La reflexión de Juan Gómez Jurado sobre las ferias del libro tras firmar solo seis ejemplares en tres horas: “No te sientas mal”

Juan Gómez-Jurado en la Feria del Libro de Madrid. (Isabel Infantes / Europa Press)

La primavera es sinónimo de mucho ajetreo para el mundo de los libros y los escritores. Si hace unas semanas Barcelona se llenaba de rosas y literatura durante Sant Jordi, a finales de mayo llegará la Feria del Libro de Madrid, otro de los grandes eventos del mundo editorial a lo largo del año. Entre medias, no obstante, también se han celebrado diferentes ferias más pequeñas, pero donde la oportunidad de los autores y lectores de conocerse sigue dándose por igual.

Sin embargo, la experiencia de los autores que se acercan a una feria y esperan para firmar algunos de sus libros no siempre resulta igual de gratificante. Esto es algo que ha comprobado este mismo fin de semana el novelista Juan Gómez-Jurado, cuyas cifras de ejemplares vendidos, más de 12 millones según los últimos datos, podrían hacernos pensar que sus firmas estarán abarrotadas. Sin embargo, el propio autor ha confirmado cómo, en la Feria del Libro de Vallecas a la que ha asistido recientemente, la experiencia ha sido justamente la contraria.

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“Tres horas. Seis personas. Caseta de la Feria del Libro de Vallecas. Y esto es lo normal”, ha escrito en un post publicado en su cuenta de X, que ya roza las 100.000 visualizaciones. Lejos de protestar o lamentarse, el autor ha querido extraer una lección de este tipo de experiencias: “Si estás empezando, escúchame: no te sientas mal cuando te pase. Y te va a pasar. A veces vendrá gente. Y otras lloverá. O hará un sol que ahuyenta. O simplemente no será el día. Y te tocará mirar tres horas a una calle medio vacía con la sonrisa puesta por si aparece alguien”.

La promesa a los escritores que están empezando

El autor ha hecho referencia a las precipitaciones que, muy probablemente, han disuadido este fin de semana a muchos lectores de visitar las casetas de la Feria del Libro de Vallecas, de por sí un evento marcadamente local. Por una cosa o por otra, la falta de lectores en una firma de libros puede ser una situación habitual. “A mí me sigue pasando”, advierte Juan Gómez-Jurado. “Y mejor que me siga pasando, porque el día que deje de pasarme será que se me ha olvidado de dónde vengo”.

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Por esto mismo, el novelista ha querido dirigirse también a los que todavía escriben “en silencio” y esperan, algún día, tener una caseta para firmar sus libros. “La tendréis”, promete, “y algún día también estará vacía. Volvéis a casa, abrís el documento, y escribís la siguiente página. Es lo único que cuenta”. Por último, el escritor también ha querido dirigirse a esas seis personas que acudieron “a mojarse con él” en las tres horas que ha estado en la Feria. “Gracias”, ha concluido.

Tráiler oficial de 'Reina Roja', serie inspirada en las novelas de Juan Gómez Jurado. (Prime Video)

Juan Gómez-Jurado se encuentra ahora en plena promoción de su nueva novela, Mentira. “Este es el libro más importante de mi vida”, afirmaba en sus redes sociales en una carta dirigida a sus lectores. Desde su publicación, este título se ha situado en lo más alto de las novedades más vendidas, confirmando el éxito de un autor que, desde la trilogía de Reina Roja, se ha convertido en uno de los autores en lengua castellana más leídos del mundo.

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