Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del jueves 7 de mayo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires inicia la recta final de su 50° edición el jueves 7 de mayo en La Rural, Palermo, con una agenda que combina ciencia, literatura, tecnología y espectáculos para todos los públicos. La programación del día destaca por su amplitud temática y la participación de referentes nacionales e internacionales, en un entorno de celebración y encuentro cultural abierto a la comunidad.
Desde las primeras horas de la tarde, el público podrá disfrutar de talleres científicos, charlas literarias, actividades interactivas y presentaciones de libros que abarcan desde el mundo natural hasta la ficción contemporánea, pasando por debates sobre tecnología, inclusión, memoria y creatividad.
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Todas las actividades del jueves 7 de mayo
14:00 h
Arthropoda: el imperio eterno. Desde hace más de 500 millones de años, los artrópodos dominan el planeta. Sobrevivieron extinciones masivas, adaptaron cuerpos, reinventaron formas de vida y poblaron cada rincón del mundo: océanos, desiertos, cuevas, selvas y ciudades. En esta experiencia, te invitamos a conocer la diversidad sorprendente de este linaje indestructible: desde los trilobites que habitaron mares primitivos hasta los insectos que hoy polinizan nuestros alimentos. Fósiles, modelos y organismos vivos revelan una historia de conquista, adaptación y permanencia. Arthropoda no es solo un grupo biológico; es un imperio que nunca caerá.
- Organiza: Departamento de Ciencias Geológicas, Exactas-UBA
- Participa: Nunca Jamás Prodicciones
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Minerales y rocas en la vida coridiana ¿En qué situaciones de la vida cotidiana podemos encontrar rocas y minerales? Vení a descubrirlo en esta estación y conocé sobre sus usos y la importancia de los recursos minerales. Además, aprenderás a analizar las distintas propiedades mecánicas y ópticas de los minerales.
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- Organiza: Departamento de Ciencias Geológicas, Exactas-UBA
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
¡Sin Química no hay nada! Exploraremos cómo las sustancias que usamos a diario interactúan con la luz y la materia, realizaremos demostraciones que conectan la química con la electricidad y mostraremos los fascinantes “materiales inteligentes”. Además, podrás ver simulaciones moleculares que revelan el mundo oculto de los átomos y las moléculas.
- Organiza: Departamento de Quimica Inorgánica, Analítica y Química Física
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Taller de Programación y Robótica. ¿Querés saber cómo se programa un robot? ¿Cómo puede detectar qué es lo que pasa en el mundo? ¿Cómo puede realizar alguna acción? ¿Acaso puede ser inteligente? En este taller daremos una introducción a la programación de robots, y trabajaremos con placas Arduino, usando sensores y actuadores de distintos tipos.
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- Organiza: Departamento de Computación, Exactas-UBA
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
14:15 h
Espectáculo musical para infancias basado en el cuento; India y su escudo, que habla sobre la celiaquía. De 2 a 12 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Nunca Jamás Prodicciones
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
14:30 h
Presentación del libro Compilado de jurisprudencia comentada sobre derecho ambiental y animal de la justicia de la CABA.
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- Organiza: Editorial Jusbaires
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Presentación de la XX Edición del Concurso Nacional de Cuento y Poesía “Adolfo Bioy Casares” y de los libros ganadores del año anterior.
- Organiza: Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Las Flores
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
XXII Jornada de Derecho de Autor en el Mundo Editorial.
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- Organiza: CADRA
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
Celebrar 20 años de vida y presentar “Familia y Universidad: umbrales de la Esperanza”.
- Organiza: Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina
- Participa: Myriam Mitrece; Gabriela Mango; Macarena Fehleisen; Alejandrina Laprida; Alejandra Planker
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Preguntados tributario: ¿cómo construimos nuestra Ciudad? A través de una ruleta, los/as chicos/as participarán en un juego de preguntas y respuestas por equipos y de acuerdo con diferentes categorías temáticas. Una propuesta lúdica para afianzar conceptos clave de la educación tributaria de forma dinámica y en equipo. De 5 a 12 años.
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- Organiza: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
La autora del libro “Los cristales mágicos” realizará la narración del cuento, mientras la ilustradora realiza una ilustración en vivo que luego se sorteará entre el público. También se van a sortear dos ejemplares entre los asistentes a la actividad. Para toda la familia. De 2 a 9 años.
- Organiza: Bianca Ediciones
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
15:00 h
Industria Ficción. Presentación de SIGMA, el libro de los “poetas electromecánicos”, escrito por estudiantes de la ET 25 durante 2025. Impulsado por el docente de literatura Pedro Nazar, el proyecto propone desplazar la imaginación del terreno abstracto para incrustarla en el corazón del taller: entre serruchos, gubias, aserrín y tornos, la escritura emerge como una práctica situada, atravesada por lo técnico y lo material.
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- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Pedro Nazar
- Coordina: Armando Alzamora
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
15:45 h
Sin Julepe. Es un dúo de música y clown para las infancias. En cada presentación estos dos payasos invitan a grandes y a chicos a re-conectar nuevamente con el juego para que nunca dejen de jugar. De 2 a 9 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Mercedes Lía Hernandez, Jonatan Negro
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
16:00 h
Presentación del libro Habitar la Ciudad. Herramientas feministas para pensar ciudades justas e inclusivas.
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- Organiza: Editorial Jusbaires
- Participa: Roberto Andrés Gallardo, Daniela Camozzi, Celeste Fernández y Bárbara Schreiber
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
En el marco del 25 Aniversario de la Fundación Pupi, Proyecto Libros Solidarios, se presenta el Proyecto Cómo hacemos nuestro libro en este caso libros digitales del Programa para adolescentes Prendete y el del Jardín de Infantes Comunitario Rayito de Sol, así como el libro de la Historia de la Fundación Pupi – Conmemoración 25 Aniversario.
- Organiza: Fundación PUPI
- Participa: Andrés de la Fuente, Juan de la Fuente, Profesora Vanesa Orbes y Jorge Suárez Armillei
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
Entrega del Premio Vivalectura 2026.
- Organiza: Fundación Santillana
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Presentación del libro “Territorios del futuro, Atlántico Sur y Antártida”.
- Organiza: SADE
- Participa: Martin Pérez, Agustina Rodríguez Saa, Pablo Vommaro y Monseñor Marcelo Colombo
- Coordina: Santiago Barassi
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “El paleontólogo porteño. Diez crónicas de paleontología en la ciudad de Buenos Aires”.
- Organiza: Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico
- Participa: Federico Agnolín, Horacio Padula, Eduardo Tonni
- Coordina: Jorge Mallo
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “El detector de mentiras”. Hugo Lescano, junto a Gastón Pauls, nos demuestra en esta obra todo su conocimiento en lenguaje corporal que ha adquirido en más de 30 años de experiencia, además narrará experiencias personales, anécdotas e historias nunca antes contadas.
- Organiza: Hugo Lescano (NON VERBA)
- Participa: Hugo Lescano y Gastón Pauls
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Presentación Libros de 11 escritores Misioneros.
- Organiza: Secretaría de estado de cultura. Provincia de Misiones
- Participa: Escritores Misioneros
- Coordina: Laura Lagable
- Sala: Tulio Halperín Donghi
- Pabellón: Azul
Pablo El Juglar. Este unipersonal celebra la tradición oral. El actor narra cómo descubrió historias familiares con sus abuelos y el amor por los libros gracias a sus padres. Con títeres y objetos, resalta valores como compartir, respetar a los adultos y decir no al bullying. Un viaje mágico de raíces y afectos. Dirección: Florencia Chame. De 2 a 9 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Pablo Herrero; Florencia Chame
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Taller Mapas de Cosmovisión de Colores Originarios, Narración de leyendas originarias de argentina y Trabajo sobre mapas de cosmovisión. De 2 a 12 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Carolina Ortiz Maldonado, Diego Chiari
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Las aventuras de Dato. Presentación de la novela gráfica de la autora mexicana Sofy Romero, quien invita a los jóvenes participantes a sumergirse en el universo de la tecnología.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Sofy Romero (México)
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
17:00 h
Presentación de la colección de narrativa Yezh, del sello Primavera Revólver Casa Editorial. Concebida como un catálogo en diálogo, la colección propone que autores que publican por primera vez convivan con figuras de larga y reconocida trayectoria, trazando un mapa intergeneracional de la literatura contemporánea. La lógica de cruce también se expande en el plano visual: las tapas recorren un arco que va desde Rep hasta Coco Border, reforzando la idea de una colección que no ordena jerarquías, sino que pone en circulación distintas intensidades de lo contemporáneo. Una serie que entiende la edición como montaje: generaciones, lenguajes y sensibilidades en tensión, construyendo un mismo presente.
- Organiza: Fundación El Libro
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
La feria está de fiesta. Una función de cuentacuentos que invita a reunirse alrededor de los libros para celebrar. A través de historias, personajes y juegos con las palabras, los cuentos se vuelven un espacio de encuentro donde la alegría de compartir se transforma en una fiesta! Por Any, La Llave de los cuentos. De 2 a 5 años.
- Organiza: Fundación El LIbro
- Participa: Any González
- Sala: Biblioteca - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
17:30 h
Presentación del libro de bienestar “Vivimos más, lleguemos mejor”, del Dr. Alberto Cormillot.
- Organiza: Riverside Agency
- Participa: Dr. Alberto Cormillot, Dr. Diego Bernardini
- Coordina: Trini Vergara
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Lorena Mauro presenta “El Tao del CEO”. Con un formato absolutamente disruptivo, actual y ejecutivo, la autora desafía la clásica estructura del libro. Porque si hay poco tiempo, es momento de administrarlo mejor: cada minuto cuenta, ¿y si lo usamos para reencontrarnos con nosotros mismos?
- Organiza: Libella Editorial
- Participa: Lorena Mauro
- Coordina: Natalia Alterman
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
Presentación de libros, autores y programa de escritura.
- Organiza: Presscoaching
- Coordina: Fernando Girasol y Julieta Pelayo
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Bajo la superficie: una conversación entre científicos y escritores para adentrarse en los misterios visibles e invisibles del mar. Luego del éxito de público del streaming del CONICET, que nos descubrió algunas de las maravillas de la fauna marina local, una investigadora marina y un escritor que se ha dedicado a escribir sobre el mar dialogan acerca de ese misterioso medio que seduce e intriga a la humanidad desde el principio de los tiempos.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: María Gabriela Palomo y Patrik Svensson
- Coordina: Nicolás Artusi
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Jeremías Gamboa presenta “El principio del mundo”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial y Fundación El Libro
- Participa: Deepak Ananda
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
La base China en Neuquén. ¿En la ruta de la seda?
- Organiza: Editorial Dunken
- Participa: Daniel Bam
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Cultura, ciencia y creación de sentido: un diálogo imprescindible ante los desafíos del nuevo paradigma. El rol de la masonería en diálogo con actores sociales conscientes de repensar nuestra tradición ciudadana con una mirada humanista y contemporánea.
- Organiza: Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones
- Participa: Jorge Tellerman, Sebastián Sfriso
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Más allá del diagnóstico: psicopedagogía, discapacidad y nerudiverisdad. Un conversatorio sobre aprendizaje y diversidad funcional que propone repensar el acompañamiento clínico y abrir nuevas posibilidades de inclusión y desarrollo.
- Organiza: Biblos
- Participa: Mariela Holcman, Viviana Delfino
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Diosario: Dioses, Seres y Espíritus del Perú. A través de un original abecedario, este libro presenta los poderes y características de algunos de los dioses, seres y espíritus que habitan en la rica mitología del Perú. De manera lúdica y amigable, los niños y niñas podrán acercarse a un mundo maravilloso que combina historia, leyenda e imaginación sobre la mitología peruana. Esta actividad invita a descubrir la diversidad de nuestras tradiciones a través de un lenguaje cercano, con un sutil toque de humor. De 2 a 12 años.
- Organiza: Perú, País Invitado de Honor
- Participa: Alfredo Bonifacio (narrador)
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Las aventuras de Lobo. Nanu te invita a disfrutar el mundo de los Cuentos de Lobo, jugar junto a ella y hacer una actividad plástica. De 2 a 9 años.
- Organiza: Librum
- Participa: Nanucuentos
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
18:00 h
“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: El Obrador
- Sala: Espacio Digital
- Pabellón: Amarillo
Feminismos, migración y diversidad: ¿cómo se nombran las escrituras? Las escritoras peruanas Katya Adaui, Romina Paredes y K. Luy de Aliaga reflexionan sobre estas categorías y sus límites para leer la literatura actual, a partir de sus experiencias y prácticas de escritura.
- Organiza: Perú, País Invitado de Honor
- Participa: Katya Adaui, Romina Paredes, K. Luy de Aliaga
- Coordina: Giovanna Cirianni
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
No perdamos la memoria. Lecturas a pie de obra. Lecturas de novelas que hacen historia junto a las autoras Sandra Comino y Mercedes Pérez Sabbi. A 50 años del golpe militar, las escritoras nos acercan ficciones protagonizadas por personajes jóvenes para mantener viva la memoria. Malvinas, el bombardeo a Plaza de Mayo y otros hitos de la historia argentina estarán sobre el escenario.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Sandra Comino, Mercedes Pérez Sabbi
- Coordina: Editorial Comunicarte
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Kumbia Queers, Barbi Recanati & Paula Trama en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- Organiza: Fundación El Libro
- Sala: Pista Central
- Pabellón: Exterior
18:30 h
De la Facu a la Feria: nuevxs autores, estudiantes de escritura, leen por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Abril Nucera, Belén Duet, Camila Hernández, Clara Barrera, Daira Martínez, Delfina Spangenberg, Diana Vazquez, Indira Fidani, Lorena Gisella López Sparta y otros
- Coordina: Silvina Gruppo
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Café y libros: “El lado oscuro de la literatura, personajes con maldad, secretos y sombras”. Encuentro con los autores y firma de ejemplares. Camucha Escobar: autora de novelas históricas con elementos fantásticos con títulos como La medianoche del alma, La memoria del mal, La semilla del pecado. Nerea Liebre: autora con +85.000 seguidores en las redes sociales, su libro Cuartoscuro, el cual trata temas como la distopía argentina, la resistencia y el misterio. Daniela Anselmo: escritora con gran presencia en las redes sociales con +210.000 de seguidores. Autora de libros de ficción orientada al terror como La sangre que heredamos, The Blood We Inherit y La casa abandonada.
- Organiza: Editorial El Ateneo
- Participa: Camucha Escobar, Nerea Liebre y Daniela Anselmo
- Coordina: Carlota Del Campo
- Sala: Stand Editorial El Ateneo n°916
- Pabellón: Verde
19:00 h
La Palabra Indígena. Diálogo con Escritoras y Escritores Originarios. Mesa II. Poetas del pueblo mapuche y coya-avá guaraní (Argentina): conversación con Vanesa Gallardo Llancaqueo (Puel Willimapu) y Marcelo Quispe (Tekoha).
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: Viviana Ayilef (poeta del pueblo mapuche)
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Presentación del libro de Alejandro Vázquez.
- Organiza: Galerna
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
“La belleza de la oscuridad”. Conversación con Elaine Vilar Madruga. Por primera vez en Argentina contaremos con la presencia de la escritora, dramaturga y poeta cubana Elaine Vilar Madruga en la Feria del Libro de Buenos Aires, quien presentará su ultimo poemario Las tarántulas (Ed. Concreto) y la antología de cuentos Moira (Ed. Fera).
- Organiza: Inspirad@s Canadá y Fundación El Libro
- Participa: Elaine Vilar Madruga
- Coordina: Carolina Testa
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
Presentación de “Mis mejores recetas”. Edgardo Ríos (@mambrunense) lanza su primer libro de recetas. El cocinero más querido de las redes presenta platos típicos argentinos con una mirada fresca e innovadora.
- Organiza: Grupal
- Participa: Edgardo Ríos
- Coordina: Adriana Balagüer
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Viajero del alba: año cinco. Una charla sobre la historieta Argentina y un recorrido por los libros editados en este lustro de vida.
- Organiza: Viajero del Alba ediciones
- Participa: Federico Mariano con Cristian Blasco, Pablo Burman, RichDalt, entre otros
- Coordina: Viajero del Alba
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “Talleres de escritura creativa”. ¿Qué es un taller? ¿Cómo se construye? ¿Qué potencias tiene en la escuela contemporánea, en la biblioteca, en los centros comunitarios?
- Organiza: Noveduc / Novedades Educativas
- Participa: Martín Broide, Cecilia Bajour e Iris Rivera
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
XVI Jornada de Microficción - Mesa de Lectura I.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Silvia Delucchi, Lilian Cheruse, Carmen Nani, Sofía Ansaldo, Mario Lamique
- Coordina: Raúl Brasca y Martín Gardella
- Sala: Tulio Halperín Donghi
- Pabellón: Azul
Presentación de libro.
- Organiza: Grupo Planeta
- Participa: Gabriel Rolón
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
Del libro a mi voz, por Gimena Da Giau. Selección de cuentos para disfrutar la magia del narrador que poner voz a historias creadas por un escritor e imaginadas por un ilustrador. Vamos del libro a la voz y luego volvemos al libro para seguir la aventura de conocer historias. De 9 a 12 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Gimena da Geau
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Diseñá tu libro desplegable. Quienes asistan aprenderán técnicas utilizadas en la diagramación de libros pop up, a través de cortes y pliegues realizarán su propio libro desplegable. De 5 a 12 años.
- Organiza: Fundación El LIbro
- Participa: Griselda Carriso
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.
- Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
¿Es posible dejar de perder dinero en la Argentina? Mariano Ricciardi presenta el primer Manual de Superviviencia Financiera, un libro que revela todo lo que tenés que saber para preservar tu dinero en un contexto que cambia todo el tiempo.
- Organiza: Libella Editorial
- Participa: Mariano Ricciardi
- Coordina: Natalia Alterman
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
19:30 h
¿Por qué la poesía es un territorio lesbiano? Marie Gouiric y Paula Jiménez España rodean esta pregunta y la ponen en discusión: cómo la poesía se volvió un espacio para narrar vínculos y formas de existencia.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Marie Gouiric, Paula Jiménez España
- Coordina: Alex Zani
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
XVI Jornada de Microficción - Mesa de Lectura II.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Sandra Bianchi, Leonardo Dolengiewich, Mariángeles Abelli Bonardi
- Coordina: Raúl Brasca y Martín Gardella
- Sala: Tulio Halperín Donghi
- Pabellón: Azul
Distopía y ciencia ficción: géneros que no olvidamos: A veces pareciera que estos géneros ya no se leen. Pero sí, hay muchas relecturas, hay clásicos y hay que buscar.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Ivanna Romanelli, Eugenia Loyza y Sofia Jassimanolis
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
Educar y criar en primera infancia. Bien-estar y mal-estar de los adultos a cargo. Intervenciones posibles y ventanas de oportunidad. Educar y criar respetando lo singular de cada niña y niño pequeño ; convivir con tendencias de la época como el consumo, las pantallas, las condiciones sociales vulnerables, y lo que cada familia trae, son desafíos que ponen en tensión la tarea de docentes y profesionales de la salud y la educación. ¿Cómo convivir en estas tensiones entre instituciones y adultos, cuidando la salud integral de los niños? Intervenciones posibles.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Marcela Pereira, Graciela Jaimsky
- Coordina: Editorial Entreideas
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
20:00 h
XVI Jornada de Microficción - Mesa de lectura III (Microficción peruana).
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Miguel Cotrina, Jomar Cristóbal, Fabiola Del Mar, Jorge Rivera
- Coordina: Alberto Benza
- Sala: Tulio Halperín Donghi
- Pabellón: Azul
Lecturas antifascistas. Es una invitación a compartir lecturas que nos permitan generar un refugio de las violencias que recibimos como personas trans, travestis, migrantes, racializadas, discas, disidentes, artistas. Una oportunidad para soñar el mundo en el que queremos vivir con la literatura como trampolín.
- Organiza: Editorial Puntos Suspensivos
- Coordina: Gaita Nihil
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
20:30 h
La Palabra Indígena. Diálogo con Escritoras y Escritores Originarios. Mesa III. Poetas del pueblo mapuche (Chile): conversación con Graciela Huinao y Bernardo Colipan Filgueira (Chaurakawin/ Futa Willimapu).
- Organiza: Fundación El Libro
- Coordina: Enrique Foffani
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Beatriz Leveratto presenta su libro “Astrología desde cero”, acompañada por Magdalena Delfina Fleitas, quien musicalizará los signos e interactuará con el público.
- Organiza: Editorial Kier
- Participa: Beatriz Leveratto, Magdalena Delfina Fleitas
- Coordina: Eduardo Callaey
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
Archivos, documentos y ediciones. Aportes para construir una memoria crítica.
- Organiza: Biblioteca Nacional
- Participa: Natalia González Tomassini, Ana Guerra, Noelia Perales, Sebastián Scolnik
- Coordina: Pablo García
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
¿Toda adaptación es una traición? La pregunta no es si se traiciona, sino cómo y para qué. Cuando una novela salta a la pantalla, se produce una transformación inevitable: a veces es una traducción, otras una reinterpretación, otras una fuente de inspiración. Escritores y realizadores conversan sobre las múltiples formas de adaptar un libro, los límites de la fidelidad y las decisiones que hacen que una obra encuentre nueva vida en otro lenguaje.
- Organiza: Netflix
- Participa: Claudia Piñeiro, Miguel Cohan y Keka Halvorsen
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Nuestro fútbol. Historia, ciencia y mística de una pasión.
- Organiza: Ediciones iamiqué
- Participa: Alejandro Wall, Xoana Herrera, Carla Baredes
- Coordina: Ángela Lerena
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Campaña Prevención Apuestas On line. Generar un espacio de alto nivel en el marco de la Feria del Libro, posicionando el tema a través de voces expertas, promoviendo reflexión y networking y visibilidad institucional.
- Organiza: Consejo Publicitario Argentio
- Participa: María Álvarez Vicente, Luciano Cairidi, Julieta Rosati, Florencia Saguier, José Scioli, otros
- Coordina: Ximena Biosca
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
El Ojo Geométrico: y un viaje por la geometría viva de Gaudí.
- Organiza: Tinta Libre Ediciones
- Participa: Miryam Mazzitelli, Paula V. Flores
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
XVI Jornada de Microficción - Mesa de lectura IV.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Leandro Hidalgo, Camilo Montesinos, Marcos Robledo
- Coordina: Raúl Brasca y Martín Gardella
- Sala: Tulio Halperín Donghi
- Pabellón: Azul
21:00 h
XVI Jornada de Microficción - Mini entrevista y mesa de lectura de cierre.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Roberto Perinelli, Maria Rosa Lojo, Margarita Saona
- Coordina: Raúl Brasca y Martín Gardella
- Sala: Tulio Halperín Donghi
- Pabellón: Azul
El valor de las entradas y cómo comprarlas
La entrada general para el jueves 7 de mayo tiene un valor de $8.000. Los tickets se pueden adquirir en boleterías de La Rural o anticipadamente a través del sitio web oficial de la feria. Cada entrada incluye un “chequelibro” de $12.000, que se puede utilizar para la compra de libros en librerías adheridas dentro del predio. Además, las editoriales ofrecen vales y descuentos complementarios con cada compra.
La Fundación El Libro subrayó que el precio de las entradas se ajustó para mantener la accesibilidad durante los días de semana, privilegiando la participación de estudiantes, docentes y público general.
Quiénes tienen descuentos
El ingreso es gratuito para menores de 12 años acompañados por un adulto, personas con discapacidad con un acompañante (presentando certificado), docentes de todos los niveles educativos (con recibo de sueldo o comprobante) y quienes presentan la tarjeta Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los jueves, estudiantes, jubilados y pensionados pueden ingresar sin cargo acreditando su condición. Todas las actividades y espectáculos del predio están incluidos con la entrada.
Horarios
El jueves 7 de mayo, la Feria del Libro abre de 14 a 22 horas en el predio de La Rural. La programación comienza con experiencias interactivas en la Zona Explora: la muestra “Arthropoda” recorre quinientos millones de años de evolución, acompañada por estaciones sobre minerales, química cotidiana y robótica. En paralelo, se desarrollan talleres de programación y actividades lúdicas para chicos y adolescentes.
Durante la tarde, se suceden presentaciones de libros jurídicos, literatura científica, narrativa contemporánea y propuestas de integración familiar. Entre los destacados, se encuentran las jornadas de derecho de autor, premiaciones a la literatura, relatos de inclusión, espectáculos musicales y encuentros con autores nacionales e internacionales.
El Espacio Digital y Zona Futuro ofrecen talleres de inteligencia artificial, desafíos literarios y actividades de creatividad digital. La Zona Infantil despliega espectáculos, cuentos interactivos, juegos de roles y actividades de integración cultural, mientras que los talleres invitan a explorar la diversidad y la imaginación a través de la literatura y el arte.
A partir de las 17:00 y hasta el cierre, la agenda incorpora charlas sobre feminismos, migración y diversidad, homenajes, presentaciones de narrativa, poesía y microficción, debates sobre memoria, historia y educación, así como espectáculos musicales y actividades de integración regional. Se suman encuentros con referentes internacionales, talleres de escritura creativa, mesas de diálogo sobre adaptación audiovisual y presentaciones de investigaciones recientes.
La grilla de actividades y horarios se encuentra disponible en el sitio web oficial, donde se actualizan diariamente los detalles de cada evento.
El jueves 7 de mayo, la Feria del Libro refuerza su apuesta por la innovación, la divulgación científica y literaria, y el acceso a la cultura, consolidando su rol como espacio de referencia para el intercambio, la memoria y la creatividad en Buenos Aires.
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