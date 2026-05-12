De Ginastera a Rubén Blades: Gustavo Dudamel fue capaz de juntar la música clásica con la salsa

Oscar Hernández, en primer plano a la izquierda, director de la Orquesta de Spanish Harlem, conversa con Dudamel durante un ensayo en el Geffen Hall (Fotos de James Estrin / The New York Times)

Gustavo Dudamel subió al podio del David Geffen Hall una tarde de la semana pasada y contempló un escenario repleto de músicos de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta de Spanish Harlem. Era su primer ensayo juntos, y Dudamel intentaba decidir cómo daría comienzo a esta peculiar agrupación de músicos de música clásica y salsa dura con los primeros compases de “La Música Latina” de Carlos Cascante.

“¿Uno, dos, uno?”, preguntó Dudamel, el director de orquesta nacido en Venezuela que se convertirá en director musical y artístico de la Filarmónica este a partir de septiembre. “¿O uno, dos, uno?”

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Miró a Oscar Hernández, el director de la Orquesta de Spanish Harlem, que estaba sentado al piano, y luego volvió a mirar a los músicos. “¡Uno, dos, uno!”, exclamó.

‘Uno, Dos, Uno!’: bajo Dudamel, la música clásica se encuentra con la salsa

Así comenzó una colaboración que se inauguró con tres presentaciones en el Lincoln Center y culminó con un final espectacular en el United Palace Theater de Washington Heights. La Filarmónica, con 184 años de historia, y la Orquesta de Spanish Harlem, con 25 años, representan dos mundos neoyorquinos muy diferentes, algo que se refleja en la música que interpretan, la composición de sus orquestas y el público que atraen.

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La decisión de Dudamel de reunirlos en un mismo escenario, con un programa que incluía composiciones de salsa, y con una actuación en Washington Heights -una zona con fuerte presencia de la comunidad latina, especialmente de República Dominicana-, dejó entrever cuánto pretende cambiar la orquesta cuando asuma oficialmente la dirección en septiembre.

“¡Cumbanchero!”, gritaron los músicos al final de “El Cumbanchero”, una composición de Rafael Hernández Marín de 1949. Fue un momento que recibió gritos de aprobación del público más joven en Washington Heights y vítores del público más elegante del Lincoln Center, que aplaudió al ritmo de la salsa mientras Gustavo Dudamel los invitaba a hacer algo fuera de lo común durante una presentación en el Geffen Hall: ¡hacer ruido!

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El Teatro United Palace, un escenario distinto para la Filarmónica de Nueva York

“Tras el concierto, nos sorprendió la reacción del público”, dijo Doug Beavers, trombonista de la Orquesta de Spanish Harlem, refiriéndose a las presentaciones en el Lincoln Center. “Fue una ovación de pie. Realmente apreciaron este programa, que fue totalmente diferente a lo que suele ofrecer la Filarmónica de Nueva York".

Barret Ham, clarinetista bajo de la Filarmónica, comentó que los conciertos “sin duda nos sacaron un poco de nuestra zona de confort”. Esta es la primera vez que la Filarmónica interpreta muchas de estas composiciones. “Es rapidísima”, añadió Ham refiriéndose a la salsa. “Tiene muchísima síncopa. Ritmos muy inspirados en el baile. Sinceramente, no hay tiempo para contar de la misma manera que cuando tocas música clásica. Tienes que interiorizar y sentir los ritmos más que simplemente contar y mirar al director. Ha sido una experiencia de aprendizaje maravillosa”.

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La semana no solo fue destacable por los dos programas de conciertos, que fusionaron compositores latinoamericanos de la tradición clásica, como el brasileño Heitor Villa-Lobos y el argentino Alberto Ginastera, con aquellos influenciados por la salsa, como Johnny Pacheco, Francisco López Vida y Óscar Hernández, director de la Orquesta de Spanish Harlem. Esta fue también la primera vez que la Filarmónica se presentó en el United Palace Theater, un emblemático teatro de Nueva York ubicado a 110 cuadras al norte del Lincoln Center. En ambas salas, los bongos, las congas y los timbales se colocaron en el escenario frente a Dudamel, donde normalmente estarían los violines, las violas y los violonchelos, una imagen que capturó la importancia de esta alianza.

Los cantantes, entre ellos Rubén Blades, en el centro, actuando con las orquestas en el Teatro United Palace

“Gustavo, ha sido un gran placer poder compartir esto contigo”, dijo Hernández en español durante el espectáculo del sábado. “Tu talento es extraordinario. Es un orgullo para nosotros, los latinos, tenerte aquí con todos nosotros, impulsando nuestra cultura con tu trabajo”. En una entrevista, comentó que había visto a Dudamel dirigir en Los Ángeles, pero que nunca se habían conocido. “No lo podía creer”, dijo refiriéndose a sus recientes conciertos juntos. “Escuchar esos arreglos orquestales, ver cómo se combinan con nuestra música... en una palabra: fenomenal”.

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Por su parte, los miembros de la Filarmónica parecían encantados de desempeñar un papel secundario, por así decirlo, frente a otra orquesta. Las cuerdas se utilizaron más bien como un suave telón de fondo para los metales, la percusión y las voces de la Orquesta de Spanish Harlem.

“No se podría imaginar nada más diferente, a menos que tocáramos con un grupo de rock”, dijo Carter Brey, violonchelista principal de la Filarmónica desde hace mucho tiempo. “Definitivamente somos de importancia secundaria. Y eso me parece bien. Podría sentarme a escucharlos todo el día”.

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El vocalista Gilberto Velázquez preparándose entre bastidores en el Geffen Hall

En el Geffen Hall, 84 miembros de la Filarmónica actuaron con 13 miembros de la Orquesta de Spanish Harlem. El escenario del United Palace es más pequeño, y para el concierto final, solo participaron 53 músicos de la Filarmónica. Rubén Blades se unió para interpretar una pieza, “Las Calles”. Otro invitado fue Oscar Dudamel, padre de Dudamel y trombonista de salsa.

La alianza entre las dos orquestas, y la decisión de la Filarmónica de aventurarse más allá del Lincoln Center, sugiere un esfuerzo por parte de la institución para “expandir nuestra presencia en toda la ciudad de Nueva York, para invitar realmente a una comunidad más amplia a lo que estamos haciendo", dijo Patrick Castillo, vicepresidente de planificación artística.

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El United Palace Theater, con capacidad para casi 3400 personas (unas 1200 más que el Geffen Hall), agotó todas sus entradas, y dos tercios del público nunca habían asistido a un concierto de la Filarmónica, según informó la orquesta. Aproximadamente el 43 % del público provenía de Washington Heights, Harlem e Inwood.

La colaboración musical reunió a 84 miembros de la Filarmónica con 13 de la Spanish Harlem Orchestra

La gente seguía entrando en masa al United cuando la sala se quedó a oscuras y Dudamel subió al escenario entre estruendosos aplausos. “Tenía muchas ganas de venir a ver a la Filarmónica de Nueva York”, dijo Gio Maragos, de 24 años, mientras esperaba para entrar a la sala. “Y vivo en Harlem, así que estoy muy emocionado de que esto suceda en la zona alta de la ciudad”.

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Gina Pinos, de 60 años, dijo que vino desde TriBeCa porque quería ver a Dudamel a un precio accesible. “Tenía muchísimas ganas de verlo”, comentó. “Si vas a la Filarmónica, cuesta entre 200 y 300 dólares".

Dudamel y Hernández comentaron que la fusión de ambas bandas resultó más fácil de lo esperado. “No fue difícil”, dijo Dudamel durante un descanso entre bastidores. “Se nota que la orquesta se adapta al estilo con mucha naturalidad. Se les ve en la cara”.

Hernández afirmó que nunca tuvo dudas sobre su banda. “Pueden competir con cualquiera”, dijo tras un ensayo. “La pregunta para la Filarmónica es si pueden estar a la altura de la música latina. En una escala del uno al diez, obtuvieron un ocho". Y añadió que su opinión sobre la capacidad de la prestigiosa orquesta para tocar salsa mejoró a medida que avanzaba la semana.

Pero hubo momentos de tensión. Durante un ensayo, Hernández le hizo un gesto a Dudamel para que detuviera la música. Sugirió, con deferencia —“No quería contradecirlo”, dijo después—, que el tempo no era el correcto. “Dudamel no conoce esas canciones tan bien como yo”, dijo. “Contó demasiado rápido. Le dije que lo retrasara un poco”.

La integración de instrumentos como bongos y timbales evidenció el cambio de paradigma que Gustavo Dudamel proyecta en su próxima gestión artística

En otro momento, Dudamel les dijo a sus músicos que no se basaran tanto en la partitura, como están acostumbrados a hacer, al intentar incorporar los ritmos percusivos de la salsa. “Déjate llevar”, dijo el hombre que creció soñando con tocar en una banda de salsa. “Simplemente deja que las cosas fluyan”.

Ham, el clarinetista bajo, comentó que los conciertos de la semana pasada fueron importantes para los músicos de la Filarmónica, ya que esperan con ilusión la gestión de Dudamel. “Nos permite comprender mejor al músico que es”, dijo, “y qué tipo de cosas son importantes para él”.

Los conciertos fueron un recordatorio del legado que Gustavo Dudamel deja tras 17 años como director artístico de la Filarmónica de Los Ángeles, y un adelanto, según él, de lo que pretende llevar a Nueva York. “Esto no es solo un momento pasajero”, dijo Matías Tarnopolsky, presidente y director ejecutivo de la Filarmónica de Nueva York. “Esta va a ser nuestra nueva normalidad”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: James Estrin]