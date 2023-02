Aquí y ahora: 23 compositores e intérpretes de música clásica para descubrir en 2023

El periodista Michael Brodeur propone seguir la actividad de 23 notables compositores en este 2023 (foto: Nicolas Stulberg)

Ya lo has oído todo. La música clásica está muerta. Es una de las variaciones más duraderas de nuestra cultura sobre un tema: que la música clásica se está muriendo, o envejeciendo, o está oxidada o, como mínimo, polvorienta.

Es irritante pero comprensible: ninguna forma de arte parece más orgullosa de su pasado ni más reticente a mostrar sus “novedades”. En los programas de conciertos, los compositores vivos suelen estar metidos entre los muertos y se espera que prosperen. En la radio clásica, parecen desvanecerse en el aire. Y en la escena de los Estados Unidos, los nuevos talentos de la música clásica luchan por hacerse oír, por muy grandes que sean sus voces.

Si, como mucha otra gente, alguna vez se ha esforzado por experimentar la “música clásica” como una forma de arte contemporáneo, esta lista puede ayudarle. Aquí se incluyen (sin ningún orden en particular) 23 compositores, intérpretes y artistas cuya música aborda directamente y abraza con entusiasmo las realidades del mundo que los rodea. Su música aborda el cambio climático y el mundo natural; el tira y afloje de la identidad; el dolor, el éxtasis, la vertiginosa velocidad y la acelerada evolución de la vida cotidiana; el aquí y ahora.

Jonathon Heyward (https://jonathonheyward.com)

Jonathon Heyward

La marcha en 2021 de Marin Alsop dejó a la Orquesta Sinfónica de Baltimore en una especie de crisis de identidad. ¿Quién podría llevar a esta carismática orquesta –resurgente, pero no exenta de tambaleos institucionales– a su próxima era? En julio de 2022, la respuesta a quién sería el decimotercer director musical de la BSO llegó de la mano de Jonathon Heyward, director titular de la Nordwestdeutsche Philharmonie de Herford (Alemania) (que dirigirá hasta que expire su mandato en 2024). A sus 30 años, este nativo de Charleston, Carolina del Sur, está haciendo planes para trasladarse de Folkestone –una pequeña ciudad costera a las afueras de Londres– a Baltimore, donde su contrato de cinco años comienza en la temporada 2023-2024.

Es un poco pronto para que Heyward hable de sus planes de programación para la BSO, pero lo primordial en su mandato será la inclusión de compositores vivos y el mantenimiento de la fuerte conexión de la orquesta con la comunidad local, una herencia de la íntima relación de la Philharmonie con sus oyentes.

En mayo, Heyward se estrenará con la BSO y ofrecerá un anticipo de sus sensibilidades, dirigiendo una serie de citas con la pianista Khatia Buniatishvili interpretando el Concierto para piano nº 1 de Chaikovski junto a las Danzas sinfónicas de Rachmaninoff y una pieza de la compositora británica Augusta Read Thomas (del 4 al 7 de mayo). Un segundo programa (del 19 al 21 de mayo) destacará el concierto para contrabajo Soul Bass de Xavier Foley, junto a la sinfonía Patética de Chaikovski y obras de otra compositora británica viva, Grace Evangeline Mason.

Juhi Bansal (https://juhibansal.com)

Juhi Bansal

La música de la compositora Juhi Bansal se nutre de una inventiva sonora emocionante. Esta artista de 38 años, criada en Hong Kong y afincada en Los Ángeles, compone obras orquestales que entrelazan las tradiciones clásica hindustaní y occidental. En 2021, para el Festival Prototype de ópera nueva de Nueva York, estrenó Waves of Change, un cortometraje digital inspirado en la historia del Bangladesh Girls Surf Club que entrelaza las voces de Ranjana Ghatak y la soprano Kathryn Shuman sobre el violonchelo serrado de Timothy Loo. Recientemente estrenó Love, Loss and Exile (women’s poems from Afghanistan), un ciclo de canciones compuesto a partir de landays (poemas) anónimos escritos por mujeres pastunes. Se puede escuchar su manejo del color y la luz en Songs from the Deep, una emocionante obra de cámara para los Oregon Mozart Players. El año que viene, Bansal completará para Beth Morrison Projects Star Singer, una ópera con libreto de Neil Aitken inspirada en la mitología asiática y polinesia, así como dos proyectos discográficos: Women’s Stories (con Ghatak) y una colaboración con el violonchelista Jake Charkey.

Gabriel Cabezas (https://es.laphil.com)

Gabriel Cabezas

Este violonchelista costarricense-estadounidense de 30 años, es un prolífico solista con oído para lo nuevo. Un impresionante recital en casa durante la pandemia de 2020 lo encontró dando lecturas inteligentes, sensibles y musculosas de obras de Alyssa Weinberg, Gabriella Smith, Jessie Montgomery, Nico Muhly y (no preocuparse) Bach. Con Smith (ver más abajo), Cabezas ha colaborado recientemente en Lost Coast, una ardiente meditación en forma de álbum producida por Sirota sobre los incendios forestales de 2019 en el Área de la Bahía, una adaptación de concierto que estrenará con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles el 25 de mayo. El 5 de febrero, Cabezas llega a la Phillips Collection de Washington, D.C., con Owls, un nuevo cuarteto de cuerda en el que participan la violinista Alexi Kenney, la violista Ayane Kozasa y el violonchelista-compositor Paul Wiancko (’22).

Chen Yihan (Facebook)

Chen Yihan

Esta compositora de 28 años, estudiante de doctorado en la Universidad de Princeton, crea paisajes sonoros de sorprendente belleza que se extienden entre y más allá de las nociones de occidental y oriental. Piezas orquestales prepandémicas como Spiritus y Dust dejaban entrever a un compositor que perfeccionaba una voz de una ligereza única. Pero sus obras más recientes rebosan de texturas e ideas sorprendentes. Con Min-Xiao Fen (pipa, ruan, qin y voz), el diseñador de iluminación François-Thibaut Pencenat y el compositor y diseñador de sonido Howie Kenty (alias Hwarg) creó Don’t You Know?, un concierto multimedia basado en la poesía de Li Qingzhao. Más recientemente, terminó de grabar ƎHOHE, una obra basada en un poema del poeta de la dinastía Tang Li Bai para un nuevo álbum de la violinista Julia Glenn. También ha terminado Fireward Feast, una obra orquestal encargada por el Centro Nacional de Artes Escénicas de China. Con Delong Wang y Norvin Tu-Wang, también ha compuesto una partitura (interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Eslovaquia) para la próxima película de Hou Yong, Manifesto.

Steph Davis (https://www.stephdavismusic.com/)

Steph Davis

A sus 23 años, la compositora y marimbista no binaria afincada en Boston ya está inmersa en profundas exploraciones de la resonancia acústica e histórica. Intérprete nítida y controlada, Davis aporta una brillante humanidad y profundidad expresiva a piezas contemporáneas, como la frenética Through the Looking Glass de Steven Snowden y la contemplativa See Ya Thursday de Steven Mackey. Pero también han creado arreglos reflexivos y cautivadores de espirituales –un Deep River de emocionante profundidad, por ejemplo– y compuesto evocadoras obras originales, como la inspirada en Harriet Tubman I go to prepare a place for you. En octubre, darán un concierto con el violinista Che Buford en el Museo de Arte de Newark en colaboración con la artista visual Adama Delphine Fawundu, interpretando De Color de Tania León y el arreglo del propio Davis de la Sonata para violín y piano de George Walker. Su álbum en solitario para marimba de compositores afrodescendientes llegará en invierno de 2023.

Xavier Foley (https://xavierfoley.com/)

Xavier Foley

El compositor y contrabajista de Kansas City, Mo., llega a la Phillips Collection de D.C. el 26 de febrero para tocar un programa de la Suite nº 5 para violonchelo de Bach (una transcripción para contrabajo) acompañada de una selección de sus propias composiciones en solitario, muchas de las cuales se pueden escuchar en su bien surtida página de YouTube. Foley, de 28 años, es maravillosamente inventivo, con una voz musical que encuentra una profundidad danzante en su instrumento. Los días 11 y 12 de marzo se unirá a Santa Fe Pro Musica bajo la dirección de Mei-Ann Chen para el estreno mundial de una obra para contrabajo y orquesta de cuerda. Del 19 al 21 de mayo, la Orquesta Sinfónica de Baltimore interpretará su concierto Soul Bass (estrenado el año pasado con la Sinfónica de Atlanta bajo la batuta del director invitado Jonathon Heyward). Este verano estrenará obras en el Festival de Música de Grant Park y en el Festival de Cabrillo.

Pala García (http://www.palagarcia.com/)

Pala García

“Un violín es la piedra de toque de muchas creencias culturales sobre la autenticidad, la conservación, la mortalidad, nuestros propios cuerpos y sus relaciones con los objetos materiales”, escribe Pala García sobre su próximo álbum de debut en solitario en New Focus, una exploración de su propio instrumento (a través de la música del compositor Peter Kramer). Esta violinista de 37 años afincada en Brooklyn, educadora (en el Programa de Perfeccionamiento Musical de la Juilliard School) y defensora de la nueva música tiene una práctica artística que se extiende a la práctica del arte. Como violinista de Longleash, un nuevo trío musical que incluye a la tecladista Julia Den Boer y al violonchelista John Popham, también ayuda a dirigir el Proyecto Loretto, una residencia de composición de una semana en Kentucky que incluye la Iniciativa Pathways, un taller de composición para institutos que aborda cuestiones de justicia de género y representación.

Brittany J. Green (http://www.brittanyjgreen.com/)

Brittany J. Green

Esta compositora y pedagoga afincada en Durham, Carolina del Norte, es una fuerza creativa de una versatilidad que llama la atención. Puede iluminar amplios paisajes orquestales (como la agitada sopa primordial de In the Beginning) o profundizar con vivaces obras de cámara como Against/Sharp, una vigorizante exploración de la identidad negra inspirada en Zora Neale Hurston, que interpretará el Conjunto Contemporáneo de la Universidad Carnegie Mellon el 12 de abril. Green, de 32 años, también se ha adentrado recientemente en proyectos multimedia, como el cortometraje Thresh and Hold, una colaboración con la poeta Marlanda Dekine y la cineasta Mahkia Greene que Green adereza con texturas granuladas y puntea con electrónica pulsante. Este año, la American Composers Orchestra interpretará sus Rencontres for Orchestra, y estrenará obras con el conjunto de cámara Kamratōn, el trompa Parker Nelson, Wachovia Winds y el saxofonista Jack Thorpe.

Lucie Horsch (http://luciehorsch.com)

Lucie Horsch

Este fenómeno de la flauta dulce, de 23 años y residente en Ámsterdam, acaba de publicar Origins en Decca Classics, una gira mundial de música arreglada y transcrita para el instrumento que nos traumatizó a tantos en la escuela primaria. En YouTube y en su Instagram, deslumbra la facilidad con la que interpreta, de forma brillante y articulada, obras de Haendel (con su compañera, la maestra Charlotte Barbour-Condini) y de Vivaldi (con su padre, el violonchelista Gregor Horsch). Pero suena tan bien tocando folk rumano a través de Bartók y transcripciones de Stravinsky como hurgando en los bops de Charlie Parker y los tangos de Astor Piazzolla –y de alguna manera, también lo hace la flauta de pico–.

Jens Ibsen (https://www.jensibsen.com)

Jens Ibsen

El compositor de San Francisco presentará su ópera Bubbie and the Demon el 21 de enero en el Kennedy Center como parte de la Iniciativa de Ópera Americana de la Ópera Nacional de Washington, pero ésa es sólo su última actuación allí. Junto con su hermana gemela Yasmina, Ibsen, de 27 años, contribuyó el pasado marzo a la iniciativa Cartography Project del Kennedy Center, componiendo la música y el libreto de Pretty Girl, inspirada en Nia Wilson, la joven de 18 años de Oakland (California) asesinada en 2018 por un asaltante en un tren BART.

La suya es una paleta expansiva de sonidos e inspiraciones; véase Overdrive, una “canción prog metal para cuarteto de cuerda” tímbricamente conflictiva, y Mukhannath Songs, un ciclo de canciones a menudo desgarrador inspirado en mukhannathun, es decir, “hombres y mujeres trans homosexuales, queer y de género no conforme en el período islámico temprano que están ausentes del Corán y los hadices”. En la temporada 2023-24, la Sinfónica de San Francisco estrenará una pieza como parte de la obra con la que Ibsen ganó en 2022 el Premio al Proyecto de Compositores Negros Emergentes de la Sinfónica de San Francisco y el Conservatorio de San Francisco.

Elijah McCormack (https://www.elijahmccormacksoprano.com/)

Elijah McCormack

Este soprano trans masculino de 28 años, afincado en Trumbull, Connecticut, llegó a mi radar en la última mitad de 2022, ofreciendo impresionantes interpretaciones de la Pasión de San Mateo de Bach con el Washington Bach Consort, el Mesías de Haendel con el Ensemble Altera y la Pasión de San Juan con la Dallas Bach Society. Estrenó el papel de Bell* Cohen en Nighttown de Benjamin P. Wenzelberg, una refundición operística del Ulises de James Joyce. En 2023, debutará en el Enlightenment Festival de Seraphic Fire (23-26 de febrero) y con Ars Lyrica Houston (13 de mayo), además de otros compromisos cantando con Ensemble Altera y the Crossing.

Ben Melsky (https://www.benmelsky.com/)

Ben Melsky

Melsky es arpista y director ejecutivo del Ensemble Dal Niente, con sede en Chicago. Su álbum homónimo de 2019 es una colección inquieta e inventiva de nuevo repertorio para arpa de Wang Lu (’21), Tomás Gueglio, Igor Santos y otros. Una mezcla de chuletas sin esfuerzo e intrepidez concertante energizan su interpretación de obras como Demente Cuerda de Hilda Paredes y Anima de Igor Santos. Y con el Dal Niente, formado por 26 miembros, ha contribuido a dar vida a nuevas y emocionantes obras de conjunto. En 2023 incluirá estrenos de Michelle Lou, Tomás Gueglio, Nicole Mitchell, Louis Goldford y Wang Lu. Este otoño, Melsky, de 37 años, y el conjunto publicarán grabaciones de Roscoe Mitchell y Nicole Mitchell, con el saxofonista invitado Ken Vandermark, así como una nueva colección de obras de Andile Khumalo, a las que seguirán nuevas grabaciones de obras de Carola Bauckholt y George Lewis en la primavera de 2024.

Finola Merivale (https://www.finolamerivale.com)

Finola Merivale

La compositora irlandesa, de 35 años, acaba de publicar su álbum de debut Tús, en el que hace un uso furioso y vigorizante del cuarteto de cuerda Desdemona de Nueva York. Do You Hear Me Now, por ejemplo, irrumpe como un tornado de alambre de espino antes de deshacerse lenta y sistemáticamente. Todo el álbum es un paseo salvaje, pero también me he emocionado con fragmentos aleatorios que he encontrado en Internet, como Ihvustú, una pieza de percusión percoladora, y obras vocales experimentales como Dóthanach den Damhsa Táim. En 2023, la ópera comunitaria de realidad virtual de Merivale, Out of the Ordinary/As an nGnách, que se estrenó en el Festival Fringe de Dublín el pasado septiembre, realizará una gira por Irlanda. A finales de año se publicará un EP de “des os” para saxofón y electrónica (con la saxofonista Catherine Sikora), así como una grabación de Falling Flames con Jessie Cox e Isabel Lepanto Gleicher. También empezará a trabajar en una gran pieza multimedia para Warp Trio.

Paul Novak (https://www.paulnovakmusic.com)

Paul Novak

El compositor afincado en Chicago muestra una impresionante variedad y una energía inquieta. Compone piezas vocales ágiles y elásticas (como Birds, the binding of, compuesta con el poeta Ira Goga para Quince Ensemble), vibrantes obras orquestales (As the light begins to drift) y evocadores estudios para cuarteto de cuerda (Almostdances, escrita para Quatuor Diotima). Me gusta especialmente Un cuarteto de cuerda es como una bandada de pájaros, un fascinante conjunto de meditaciones para cuarteto de cuerda en nueve movimientos entrelazados, escrito para el Kinetic Ensemble. Novak, de 24 años, estrenará el 24 de marzo una pieza compuesta para la compañía de danza DanceWorks Chicago con el coreógrafo Marc Macaranas y la poeta Victoria Flanagan. El 1 de mayo estrenará una pieza para Sandbox Percussion y el conjunto vocal Ekmeles. Y el 20 de mayo estrenará una canción artística encargada por el Lynx Project’s Amplify Series, que reúne a compositores con poetas autistas que no hablan.

Ben Roidl-War (https://www.benroidlward.com/)

Ben Roidl-Ward

Con sede en Chicago, Roidl-Ward, de 30 años, es fagotista solista del Ensemble Dal Niente, fagotista principal de la Chicago Sinfonietta y artista residente en el Bienen Institute for New Music de la Northwestern University. Acaba de publicar su primer álbum en solitario, Axis Mundi: New Works for Bassoon, en el que interpreta diversas obras de Liza Lim, Luis Fernando Amaya, Tania León, Mathew Arrellin, Tom Kelly y José-Luis Hurtado que comparten una intensa fisicidad y presencia a través de la atenta interpretación de Roidl-Ward. A finales de primavera publicará Moonhead, un álbum de obras originales en solitario creadas en colaboración con el artista visual Ben Llewellyn. Y el 7 de mayo presentará en Elastic Arts de Chicago un concierto en trío para fagot compuesto en colaboración con Dana Jessen y Katherine Young. Actuará con Ensemble Dal Niente en el marco del Festival Frequency el 26 de febrero.

Adam W. Sadberry (https://www.adamsadberry.com)

Adam W. Sadberry

El flautista de 26 años, afincado en St. Paul, Minnesota, entrelaza su práctica virtuosa con una historia profundamente personal. El 10 de marzo en el Merkin Hall de Nueva York, Sadberry presentará Periodismo musical: Continuación de un legado a través de la flauta, un concierto en homenaje a su difunto abuelo, el periodista L. Alex Wilson, cronista de acontecimientos clave del movimiento por los derechos civiles para el Tri-State Defender de Memphis. Estará acompañado por la pianista Artina McCain y el bailarín y coreógrafo Ayo Jackson, y estrenará _not running. The life of L. Alex Wilson, una pieza compuesta para Sadberry por Dameun Strange.

Gabriella Smith (https://www.gabriellasmith.com)

Gabriella Smith

La compositora de Seattle, de 31 años, es una fuerza de la naturaleza, un tema frecuente en su música. Sus obras se agitan con un ímpetu elemental (véase: Tumblebird Contrails y la arrebatadora Maré). Pero su música también es cruda y táctil, como la veta de la madera, el rizo de una concha o el tono de una colina. Su abrasador cuarteto Carrot Revolution apareció en el debut del cuarteto Aizuri, Blueprinting, nominado a los Grammy. La Filarmónica de Los Ángeles le encargó recientemente Breathing Forests, una reflexión musical sobre la “compleja relación entre los seres humanos, los bosques, el cambio climático y el fuego” para el organista, pianista y celtista James McVinnie. Y en 2023, la Filarmónica de Los Ángeles estrenará Lost Coast, un concierto para el violonchelista Gabriel Cabezas, inspirado en los devastadores incendios forestales de California y adaptado de su álbum homónimo de 2022.

Adam Tendler (http://adamtendler.com/)

Adam Tendler

Disclaimer, disclaimer: el pianista de Brooklyn y yo somos amigos desde mucho antes de que me sentara en este escritorio, y mucho antes de que me diera cuenta de que se había convertido en uno de los principales intérpretes del repertorio pianístico de mediados de siglo. He visto a Tendler, de 40 años, recorrer con precisión los vertiginosos pasillos de Philip Glass, las vastas extensiones de Morton Feldman y la furia retorcida de Frederic Rzewski. Pero en 2023, lo que más espero es la comunidad que surgirá de su música. Su próximo proyecto Inheritances estrenará 16 obras encargadas para piano, financiadas con el dinero que su padre dejó a Tendler (en un sobre manila) tras su inesperada muerte en 2019. El estreno del 11 de marzo en el 92nd St. Y de Nueva York contará con nuevas obras de Devonté Hynes, Nico Muhly, Laurie Anderson, Missy Mazzoli y un grupo de antiguos alumnos de ediciones anteriores de esta lista: inti figgis-vizueta (’21), Angélica Negrón (’21), Christopher Cerrone (’21), Marcos Balter (’22), Darian Donovan Thomas (’21), Mary Prescott (’21) y Timo Andres (’21). Tendler también continuará su colaboración con Hynes (alias Blood Orange) a finales de este año, publicando un EP y presentando interpretaciones orquestales completas del concierto de piano de Hynes para Tendler, Happenings.

Kari Watson (https://www.kariwatson.com)

Kari Watson

Esta compositora y artista sonora afincada en Chicago trabaja “entre los medios de la música de concierto contemporánea, la música electroacústica y las instalaciones interactivas”. Esto significa que su música puede oscilar entre las cuerdas tensadas (Three Places for String Quartet, compuesta para Quatuor Diotima) y una hilera de vasijas de barro con alambres –Ekklesia (motherboard mass), una instalación interactiva con Emily Harter–. Pero Watson, de 24 años, también hace música con un sello personal y una profundidad poética: Sunburnt Monoliths es una adaptación de prosa escrita por los padres de Watson, ambos emigrados a Estados Unidos desde Australia hace casi 30 años. El 1 de mayo, miembros del conjunto vocal Ekmeles y de Sandbox Percussion estrenarán [of desire, fragmentos de Safo traducidos por Anne Carson junto a poemas del compositor y poeta Kevin Madison. También en abril, Watson publicará una grabación de la Orquesta Cívica de Chicago interpretando Diving into the Wreck, basada en poemas de Adrienne Rich.

Bora Yoon (Wikipedia)

Bora Yoon

La artista sonora, compositora e intérprete (afincada en Portland, Oregón, tras 15 años en Nueva York) trabaja ahora en SPKR SPRKL, una obra en solitario de una noche de duración “para síntesis de campo de ondas, audio espacial, diseño de proyección interactiva, gesto y nueva música” que se estrenará el 18 de marzo en el Experimental Media And Performing Arts Center (EMPAC) del Instituto Politécnico Rensselaer. Yoon, de 42 años, también está trabajando en un encargo para el grupo de música experimental modular Ensemble Decipher. Con el libretista E.J. Koh, Yoon está desarrollando una ópera asiática titulada Handmaiden, basada en la exitosa película surcoreana de Park Chan-wook. El 4 de febrero, en el Kaufmann Concert Hall de Nueva York, se unirá a So Percussion para estrenar The wonder that’s keeping the stars apart.

Fuente: The Washington Post

Seguir leyendo