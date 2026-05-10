La voz de Amaia y los problemas de sonido frustran la gran noche de La Oreja de Van Gogh: nostalgia, confesiones y ‘chunda chunda’ en el regreso de la cantante a la banda

La cantante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, durante su concierto, en el Bizkaia Arena BEC (H.Bilbao / Europa Press)

Si alguien todavía duda de que el regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh es un regalo para los millones de fans de la banda, es que todavía no ha visto las imágenes del inicio de su gira en el Bizkaia Arena de Bilbao de este fin de semana. 18.000 personas celebraron junto a la cantante y el resto del grupo el fin de una separación que dolía desde hace quince años, pero que terminó el 15 de octubre de 2025, cuando se hizo oficial la vuelta de la vocalista y una serie de conciertos con Tantas cosas que contar.

Y entre esas cosas, la confesión de Amaia Montero durante el show: “Han pasado muchas vidas dentro de estos años y estar aquí con vosotros es mucho más que un concierto”. La cantante confesó haberse perdido en algún momento, e incluso llegar a pensar que nunca volvería a subirse a un escenario. “Hubo muchísimos días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí, que la vida y la música se habían apagado sin mí, para siempre”. Su actuación en Bilbao fue, en este sentido, también un importantísimo logro personal, pese a las críticas promovidas por algunos de los defensores de la anterior cantante de la banda, Leyre Martínez.

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Sin embargo, más allá de esa guerra de bandos sobre qué vocalista de La Oreja de Van Gogh lo habría hecho mejor o peor, y al margen de todo ese cúmulo de emociones y del carácter festivo del evento, lo cierto es que muchos fans también se han mostrado preocupados por otros aspectos del concierto. Elementos como la puesta en escena, la calidad del sonido o incluso el desempeño de la propia Amaia Montero han generado muchas reacciones que, desde la crítica al chascarrillo fácil, han dado a entender que la actuación musical del grupo dejó bastante que desear en su esperado regreso.

Amaia Montero vuelve a subirse al escenario con La Oreja de Van Gogh 19 años después. (Europa Press)

De las orejas cortadas de Van Gogh a los mensajes de agradecimiento

Uno de los vídeos que más ha circulado por redes sociales ha sido el momento en el que La Oreja de Van Gogh interpretaba La niña que llora en tus fiestas, esa misma canción que Amaia Montero llegó a criticar por su melodía, “más allá del chunda chunda”. Tras varias líneas donde la vocalista se fue completamente de la melodía, pudo verse cómo esta se acercaba para hablar con el técnico, de lo que se deduce que hubo algún problema técnico con los monitores. Gracias a estos aparatos los cantantes pueden escuchar su propia voz, algo fundamental para poder afinar bien en conciertos con tanto ruido de fondo.

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Sin embargo, fuera por la tecnología o por otras cuestiones, lo cierto es que la desafinación de Amaia Montero fue otra de las constantes de la noche, con momentos tan críticos como su interpretación de su versión de Nothing Compares 2 U, o de temas tan conocidos como Muñeca de trapo o Deseo cosas imposibles. La plataforma central que elevaba a la cantante, muchas veces, parecía separarla del sonido del resto de la banda, en una puesta sobre el escenario marcada por los tonos chillones y, en ocasiones, también por la falta de energía. “Van Gogh se habría cortado las dos orejas para no tener que oír esto”, han lamentado algunos usuarios en redes sociales. “Me callo porque es más cómodo engañarse”, expresaba otro.

La cantante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, durante su concierto, en el Bizkaia Arena BEC. (H. Bilbao / Europa Press)

A pesar de todo, muchos otros fans han asegurado haber disfrutado mucho del concierto por tener la oportunidad de volver a escuchar a Amaia junto a La Oreja de Van Gogh. “Me habéis hecho volar”, agradecía una de las asistentes al concierto a las pocas horas de concluir el show. No es la única con ese sentimiento de gratitud ante el regalo que ha supuesto reencontrarse con la formación original de la banda. Ahora, quedará por ver su desempeño en los próximos conciertos.

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El Movistar Arena de Madrid será la próxima parada, antes de pasar por Albacete y Murcia en lo que queda de primavera. Después, la banda dará más de una decena de conciertos en poco más de tres meses, y continuará con la gira, al menos de momento, hasta principios de diciembre. El Tantas cosas que contar Tour 2026 ya ha llegado y La Oreja de Van Gogh está dispuesta a seguir regalándole a sus fans todo lo que tienen en este último o penúltimo vals de una de las bandas de rock pop español más importantes del siglo.