Cultura

Miguel Ángel y Rodin juntos en el Louvre, en una muestra que despierta las emociones del cuerpo

La exhibición, que presenta más de 200 obras de los dos gigantes de la escultura, propone entender cómo dieron vida a la piedra y cambiaron la forma de ver la anatomía humana

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Muestra Miguel Angel y Rodin - Louvre
Miguel Ángel y Rodin juntos en el Louvre, en una exposición que resalta lo espiritual del cuerpo (Reuters)

Una mano emerge de un tosco bloque de mármol blanco, con elegantes y pulidos dedos que se alzan hacia el cielo. En su palma hay diminutas figuras desnudas, masculina y femenina, entrelazadas en un abrazo apasionado.

La mano de Dios, una escultura de finales del siglo XIX de Auguste Rodin, hace referencia a la creación bíblica de Adán y Eva, pero también a Miguel Angel, el artista renacentista a quien Rodin admiraba como un Dios artístico. Los contemporáneos de Miguel Angel lo apodaron “Il Divino” o “el divino”, en parte porque creía que esculpía figuras en la piedra bajo la guía de Dios.

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“La mano de Dios” es la pieza central de una importante nueva exposición en el Museo del Louvre, Miguel ángel y Rodin: Cuerpos vivos, organizada en colaboración con el Museo Rodin, otra institución parisina. La muestra, que estará abierta hasta el 20 de julio, presenta más de 200 obras para comparar cómo los dos escultores, separados por cuatro siglos, capturaron el espíritu viviente dentro de una forma estática.

Muestra Rodin-Miguel Angel
Aunque el mármol, bronce, yeso y terracota predominan en la exposición, también incluye unos 30 dibujos de Miguel Angel que ilustran su fascinación por la anatomía y estudios para sus esculturas en mármol

“Para Miguel Angel, al igual que para Rodin, el objetivo no era mostrar solo la anatomía del cuerpo”, dijo Bormand. “La finalidad era mostrar el cuerpo pensante, con emoción, con sensación. Y mostrarlo no solo en el rostro, sino explorarlo en todas las partes del cuerpo”.

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Miguel Angel describió con fama su método de tallado como “per via di levare”, o crear “por sustracción”, lo que significaba que veía una figura dentro de un bloque de mármol y eliminaba todo lo demás para liberar la forma.

Rodin, nacido en París en 1840, viajó por Italia en 1876, un año después de las celebraciones por el 400º aniversario del nacimiento de Miguel ángel, e hizo numerosos dibujos de las esculturas públicas y frescos del artista mayor, especialmente de las figuras reclinadas de la “Aurora” femenina y el “Crepúsculo” masculino en la Basílica de San Lorenzo en Florencia, Italia.

El viaje de Rodin tuvo un efecto transformador. “Mi liberación del academicismo fue gracias a Miguel ángel”, escribió.

Muestra Miguel Angel y Rodin - Louvre
La muestra presenta más de 200 obras (Reuters)

Al regresar a París, creó meticulosamente un efecto que imitaba el mismo aspecto inacabado, o “non finito”, de las esculturas de Miguel ángel. Pero en lugar de tallar piedra, logró una textura similar usando arcilla y cera para modelar, ensamblando las partes y luego fundiendo las obras en yeso y bronce.

Rodin “veía lo inacabado como obras terminadas”, dijo Bormand.

Dos obras de Miguel ángel de la colección del Louvre —“Esclavo rebelde” y “Esclavo moribundo”— que Rodin conocía bien y que fueron fundamentales para el desarrollo de su método, fueron originalmente encargadas como parte del monumento funerario al Papa Julio II. Miguel ángel trabajó en ellas desde 1513 hasta 1515, luego abandonó el proyecto cuando cambiaron los planes de la tumba. Los cuerpos musculosos de los esclavos, que luchan contra sus restricciones de piedra, se convirtieron en obras emblemáticas de lo que los historiadores después llamarían el estilo “non finito” de Miguel Angel.

La cualidad áspera y tosca de la piedra sin pulir, que revela las hendiduras del mazo y el cincel, fascinó a artistas del siglo XIX como Rodin, quienes encontraron en ello un correlato con las pinceladas rápidas y los colores sin mezclar de la pintura impresionista, dijo Francesco Caglioti, profesor de historia del arte en la Scuola Normale Superiore de Pisa, Italia.

Muestra Rodin-Miguel Angel
La finalidad era mostrar el cuerpo pensante, con emoción, con sensación" :(Musée du Louvre)

Miguel ángel dejó aproximadamente dos tercios de sus obras incompletas, posiblemente porque estaba abrumado por los encargos de monarcas y figuras eclesiásticas, dijo Caglioti.

El artista florentino eventualmente regaló los dos “Esclavos” a un amigo, quien luego se los obsequió al rey Francisco I de Francia, lo que explica cómo llegaron a la colección del Louvre.

Aunque el mármol, bronce, yeso y terracota predominan en la exposición, también incluye unos 30 dibujos de Miguel Angel que ilustran su fascinación por la anatomía y estudios para sus esculturas en mármol. Entre las esculturas de Rodin en exhibición se encuentran “La edad de bronce” (1875-77), “Adán” (1880-81) y un vaciado en yeso para su monumental estatua del escritor Honoré de Balzac. El busto en mármol de Rodin, “Hombre con la nariz rota”, que representa a Miguel ángel, es uno de los muchos bustos expuestos, junto con bocetos y pinturas.

Muestra Rodin-Miguel Angel
Debido a que fue imposible transportar las principales obras de Miguel Angel desde Italia, la muestra incluye varias reproducciones (Musée du Louvre)

Debido a que fue imposible transportar las principales obras de Miguel Angel desde Italia, la muestra incluye varias reproducciones, entre ellas copias de las esculturas “Aurora” y “Crepúsculo” y una réplica de 1570 de su vasto fresco “El Juicio Final” realizada por el artista francés Robert Le Voyer.

Chloé Ariot, la otra curadora de la exposición, que trabaja en el Museo Rodin, dijo que Miguel ángel tuvo muchos seguidores y admiradores, pero que Rodin fue tal vez su acólito más sincero. Consideró un gran honor cuando los críticos de arte de la década de 1880 empezaron a reconocerlo como un par, contó. Aun así, su trabajo parece inacabado por razones diferentes, añadió.

“Para Rodin, el ‘non finito’ también era una forma de mostrar la realidad de la vida”, agregó Ariot: Rodin pudo haber elegido hacer su obra más pulida, pero no lo hizo. “Tienes la sensación de que sigue ‘en proceso’”, señaló. “Sientes el flujo de la vida”.

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