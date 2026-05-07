Un brindis por Anthony Bourdain, ese héroe maradoniano

Tráiler de 'Tony', la película protagonizada por Dominic Sessa que retrata la juventud del chef y presentador Anthony Bourdain.

“Come en un restaurante local esta noche. Tómate una cerveza fría a las 4 en un bar casi vacío. Anda a un lugar donde nunca hayas estado. Escucha a alguien con quien pienses que no tienes nada en común. Pide la carne poco cocida. Come una ostra. Tómate un Negroni. Tómate dos. Mantén la mente abierta a un mundo donde tal vez no entiendas ni estés de acuerdo con la persona a tu lado, pero aun así tómate una copa con ella. Come despacio. Deja propina al mozo. Pregunta cómo están tus amigos. Pregúntate cómo estás vos. Disfruta el viaje.” Anthony Bourdain

​Hay algo paradójico en la fascinación que todavía genera Bourdain. Recorrió el mundo en una época en la que el mundo ya parecía recorrido y buscó autenticidad en un tiempo que tiende a convertir toda experiencia en superficie. Su figura dice algo incómodo sobre nuestra época. No tanto por lo que hizo, sino por lo que proyectamos sobre él. En un mundo donde viajar se volvió consumo y la autenticidad un producto, Bourdain funcionó como una ilusión persistente, la idea de que todavía es posible experimentar algo real. En ese sentido, fue menos un cocinero que un síntoma.

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​Aparece en el momento exacto en que la globalización vuelve al mundo accesible, pero también homogéneo. Su éxito no se explica por la comida, sino por la necesidad de creer que todavía existen diferencias. Para muchos, funcionaba como una forma concreta de escape, la posibilidad de una vida por fuera de la rutina sin caer en la impostura. No ofrecía una salida, pero sí una imagen posible.

​Sus viajes no eran solo desplazamientos. Eran, sobre todo, una manera de mirar. En sus libros y en sus programas, proponía detenerse en lugares que no suelen ocupar el centro. Cocinas pequeñas, mercados, mesas compartidas. Había ahí una atención particular por lo cotidiano, por aquello que no entra fácilmente en el relato espectacular del turismo. Esa mirada, más que los destinos, explica su impacto. Nunca idealizó esa vida. Habló con bastante claridad del costo de ese movimiento constante: la soledad, el desarraigo, la dificultad de sostener vínculos en el tiempo. Esa dimensión, menos visible, es la que vuelve su figura más cercana. No hay épica en ese punto, hay desgaste.

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La figura de Bourdain simboliza la ilusión de que aún es posible vivir experiencias reales lejos del consumo turístico masivo

​En muchos aspectos, su figura tiene algo maradoniano. Como Diego Maradona, Bourdain encarnaba una intensidad que no admite términos medios. En ambos aparece una relación conflictiva con los límites y un estilo de vida llevado al extremo, difícil de sostener sin costo. La admiración que generan no está separada de esa tensión, sino que convive con ella. Maradona surge de una Argentina desbordada y desigual. Bourdain pertenece a otra escala, la de la circulación global, los aeropuertos, los circuitos culturales. Sin embargo, en los dos hay un rechazo parecido a la idea de una vida ordenada y previsible.

​En Bourdain, esa tensión se hacía visible en el contraste entre exposición y distancia. Era una figura pública que, al mismo tiempo, mantenía cierta opacidad. Podía narrar con detalle la vida de otros, pero le costaba ordenar la propia. Esa asimetría es frecuente en este tipo de trayectorias. Se vuelven referencia para muchos mientras su propio equilibrio se vuelve cada vez más inestable. Sus últimos años estuvieron atravesados por conflictos personales y por una presión constante que terminó por mostrar los límites de ese ritmo de vida. No hace falta reconstruir esos episodios en detalle. Alcanza con señalar que esa intensidad, que en un primer momento aparece como motor, también puede convertirse en una carga difícil de sostener.

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​Hay un momento en su paso por Buenos Aires que condensa algo de ese trasfondo. En el episodio de No Reservations, la ciudad aparece como escenario de intensidad, noches largas, excesos y una sociabilidad cargada de energía. Pero en medio de ese ritmo hay pausas, silencios, miradas perdidas que no terminan de encajar con la escena. No es algo explícito ni subrayado, pero se filtra. Como si la velocidad del entorno no alcanzara a llenar del todo el vacío. Esa disonancia, leve pero persistente, dice más que cualquier confesión directa. Anticipa algo que después se vuelve más evidente. La búsqueda constante, aun cuando parece plena, puede convivir con una insatisfacción difícil de nombrar.

​La potencia de Bourdain se encontraba en la capacidad de moverse entre culturas sin traducirlo todo a códigos propios y en una sensibilidad para detectar historias donde otros ven apenas escenarios. Más que acumular experiencias, parecía interesado en entenderlas. Su muerte dejó, a día de hoy, una incomodidad persistente. Obliga a revisar la imagen que se había construido alrededor de su figura. Recuerda que incluso quienes parecen haber encontrado una forma intensa de vivir pueden estar sosteniendo equilibrios frágiles. En esa tensión entre impulso y desgaste se cifra buena parte de su legado.

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Los viajes de Anthony Bourdain destacan la importancia de lo cotidiano y los lugares poco visibles en sus relatos y programas

Anthony ​Bourdain también funciona como una figura de transición. Pertenece a un momento previo a la saturación total de las redes sociales, pero ya inmerso en la lógica de la exposición global. No era ajeno a esa dinámica, pero tampoco estaba completamente absorbido por ella. Hay en su forma de viajar y de narrar una diferencia sutil con el presente donde no buscaba validación inmediata ni convertía cada experiencia en una instancia de autoafirmación. Esa distancia, que hoy parece menor, es en realidad significativa. Marca el pasaje entre un mundo donde todavía era posible perderse y otro donde casi todo está mediado, registrado y devuelto como imagen.

​En un presente donde la experiencia tiende a ser registrada antes que vivida, este hombre proponía algo más simple. Prestar atención. Escuchar. Compartir una mesa sin necesidad de acuerdo. Hay en ese gesto una idea mínima, casi elemental, pero que resulta cada vez menos frecuente. Por eso su figura persiste. No tanto como modelo, sino como recordatorio. La próxima vez que pida un Negroni con amigos, voy a brindar por eso. Y por Tony Bourdain.

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[Fotos: Cortesía de CNN / Focus Features y archivo]