018); y la novela Las maravillas (Anagrama, 2020), traducida a quince idiomas, ganadora del Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2020 e incluida en la longlist del Dublin Literary Award 2023. Entre otros galardones, ha obtenido el XXVI Premio Loewe a la Creación Joven, el Premio Fundación Princesa de Girona 2016 en la categoría de Artes y Letras y la beca Leonardo para Investigadores y Creadores Culturales 2021 de la Fundación BBVA. Ha sido escritora residente del Alan Cheuse International Writers Center de la Universidad George Mason. Dirige el sello de poesía La Bella Varsovia.

Elena Medel participará del Fellowship Program de la FED, a partir del acuerdo que la REM tiene con la Feria de editores a partir del 2022 con el objetivo de brindar a los autores una inmersión en el mundo editorial argentino.

(Foto: Franco Fafasuli)

Renata Salecl (Slovenj Gradec, Eslovenia, 1962) es filósofa, socióloga y teórica jurídica, se desempeña como investigadora en el Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ljubljana y es profesora en el Birkbeck College de la Universidad de Londres. Todos los años da clases en la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo (Nueva York), sobre psicoanálisis y derecho, y también dicta cursos sobre neurociencia y derecho. Sus libros han sido traducidos a quince idiomas. En 2017, fue elegida como miembro de la Academia de Ciencias de Eslovenia. En español publicó los libros (Per) versiones del amor y del odio (Siglo XXI, 2002), Angustia (Ediciones Godot, 2018), El placer de la transgresión (Ediciones Godot, 2021), Pasión por la ignorancia: qué elegimos saber y por qué (Ediciones Godot, 2022) y La tiranía de la elección (Ediciones Godot, 2022).

La Residencia de Escritores Malba (REM) es una iniciativa de Malba Literatura, que cuenta con la colaboración de Ampersand como socio institucional, y además cuenta con el programa anual REM + AC/E Acción Cultural Española y el apoyo de Mecenazgo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

