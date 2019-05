—No sé si es solamente el idioma. Entiendo que a las personas que hablan español y nos escuchan hablando en portugués les suena muy raro. En cambio nosotros entendemos un poco, no es tan difícil. Es una explicación fonética; el portugués tiene más fonemas entonces en español algunos fonemas suenan raros. Pero me parece que es algo cultural. Brasil todavía no entiende a Latinoamérica, no entiende cuál es su parte en ese todo. Porque muchos países latinoamericanos tienen historia común con las colonizaciones, pero en Brasil es muy distinto porque quiere agradar a Portugal, quiere que Europa lo vea bien, pero con lo regional no se comporta igual. Me parece algo mucho más cultural que idiomático.