—Bueno, pero juntar signos con tu cerebro no es bueno ni malo para tu salud. Leer como actividad de suspensión de la realidad externa, ingresar en una voz que a veces es lo más parecido que hemos inventado a la telepatía… Yo soy un lector de trama, me gusta el placer lector, pero también me interesa la creación de voces. Por ejemplo, sentir que conoces más a Proust que a tus padres o tus amigos y que esa presencia incorpórea, y no por eso irreal, te acompañará siempre. Ese tipo de lectura no tiene nada que ver con la lectura de las redes sociales, que es una descorporización del mundo visible. A mí me interesa muy poco. Ya pasó igual la fase de alabarlas y denostarlas. Es como el agua mineral, están ahí, hay que vivir con eso. Jodie Foster dijo una vez en una entrevista: "Yo no uso redes sociales pero tampoco me vanaglorio por ello porque no es que cuando no estoy en Instagram estoy salvando la humanidad". Por carácter o por temperamento o porque escribir libros es una manera de postear, no necesito postear fotos de mí mismo o expresar mis opiniones en 140 caracteres, porque ya estoy escribiendo un libro. Me he acostumbrado, me gusta esta velocidad y me quedo con ella.