Cultura

¿Son falsos los autógrafos de Liza Minnelli?: polémica por las firmas en sus memorias de lujo

Expertos y seguidores de la legendaria artista aseguran que las supuestas firmas originales en los ejemplares presentan un patrón idéntico, lo que provoca reembolsos y un revuelo pocas veces visto en el mundillo del coleccionismo

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Liza-Minnelli
¿Son falsos los autógrafos de Liza Minnelli?: polémica por las firmas en sus memorias de lujo

La distribución internacional de ediciones premium de las memorias de Liza Minnelli generó controversia luego de que varios compradores denunciaran que las supuestas firmas originales incluidas en los ejemplares presentaban un patrón idéntico, lo que refuerza las sospechas de uso de autopen (un dispositivo mecánico con un brazo robótico que sostiene un bolígrafo real para reproducir físicamente la firma de una persona de manera automática) y ha motivado pedidos de reembolso.

La obra, titulada Kids, Wait Till You Hear This! y promovida como “coleccionable firmado a mano”, se ofreció hasta por USD 250. El sector de los autógrafos, valorado en más de USD 25.000 millones a nivel global, ha visto casos similares que afectan a compañías y coleccionistas, según el medio The Guardian.

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Las sospechas de falsificación se intensificaron cuando aficionados y expertos observaron que todas las firmas en los ejemplares exhibidos eran “antinaturalmente idénticas”. Esta observación, surgida de comparaciones superpuestas por fanáticos, fue compartida en foros digitales y redes sociales, y llevó a la intervención de autoridades en autenticación de autógrafos.

Liza Minnelli vestida de cabaret con sombrero bombín, top negro y medias, sentada de lado en una silla de madera. Tiene lápiz labial rojo y una mano levantada
Liza Minnelli, interpretando a Sally Bowles en la icónica película "Cabaret", posa sugestivamente sobre una silla durante una de sus memorables actuaciones en el Kit Kat Klub.

El autógrafo collector Gareth Brown relató a The Guardian que decidió gastar 25 libras en una copia firmada de la autobiografía en lugar de esperar a la edición económica, motivado exclusivamente por el supuesto valor de la rúbrica. Brown afirmó: “Al ver imágenes recientes de Liza Minnelli en su propio documental, resulta evidente que está demasiado frágil para firmar incluso medio centenar de libros con tanta precisión, y mucho menos centenares”.

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Tras revisar múltiples ejemplos en línea, Brown detectó que “todas las firmas son idénticas”, conclusión a la que también llegaron otros seguidores, quienes emplearon papel de calco para comparar las dedicatorias. Ante la falta de respuesta editorial, Brown expresó su decepción y subrayó: “Me siento engañado; lo que valoro de un autógrafo es que capta un instante —un segundo o dos— de alguien a quien admiro. Aquí, siento que me han robado”.

El debate fue reforzado por la postura experta de Justin Steffman, director ejecutivo de la empresa de autentificación AutographCOA, quien aseguró al medio británico que “ninguno de los ejemplares examinados parece haber sido firmado por una mano humana”. Steffman consideró que la práctica se ha vuelto común y que “descubrir que las memorias de Minnelli presentan autógrafos realizados por autopen no sorprende”. Agregó: “Cientos de artistas y celebridades han utilizado máquinas autopen (y asistentes) para firmar mercancía en el pasado, y lamentablemente seguirán haciéndolo”.

Liza Minnelli
Expertos y seguidores de la legendaria artista aseguran que las supuestas firmas originales en los ejemplares presentan un patrón idéntico, lo que provoca reembolsos y un revuelo pocas veces visto en el mundillo del coleccionismo (Créditos: Instagram/Liza Minnelli)

Los acontecimientos recientes en torno a las memorias de Liza Minnelli se enmarcan en un contexto más amplio de fraudes dentro del mercado de autógrafos. En 2022, Bob Dylan tuvo que disculparse públicamente cuando se reveló que ejemplares de su libro, promocionados como “firmados a mano” a un precio de USD 599, en realidad se habían rubricado con autopen.

En 2021, Sinéad O’Connor admitió que 10.000 ejemplares de su autobiografía Rememberings se habían vendido con su firma realizada mediante un sello. Estos antecedentes ilustran la magnitud del desafío actual en la industria, en la que los expertos alertan a los coleccionistas para que extremen precauciones ante la proliferación de falsificaciones y autógrafos generados por dispositivos automáticos.

La figura de Liza Minnelli sigue vigente no solo por este episodio, sino por su reciente regreso a la música: en 2026, a sus ochenta años, la artista lanzó su primera canción nueva en trece años, un tema de música dance creado con inteligencia artificial. Su legado artístico, heredado de su madre, la estrella de Hollywood Judy Garland, ha sido una referencia constante en la cultura popular, pero el actual conflicto pone en entredicho la autenticidad de las piezas con su nombre.

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