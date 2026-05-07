Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del jueves 7 de mayo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50ª edición con una programación que integra literatura, ciencia y tecnología en La Rural, Palermo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires inicia la recta final de su 50° edición el jueves 7 de mayo en La Rural, Palermo, con una agenda que combina ciencia, literatura, tecnología y espectáculos para todos los públicos. La programación del día destaca por su amplitud temática y la participación de referentes nacionales e internacionales, en un entorno de celebración y encuentro cultural abierto a la comunidad.

Desde las primeras horas de la tarde, el público podrá disfrutar de talleres científicos, charlas literarias, actividades interactivas y presentaciones de libros que abarcan desde el mundo natural hasta la ficción contemporánea, pasando por debates sobre tecnología, inclusión, memoria y creatividad.

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Todas las actividades del jueves 7 de mayo

El valor de la entrada general para el jueves 7 de mayo es de $8.000 e incluye un chequelibro de $12.000 para compras en librerías adheridas dentro del predio - (Fundación El Libro)

14:00 h

Arthropoda: el imperio eterno. Desde hace más de 500 millones de años, los artrópodos dominan el planeta. Sobrevivieron extinciones masivas, adaptaron cuerpos, reinventaron formas de vida y poblaron cada rincón del mundo: océanos, desiertos, cuevas, selvas y ciudades. En esta experiencia, te invitamos a conocer la diversidad sorprendente de este linaje indestructible: desde los trilobites que habitaron mares primitivos hasta los insectos que hoy polinizan nuestros alimentos. Fósiles, modelos y organismos vivos revelan una historia de conquista, adaptación y permanencia. Arthropoda no es solo un grupo biológico; es un imperio que nunca caerá.

Organiza: Departamento de Ciencias Geológicas, Exactas-UBA

Participa: Nunca Jamás Prodicciones

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Minerales y rocas en la vida coridiana ¿En qué situaciones de la vida cotidiana podemos encontrar rocas y minerales? Vení a descubrirlo en esta estación y conocé sobre sus usos y la importancia de los recursos minerales. Además, aprenderás a analizar las distintas propiedades mecánicas y ópticas de los minerales.

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Organiza: Departamento de Ciencias Geológicas, Exactas-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

¡Sin Química no hay nada! Exploraremos cómo las sustancias que usamos a diario interactúan con la luz y la materia, realizaremos demostraciones que conectan la química con la electricidad y mostraremos los fascinantes “materiales inteligentes”. Además, podrás ver simulaciones moleculares que revelan el mundo oculto de los átomos y las moléculas.

Organiza: Departamento de Quimica Inorgánica, Analítica y Química Física

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Taller de Programación y Robótica. ¿Querés saber cómo se programa un robot? ¿Cómo puede detectar qué es lo que pasa en el mundo? ¿Cómo puede realizar alguna acción? ¿Acaso puede ser inteligente? En este taller daremos una introducción a la programación de robots, y trabajaremos con placas Arduino, usando sensores y actuadores de distintos tipos.

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Organiza: Departamento de Computación, Exactas-UBA

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

14:15 h

Espectáculo musical para infancias basado en el cuento; India y su escudo, que habla sobre la celiaquía. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Nunca Jamás Prodicciones

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

14:30 h

Presentación del libro Compilado de jurisprudencia comentada sobre derecho ambiental y animal de la justicia de la CABA.

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Organiza: Editorial Jusbaires

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Presentación de la XX Edición del Concurso Nacional de Cuento y Poesía “Adolfo Bioy Casares” y de los libros ganadores del año anterior.

Organiza: Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Las Flores

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

XXII Jornada de Derecho de Autor en el Mundo Editorial.

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Organiza: CADRA

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Celebrar 20 años de vida y presentar “Familia y Universidad: umbrales de la Esperanza”.

Organiza: Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina

Participa: Myriam Mitrece; Gabriela Mango; Macarena Fehleisen; Alejandrina Laprida; Alejandra Planker

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Preguntados tributario: ¿cómo construimos nuestra Ciudad? A través de una ruleta, los/as chicos/as participarán en un juego de preguntas y respuestas por equipos y de acuerdo con diferentes categorías temáticas. Una propuesta lúdica para afianzar conceptos clave de la educación tributaria de forma dinámica y en equipo. De 5 a 12 años.

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Organiza: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

La autora del libro “Los cristales mágicos” realizará la narración del cuento, mientras la ilustradora realiza una ilustración en vivo que luego se sorteará entre el público. También se van a sortear dos ejemplares entre los asistentes a la actividad. Para toda la familia. De 2 a 9 años.

Organiza: Bianca Ediciones

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes, estudiantes, jubilados y titulares de Pase Cultural acceden gratis o con descuentos a la Feria del Libro - (Fundación El Libro)

15:00 h

Industria Ficción. Presentación de SIGMA, el libro de los “poetas electromecánicos”, escrito por estudiantes de la ET 25 durante 2025. Impulsado por el docente de literatura Pedro Nazar, el proyecto propone desplazar la imaginación del terreno abstracto para incrustarla en el corazón del taller: entre serruchos, gubias, aserrín y tornos, la escritura emerge como una práctica situada, atravesada por lo técnico y lo material.

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Organiza: Fundación El Libro

Participa: Pedro Nazar

Coordina: Armando Alzamora

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

15:45 h

Sin Julepe. Es un dúo de música y clown para las infancias. En cada presentación estos dos payasos invitan a grandes y a chicos a re-conectar nuevamente con el juego para que nunca dejen de jugar. De 2 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Mercedes Lía Hernandez, Jonatan Negro

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

16:00 h

Presentación del libro Habitar la Ciudad. Herramientas feministas para pensar ciudades justas e inclusivas.

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Organiza: Editorial Jusbaires

Participa: Roberto Andrés Gallardo, Daniela Camozzi, Celeste Fernández y Bárbara Schreiber

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

En el marco del 25 Aniversario de la Fundación Pupi, Proyecto Libros Solidarios, se presenta el Proyecto Cómo hacemos nuestro libro en este caso libros digitales del Programa para adolescentes Prendete y el del Jardín de Infantes Comunitario Rayito de Sol, así como el libro de la Historia de la Fundación Pupi – Conmemoración 25 Aniversario.

Organiza: Fundación PUPI

Participa: Andrés de la Fuente, Juan de la Fuente, Profesora Vanesa Orbes y Jorge Suárez Armillei

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Entrega del Premio Vivalectura 2026.

Organiza: Fundación Santillana

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Presentación del libro “Territorios del futuro, Atlántico Sur y Antártida”.

Organiza: SADE

Participa: Martin Pérez, Agustina Rodríguez Saa, Pablo Vommaro y Monseñor Marcelo Colombo

Coordina: Santiago Barassi

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “El paleontólogo porteño. Diez crónicas de paleontología en la ciudad de Buenos Aires”.

Organiza: Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico

Participa: Federico Agnolín, Horacio Padula, Eduardo Tonni

Coordina: Jorge Mallo

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “El detector de mentiras”. Hugo Lescano, junto a Gastón Pauls, nos demuestra en esta obra todo su conocimiento en lenguaje corporal que ha adquirido en más de 30 años de experiencia, además narrará experiencias personales, anécdotas e historias nunca antes contadas.

Organiza: Hugo Lescano (NON VERBA)

Participa: Hugo Lescano y Gastón Pauls

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Presentación Libros de 11 escritores Misioneros.

Organiza: Secretaría de estado de cultura. Provincia de Misiones

Participa: Escritores Misioneros

Coordina: Laura Lagable

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

La Feria del Libro abre sus puertas el 7 de mayo de 14 a 22 horas y ofrece una agenda de actividades para todas las edades en La Rural, Palermo - (Fundación El Libro)

Pablo El Juglar. Este unipersonal celebra la tradición oral. El actor narra cómo descubrió historias familiares con sus abuelos y el amor por los libros gracias a sus padres. Con títeres y objetos, resalta valores como compartir, respetar a los adultos y decir no al bullying. Un viaje mágico de raíces y afectos. Dirección: Florencia Chame. De 2 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Pablo Herrero; Florencia Chame

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Taller Mapas de Cosmovisión de Colores Originarios, Narración de leyendas originarias de argentina y Trabajo sobre mapas de cosmovisión. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Carolina Ortiz Maldonado, Diego Chiari

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Las aventuras de Dato. Presentación de la novela gráfica de la autora mexicana Sofy Romero, quien invita a los jóvenes participantes a sumergirse en el universo de la tecnología.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Sofy Romero (México)

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

17:00 h

Presentación de la colección de narrativa Yezh, del sello Primavera Revólver Casa Editorial. Concebida como un catálogo en diálogo, la colección propone que autores que publican por primera vez convivan con figuras de larga y reconocida trayectoria, trazando un mapa intergeneracional de la literatura contemporánea. La lógica de cruce también se expande en el plano visual: las tapas recorren un arco que va desde Rep hasta Coco Border, reforzando la idea de una colección que no ordena jerarquías, sino que pone en circulación distintas intensidades de lo contemporáneo. Una serie que entiende la edición como montaje: generaciones, lenguajes y sensibilidades en tensión, construyendo un mismo presente.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

La feria está de fiesta. Una función de cuentacuentos que invita a reunirse alrededor de los libros para celebrar. A través de historias, personajes y juegos con las palabras, los cuentos se vuelven un espacio de encuentro donde la alegría de compartir se transforma en una fiesta! Por Any, La Llave de los cuentos. De 2 a 5 años.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: Any González

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

17:30 h

Presentación del libro de bienestar “Vivimos más, lleguemos mejor”, del Dr. Alberto Cormillot.

Organiza: Riverside Agency

Participa: Dr. Alberto Cormillot, Dr. Diego Bernardini

Coordina: Trini Vergara

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Lorena Mauro presenta “El Tao del CEO”. Con un formato absolutamente disruptivo, actual y ejecutivo, la autora desafía la clásica estructura del libro. Porque si hay poco tiempo, es momento de administrarlo mejor: cada minuto cuenta, ¿y si lo usamos para reencontrarnos con nosotros mismos?

Organiza: Libella Editorial

Participa: Lorena Mauro

Coordina: Natalia Alterman

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Presentación de libros, autores y programa de escritura.

Organiza: Presscoaching

Coordina: Fernando Girasol y Julieta Pelayo

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Bajo la superficie: una conversación entre científicos y escritores para adentrarse en los misterios visibles e invisibles del mar. Luego del éxito de público del streaming del CONICET, que nos descubrió algunas de las maravillas de la fauna marina local, una investigadora marina y un escritor que se ha dedicado a escribir sobre el mar dialogan acerca de ese misterioso medio que seduce e intriga a la humanidad desde el principio de los tiempos.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: María Gabriela Palomo y Patrik Svensson

Coordina: Nicolás Artusi

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Jeremías Gamboa presenta “El principio del mundo”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial y Fundación El Libro

Participa: Deepak Ananda

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

La base China en Neuquén. ¿En la ruta de la seda?

Organiza: Editorial Dunken

Participa: Daniel Bam

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Cultura, ciencia y creación de sentido: un diálogo imprescindible ante los desafíos del nuevo paradigma. El rol de la masonería en diálogo con actores sociales conscientes de repensar nuestra tradición ciudadana con una mirada humanista y contemporánea.

Organiza: Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones

Participa: Jorge Tellerman, Sebastián Sfriso

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Asistentes disfrutan de las diversas actividades y ofertas literarias en la Feria Internacional del Libro 2026, explorando los coloridos stands llenos de publicaciones.

Más allá del diagnóstico: psicopedagogía, discapacidad y nerudiverisdad. Un conversatorio sobre aprendizaje y diversidad funcional que propone repensar el acompañamiento clínico y abrir nuevas posibilidades de inclusión y desarrollo.

Organiza: Biblos

Participa: Mariela Holcman, Viviana Delfino

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Diosario: Dioses, Seres y Espíritus del Perú. A través de un original abecedario, este libro presenta los poderes y características de algunos de los dioses, seres y espíritus que habitan en la rica mitología del Perú. De manera lúdica y amigable, los niños y niñas podrán acercarse a un mundo maravilloso que combina historia, leyenda e imaginación sobre la mitología peruana. Esta actividad invita a descubrir la diversidad de nuestras tradiciones a través de un lenguaje cercano, con un sutil toque de humor. De 2 a 12 años.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participa: Alfredo Bonifacio (narrador)

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Las aventuras de Lobo. Nanu te invita a disfrutar el mundo de los Cuentos de Lobo, jugar junto a ella y hacer una actividad plástica. De 2 a 9 años.

Organiza: Librum

Participa: Nanucuentos

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

18:00 h

“¿Como seria?”: La creatividad no tiene limites, con ayuda de la IA podras descubrir como se ve todo lo que alguna vez te imaginaste.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Biblioteca Digital: un espacio de encuentro con todos los generos de la literatura, para descubrir mundos nuevos.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Una lectura para vos”: Es una propuesta ideal para motivar la lectura de forma lúdica, personalizada y cercana, convirtiendo el descubrimiento de libros en un juego que atrapa y sorprende.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

“Desafio Literario”: ¿Podrias reconocer el libro, con tan solo un fragmento de su portada? Veni a descubrir cuan habil eres para resolver estos enigmas.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

Feminismos, migración y diversidad: ¿cómo se nombran las escrituras? Las escritoras peruanas Katya Adaui, Romina Paredes y K. Luy de Aliaga reflexionan sobre estas categorías y sus límites para leer la literatura actual, a partir de sus experiencias y prácticas de escritura.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participa: Katya Adaui, Romina Paredes, K. Luy de Aliaga

Coordina: Giovanna Cirianni

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

No perdamos la memoria. Lecturas a pie de obra. Lecturas de novelas que hacen historia junto a las autoras Sandra Comino y Mercedes Pérez Sabbi. A 50 años del golpe militar, las escritoras nos acercan ficciones protagonizadas por personajes jóvenes para mantener viva la memoria. Malvinas, el bombardeo a Plaza de Mayo y otros hitos de la historia argentina estarán sobre el escenario.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Sandra Comino, Mercedes Pérez Sabbi

Coordina: Editorial Comunicarte

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Kumbia Queers, Barbi Recanati & Paula Trama en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Pista Central

Pabellón: Exterior

18:30 h

De la Facu a la Feria: nuevxs autores, estudiantes de escritura, leen por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Abril Nucera, Belén Duet, Camila Hernández, Clara Barrera, Daira Martínez, Delfina Spangenberg, Diana Vazquez, Indira Fidani, Lorena Gisella López Sparta y otros

Coordina: Silvina Gruppo

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Café y libros: “El lado oscuro de la literatura, personajes con maldad, secretos y sombras”. Encuentro con los autores y firma de ejemplares. Camucha Escobar: autora de novelas históricas con elementos fantásticos con títulos como La medianoche del alma, La memoria del mal, La semilla del pecado. Nerea Liebre: autora con +85.000 seguidores en las redes sociales, su libro Cuartoscuro, el cual trata temas como la distopía argentina, la resistencia y el misterio. Daniela Anselmo: escritora con gran presencia en las redes sociales con +210.000 de seguidores. Autora de libros de ficción orientada al terror como La sangre que heredamos, The Blood We Inherit y La casa abandonada.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Camucha Escobar, Nerea Liebre y Daniela Anselmo

Coordina: Carlota Del Campo

Sala: Stand Editorial El Ateneo n°916

Pabellón: Verde

Una entusiasta visitante sonríe mientras se toma una selfie frente a la señalización del 50 aniversario de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, destacando las actividades del evento.

19:00 h

La Palabra Indígena. Diálogo con Escritoras y Escritores Originarios. Mesa II. Poetas del pueblo mapuche y coya-avá guaraní (Argentina): conversación con Vanesa Gallardo Llancaqueo (Puel Willimapu) y Marcelo Quispe (Tekoha).

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: Viviana Ayilef (poeta del pueblo mapuche)

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Presentación del libro de Alejandro Vázquez.

Organiza: Galerna

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

“La belleza de la oscuridad”. Conversación con Elaine Vilar Madruga. Por primera vez en Argentina contaremos con la presencia de la escritora, dramaturga y poeta cubana Elaine Vilar Madruga en la Feria del Libro de Buenos Aires, quien presentará su ultimo poemario Las tarántulas (Ed. Concreto) y la antología de cuentos Moira (Ed. Fera).

Organiza: Inspirad@s Canadá y Fundación El Libro

Participa: Elaine Vilar Madruga

Coordina: Carolina Testa

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

Presentación de “Mis mejores recetas”. Edgardo Ríos (@mambrunense) lanza su primer libro de recetas. El cocinero más querido de las redes presenta platos típicos argentinos con una mirada fresca e innovadora.

Organiza: Grupal

Participa: Edgardo Ríos

Coordina: Adriana Balagüer

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Viajero del alba: año cinco. Una charla sobre la historieta Argentina y un recorrido por los libros editados en este lustro de vida.

Organiza: Viajero del Alba ediciones

Participa: Federico Mariano con Cristian Blasco, Pablo Burman, RichDalt, entre otros

Coordina: Viajero del Alba

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “Talleres de escritura creativa”. ¿Qué es un taller? ¿Cómo se construye? ¿Qué potencias tiene en la escuela contemporánea, en la biblioteca, en los centros comunitarios?

Organiza: Noveduc / Novedades Educativas

Participa: Martín Broide, Cecilia Bajour e Iris Rivera

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

XVI Jornada de Microficción - Mesa de Lectura I.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Silvia Delucchi, Lilian Cheruse, Carmen Nani, Sofía Ansaldo, Mario Lamique

Coordina: Raúl Brasca y Martín Gardella

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Presentación de libro.

Organiza: Grupo Planeta

Participa: Gabriel Rolón

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Del libro a mi voz, por Gimena Da Giau. Selección de cuentos para disfrutar la magia del narrador que poner voz a historias creadas por un escritor e imaginadas por un ilustrador. Vamos del libro a la voz y luego volvemos al libro para seguir la aventura de conocer historias. De 9 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Gimena da Geau

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Diseñá tu libro desplegable. Quienes asistan aprenderán técnicas utilizadas en la diagramación de libros pop up, a través de cortes y pliegues realizarán su propio libro desplegable. De 5 a 12 años.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: Griselda Carriso

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

¿Es posible dejar de perder dinero en la Argentina? Mariano Ricciardi presenta el primer Manual de Superviviencia Financiera, un libro que revela todo lo que tenés que saber para preservar tu dinero en un contexto que cambia todo el tiempo.

Organiza: Libella Editorial

Participa: Mariano Ricciardi

Coordina: Natalia Alterman

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

19:30 h

¿Por qué la poesía es un territorio lesbiano? Marie Gouiric y Paula Jiménez España rodean esta pregunta y la ponen en discusión: cómo la poesía se volvió un espacio para narrar vínculos y formas de existencia.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Marie Gouiric, Paula Jiménez España

Coordina: Alex Zani

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

XVI Jornada de Microficción - Mesa de Lectura II.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Sandra Bianchi, Leonardo Dolengiewich, Mariángeles Abelli Bonardi

Coordina: Raúl Brasca y Martín Gardella

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Distopía y ciencia ficción: géneros que no olvidamos: A veces pareciera que estos géneros ya no se leen. Pero sí, hay muchas relecturas, hay clásicos y hay que buscar.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Ivanna Romanelli, Eugenia Loyza y Sofia Jassimanolis

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Educar y criar en primera infancia. Bien-estar y mal-estar de los adultos a cargo. Intervenciones posibles y ventanas de oportunidad. Educar y criar respetando lo singular de cada niña y niño pequeño ; convivir con tendencias de la época como el consumo, las pantallas, las condiciones sociales vulnerables, y lo que cada familia trae, son desafíos que ponen en tensión la tarea de docentes y profesionales de la salud y la educación. ¿Cómo convivir en estas tensiones entre instituciones y adultos, cuidando la salud integral de los niños? Intervenciones posibles.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Marcela Pereira, Graciela Jaimsky

Coordina: Editorial Entreideas

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Una mujer asiste a la feria anual del libro en Buenos Aires, Argentina, el jueves 23 de abril de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

20:00 h

XVI Jornada de Microficción - Mesa de lectura III (Microficción peruana).

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Miguel Cotrina, Jomar Cristóbal, Fabiola Del Mar, Jorge Rivera

Coordina: Alberto Benza

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Lecturas antifascistas. Es una invitación a compartir lecturas que nos permitan generar un refugio de las violencias que recibimos como personas trans, travestis, migrantes, racializadas, discas, disidentes, artistas. Una oportunidad para soñar el mundo en el que queremos vivir con la literatura como trampolín.

Organiza: Editorial Puntos Suspensivos

Coordina: Gaita Nihil

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

20:30 h

La Palabra Indígena. Diálogo con Escritoras y Escritores Originarios. Mesa III. Poetas del pueblo mapuche (Chile): conversación con Graciela Huinao y Bernardo Colipan Filgueira (Chaurakawin/ Futa Willimapu).

Organiza: Fundación El Libro

Coordina: Enrique Foffani

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Beatriz Leveratto presenta su libro “Astrología desde cero”, acompañada por Magdalena Delfina Fleitas, quien musicalizará los signos e interactuará con el público.

Organiza: Editorial Kier

Participa: Beatriz Leveratto, Magdalena Delfina Fleitas

Coordina: Eduardo Callaey

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Archivos, documentos y ediciones. Aportes para construir una memoria crítica.

Organiza: Biblioteca Nacional

Participa: Natalia González Tomassini, Ana Guerra, Noelia Perales, Sebastián Scolnik

Coordina: Pablo García

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

¿Toda adaptación es una traición? La pregunta no es si se traiciona, sino cómo y para qué. Cuando una novela salta a la pantalla, se produce una transformación inevitable: a veces es una traducción, otras una reinterpretación, otras una fuente de inspiración. Escritores y realizadores conversan sobre las múltiples formas de adaptar un libro, los límites de la fidelidad y las decisiones que hacen que una obra encuentre nueva vida en otro lenguaje.

Organiza: Netflix

Participa: Claudia Piñeiro, Miguel Cohan y Keka Halvorsen

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Nuestro fútbol. Historia, ciencia y mística de una pasión.

Organiza: Ediciones iamiqué

Participa: Alejandro Wall, Xoana Herrera, Carla Baredes

Coordina: Ángela Lerena

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Campaña Prevención Apuestas On line. Generar un espacio de alto nivel en el marco de la Feria del Libro, posicionando el tema a través de voces expertas, promoviendo reflexión y networking y visibilidad institucional.

Organiza: Consejo Publicitario Argentio

Participa: María Álvarez Vicente, Luciano Cairidi, Julieta Rosati, Florencia Saguier, José Scioli, otros

Coordina: Ximena Biosca

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

El Ojo Geométrico: y un viaje por la geometría viva de Gaudí.

Organiza: Tinta Libre Ediciones

Participa: Miryam Mazzitelli, Paula V. Flores

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

XVI Jornada de Microficción - Mesa de lectura IV.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Leandro Hidalgo, Camilo Montesinos, Marcos Robledo

Coordina: Raúl Brasca y Martín Gardella

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

21:00 h

XVI Jornada de Microficción - Mini entrevista y mesa de lectura de cierre.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Roberto Perinelli, Maria Rosa Lojo, Margarita Saona

Coordina: Raúl Brasca y Martín Gardella

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las entradas y cómo comprarlas

La entrada general para el jueves 7 de mayo tiene un valor de $8.000. Los tickets se pueden adquirir en boleterías de La Rural o anticipadamente a través del sitio web oficial de la feria. Cada entrada incluye un “chequelibro” de $12.000, que se puede utilizar para la compra de libros en librerías adheridas dentro del predio. Además, las editoriales ofrecen vales y descuentos complementarios con cada compra.

La Fundación El Libro subrayó que el precio de las entradas se ajustó para mantener la accesibilidad durante los días de semana, privilegiando la participación de estudiantes, docentes y público general.

Quiénes tienen descuentos

El ingreso es gratuito para menores de 12 años acompañados por un adulto, personas con discapacidad con un acompañante (presentando certificado), docentes de todos los niveles educativos (con recibo de sueldo o comprobante) y quienes presentan la tarjeta Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los jueves, estudiantes, jubilados y pensionados pueden ingresar sin cargo acreditando su condición. Todas las actividades y espectáculos del predio están incluidos con la entrada.

Horarios

El jueves 7 de mayo, la Feria del Libro abre de 14 a 22 horas en el predio de La Rural. La programación comienza con experiencias interactivas en la Zona Explora: la muestra “Arthropoda” recorre quinientos millones de años de evolución, acompañada por estaciones sobre minerales, química cotidiana y robótica. En paralelo, se desarrollan talleres de programación y actividades lúdicas para chicos y adolescentes.

Durante la tarde, se suceden presentaciones de libros jurídicos, literatura científica, narrativa contemporánea y propuestas de integración familiar. Entre los destacados, se encuentran las jornadas de derecho de autor, premiaciones a la literatura, relatos de inclusión, espectáculos musicales y encuentros con autores nacionales e internacionales.

El Espacio Digital y Zona Futuro ofrecen talleres de inteligencia artificial, desafíos literarios y actividades de creatividad digital. La Zona Infantil despliega espectáculos, cuentos interactivos, juegos de roles y actividades de integración cultural, mientras que los talleres invitan a explorar la diversidad y la imaginación a través de la literatura y el arte.

A partir de las 17:00 y hasta el cierre, la agenda incorpora charlas sobre feminismos, migración y diversidad, homenajes, presentaciones de narrativa, poesía y microficción, debates sobre memoria, historia y educación, así como espectáculos musicales y actividades de integración regional. Se suman encuentros con referentes internacionales, talleres de escritura creativa, mesas de diálogo sobre adaptación audiovisual y presentaciones de investigaciones recientes.

La grilla de actividades y horarios se encuentra disponible en el sitio web oficial, donde se actualizan diariamente los detalles de cada evento.

El jueves 7 de mayo, la Feria del Libro refuerza su apuesta por la innovación, la divulgación científica y literaria, y el acceso a la cultura, consolidando su rol como espacio de referencia para el intercambio, la memoria y la creatividad en Buenos Aires.