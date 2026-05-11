La Oreja de Van Gogh suprime el tema por el que Amaia Montero tuvo que pedir disculpas: también se reduce el repertorio de Leire Martínez

La cantante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, durante su concierto, en el Bizkaia Arena BEC (H.Bilbao / Europa Press)

Después de un inicio de gira un tanto catastrófico en el que la vocalista Amaia Montero, que regresaba a su formación original casi después de 20 años de ausencia, fue criticada por desafinar en su primera cita en los escenarios, la banda donostiarra La Oreja de Van Gogh introdujo cambios notables en el repertorio de su segundo concierto en el BEC.

No es una práctica poco común en las giras, donde la estructura suele ser estable, sobre todo si se trata de un segundo concierto, pero lo cierto es que parece que se están intentando limar aquellas cosas que no salieron bien en la primera jornada. Así, en esta ocasión, el repertorio pasó de incluir 25 canciones a 22, tras suprimir Adiós, La niña que llora en tus fiestas y Todos estamos bailando la misma canción.

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Esta última, interpretada por Amaia Montero en la jornada anterior desde una peana de 5 metros de altura sujetada por un arnés, resultó un auténtico desastre, lo que provocó que la cantante, tras la actuación, reconociera su incomodidad y se disculpara ante el público, mientras el teclista Xabi San Martín la acompañaba en el escenario. Según el diario El Correo, estos ajustes limitaron la presencia de canciones correspondientes a la etapa vocal de Leire Martínez, dejando fuera varios éxitos destacados.

Reajustes en la ‘setlist’

La retirada de Todos estamos bailando la misma canción, presentada originalmente por Montero la noche de fin de año, sobresale en el listado de variaciones. En la primera jornada, la canción se interpretó desde la plataforma elevada, pero para el segundo concierto ya no formó parte de la ‘setlist’.

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09/05/2026 Amaia Montero EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Además, desapareció la versión de Nothing compares 2U, tema con el que Montero fue descubierta por la banda y que en la primera noche incluyó como guiño casi a ‘capella’. El repertorio definitivo mantuvo la estructura general en bloques temáticos, aunque los retoques incidieron tanto en la representación de Leire Martínez como en la de Montero. Además, títulos relevantes como Inmortal, Cometas por el cielo y Jueves —esta última dedicada a las víctimas del 11 de marzo— tampoco se interpretaron en esta ocasión.

Durante el segundo concierto, la escenografía incorporó nuevamente la peana elevada, ahora utilizada para interpretar Mariposa, con proyecciones de alas en las pantallas del recinto que acompañaron el momento.

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Del rosa al amarillo

Amaia Montero se mostró más confiada sobre el escenario, sin los titubeos del día anterior, según se ha podido ver en diferentes imágenes que han recorrido las redes sociales. En cuanto a la imagen, Montero vistió de amarillo, color cuya elección suele estar asociada a supersticiones de mala suerte en el mundo del espectáculo, lo que subrayó su confianza frente al público. En los bises, apareció además con una camiseta que lucía la frase “tenemos el récord del mundo en querernos”, extraída de la canción Rosas.

Amaia Montero vuelve a subirse al escenario con La Oreja de Van Gogh 19 años después. (Europa Press)

La selección de teloneros continuó con el grupo Veintiuno, quien calificó la cita como el “reencuentro más importante de la historia del pop en los últimos 30 años”. Entre las diversas anécdotas destacadas por los asistentes, se produjo una pedida de mano en la parte trasera de la pista, celebración que, aunque fue aplaudida entre el público, probablemente pasó inadvertida para los artistas.

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